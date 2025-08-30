Un inusual tiroteo policial revela cómo un sistema de creencias de EE.UU. se está volviendo más violento en Australia

Por Hilary Whiteman, CNN

El presunto homicidio de dos policías que intentaban ejecutar una orden judicial a un autoproclamado “ciudadano soberano” en Australia muestra cómo un movimiento que se originó en Estados Unidos se ha arraigado en el país y ahora representa una amenaza de violencia, según expertos.

Cientos de policías, perros y helicópteros en el estado sureño de Victoria han pasado días rastreando un denso bosque en condiciones gélidas en busca de “Dezi” Freeman, quien huyó a pie tras presuntamente disparar y matar a dos agentes el martes, cuando intentaron entregarle una orden de registro en su propiedad por presuntos delitos sexuales.

Freeman, anteriormente conocido como Desmond Filby, era conocido por las autoridades tras años de arremeter contra la policía, a quienes anteriormente había llamado “nazis” y “matones terroristas” en pruebas presentadas ante el tribunal cuando intentó revocar una condena de 2020 por infracciones de tránsito.

Los ciudadanos soberanos no creen que la ley les sea aplicable y suelen utilizar pseudoleyes para desafiar la autoridad de la policía, abogados, jueces y otros representantes de un sistema que, de acuerdo con ellos, es ilegítimo y corrupto.

Durante décadas, los ciudadanos soberanos pasaron desapercibidos en Australia como excéntricos relativamente inofensivos con un interés especial en teorías de conspiración. Pero el tiroteo de esta semana ha centrado la atención nacional en una preocupante tendencia que el jefe de inteligencia del país destacó a inicios de este año.

“Estamos viendo un aumento del extremismo motivado por cuestiones concretas, alimentado por agravios personales, teorías conspirativas e ideologías antiautoritarias”, dijo Mike Burgess, director general de la Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad (ASIO, por sus siglas en inglés), en febrero.

Expertos en terrorismo afirman que las estrictas restricciones por covid en Australia —que cerraron las fronteras estatales y territoriales durante meses— aumentaron la desconfianza entre personas ya predispuestas a pensar que el Gobierno era una fuerza malévola.

El presunto homicidio de dos agentes de policía por parte de Freeman representa un punto de inflexión para el movimiento en Australia, dijo Marilyn McMahon, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Deakin.

“En Estados Unidos hay una historia… Eso es muy diferente a este país”, dijo, calculando aproximadamente en 2.000 el número de los llamados “SovCits” en el país.

“Tuvimos un intento de incendio en la antigua Casa del Parlamento… Hemos recibido amenazas de muerte contra políticos por parte de ciudadanos soberanos, y hemos sufrido agresiones, pero no habíamos tenido nada parecido a esto”.

Uno de los primeros ciudadanos soberanos de Australia, Alan Skyring, se hizo notar en la década de 1980, cuando empezó a argumentar en los tribunales del país que solo las monedas de oro y plata eran de curso legal. Décadas después, fue declarado litigante vejatorio por el Tribunal Superior, el Tribunal Federal y el Tribunal Supremo de Queensland, una etiqueta que le prohibió presentar más demandas.

Skyring falleció en 2017, pero su lucha es bien conocida entre quienes observan a los ciudadanos soberanos del país, al igual que el príncipe Leonard, quien presidió su autoproclamada micronación en Australia Occidental durante casi 50 años.

Ambos libraron sus guerras contra la institucionalidad en el sistema judicial, utilizando el “terrorismo de papel”: montones de quejas, acciones judiciales y argumentos para impulsar causas específicas. El príncipe Leonard, por ejemplo, desafió las cuotas de producción de trigo del gobierno estatal.

Sin embargo, los expertos dicen que las restricciones por covid-19 y las presiones posteriores a la pandemia —el aumento del costo de vida, tasas hipotecarias más altas y una escasez de viviendas— están creando las condiciones adecuadas para que el movimiento se propague con la atractiva idea de que no es necesario pagar hipotecas, impuestos ni multas.

Keiran Hardy, profesor asociado de la Facultad de Criminología y Justicia Penal de la Universidad Griffith, dijo que los investigadores intentaron estimar el número total de ciudadanos soberanos en Australia mediante una encuesta en Facebook el año pasado.

Aunque la encuesta, que obtuvo 1.600 respuestas, no era representativa del público australiano en general, más del 40 % de los encuestados coincidió en que “el Gobierno australiano no tiene derecho a ejercer poder legal sobre sus ciudadanos si estos no dan su consentimiento”.

“No estoy sugiriendo que todas estas personas sean propensas a la violencia en absoluto, pero nos sorprendió la cantidad de personas que estaban de acuerdo, al menos en parte, con algunas preguntas muy específicas sobre ciudadanos soberanos en nuestra encuesta”, dijo Hardy, miembro del Instituto Griffith de Criminología.

“De hecho, tuvimos que evitar que la encuesta se centrara en tantos hombres blancos mayores e intentar lograr un mejor equilibrio en los encuestados”, dijo. “Eso probablemente revela algo sobre quiénes tienen estas opiniones”.

A diferencia de las sectas, cuyos seguidores tienden a idolatrar a un líder y aislarse de la sociedad, los ciudadanos soberanos actúan de manera independiente y tienen diferentes opiniones sobre qué leyes se les aplican.

Algunos se rebelan en controles de tráfico, promoviendo su resistencia en videos publicados en línea, o se defienden en los tribunales con pseudoleyes que han aprendido de supuestos entrenadores soberanos, a veces a través de costosos cursos.

“Antes del covid-19, cuando los soberanos se reunían en persona, era para entrenamiento soberano, cuando un vendedor soberano estadounidense venía y les enseñaba básicamente cómo dejar de pagar su hipoteca”, dijo Kristy Campion, profesora titular de Estudios de Terrorismo y Seguridad en la Universidad Charles Sturt.

“Durante el Covid-19, de repente los vemos reuniéndose en persona. Dejan panfletos y se conectan de formas nuevas y diferentes, pero también se conectan con personas nuevas y diferentes”.

McMahon, de la Facultad de Derecho de Deakin, dice que, si bien los primeros ciudadanos soberanos de Australia dependían de compatriotas en Estados Unidos para recibir capacitación, “no hay duda de que ahora se está volviendo más autóctono”.

“Creo que lo que ha pasado es que se ha arraigado en Australia, y ha adoptado condiciones e inquietudes locales”, dijo McMahon.

El caso anterior más cercano de violencia impulsada por teorías conspirativas en Australia ocurrió en diciembre de 2022, cuando dos policías y un vecino murieron en una emboscada en una propiedad rural en Wieambilla, Queensland.

Una investigación forense concluyó que los tres atacantes seguían un sistema de creencias fundamentalistas cristianas conocido como premilenialismo, y creían que habría una batalla final antes del regreso de Cristo. Cuando la policía llegó a su propiedad para hacer un control de bienestar, estaban listos para pelear.

El tribunal escuchó que el trío estaba influenciado por una combinación de teorías de la conspiración, incluyendo algunas promovidas en línea por el ciudadano soberano estadounidense Donald Day Jr., quien enfrenta diferentes cargos en Estados Unidos relacionados con amenazas y posesión de armas.

El rechazo de las leyes por parte de los ciudadanos soberanos de Australia significa que las estrictas normas del país sobre posesión de armas suelen ser ignoradas.

La policía que busca a Freeman en el norte de Victoria dice que está “fuertemente armado”, conoce bien la zona y tiene las habilidades para sobrevivir en el bosque durante algún tiempo, aunque se cree que no llevó provisiones.

A los residentes del pequeño pueblo de Porepunkah, donde la policía intentó ejecutar una orden de registro en la casa de Freeman, se les ha aconsejado permanecer en sus casas en la medida de lo posible.

A los medios se les ha advertido sobre los riesgos de operar en la zona, y a los turistas que planeaban visitar la región alpina, popular entre esquiadores, se les ha instado a mantenerse alejados.

La policía dice que no dejará de buscar a Freeman hasta encontrarlo y ha instado al fugitivo a entregarse.

McMahon indicó que los acontecimientos de esta semana dan a las autoridades “múltiples motivos para reflexionar”, y uno de los resultados será un escrutinio más riguroso de los ciudadanos soberanos de Australia por parte de la policía.

Hardy, del Instituto Griffith de Criminología, afirma que los investigadores están estudiando cómo la policía puede reducir la intensidad de las interacciones con los ciudadanos soberanos, quienes pueden verlos como enemigos de primera línea.

Prevenir que las personas se vuelvan vulnerables a la ideología de la ciudadanía soberana plantea, en primer lugar, preguntas más complejas sobre la desventaja, el aislamiento y la confianza, dijeron los expertos.

Campion afirmó que, una vez que las creencias soberanas se arraigan, es prácticamente imposible que las autoridades las combatan, ya que la ideología sostiene que el Gobierno es malvado.

“Cualquier cosa que provenga del Gobierno será vista como un engaño malévolo por parte de los ciudadanos soberanos”, dijo. “Así que es una de esas situaciones en las que creo que el Gobierno está condenado haga lo que haga”.

