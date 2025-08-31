Festival en Países Bajos reúne a miles de pelirrojos para celebrar sus cabelleras rojizas

Por Associated Press

La ciudad de Tilburg, al sur de los Países Bajos, se llena de color este fin de semana, con miles de pelirrojos de todo el mundo reunidos para un festival anual que celebra sus llamativas cabelleras.

La edición 2025 del festival Redhead Days incluye música, camiones de comida y talleres adaptados a las necesidades particulares de las personas pelirrojas, incluyendo explicaciones sobre maquillaje y prevención del cáncer de piel.

Los organizadores esperan la asistencia de más de varios miles de asistentes de unos 80 países durante el evento de tres días.

El festival es gratuito y abierto a todos, excepto la foto grupal del domingo.

Ese evento está restringido a pelirrojos “naturales”.

La edición de 2013 estableció un récord Guinness por la “mayor reunión de personas con cabello rojo natural” con 1.672 personas posando para la foto grupal.

Hace dos décadas, el artista neerlandés Bart Rouwenhorst convocó a 15 modelos pelirrojos para un proyecto artístico en un periódico local.

Recibió una respuesta diez veces mayor de la esperada y reunió al grupo para la foto.

El proyecto recibió tanta atención que Rouwenhorst organizó una reunión similar al año siguiente y ha continuado supervisando el festival a medida que se ha expandido hasta convertirse en el evento de varios días que es hoy.

“El festival es realmente increíble porque todos se parecen y se sienten como una familia”, dijo a AP.

El mago Daniel Hank viajó seis horas desde Alemania para unirse a las festividades.

Afirmó que, aunque su color de cabello lo convirtió en blanco de acoso cuando era más joven, ahora su cabello rojo es una ventaja.

“Creo que es muy fácil reconocerme porque no hay mucha gente con barba pelirroja, ni muchos hombres con el pelo largo y pelirrojo”, dijo.

