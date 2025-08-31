¿Por qué se celebra el 1 de mayo el Día Internacional de los Trabajadores? ¿Qué ocurrió en Chicago en 1886?

Por Angela Reyes, CNN en Español

Aunque para la mayoría de países del hemisferio norte el primero de mayo evoque imágenes de cintas de colores y promesas de días más calurosos, en realidad es un día de protestas y manifestaciones en todo el mundo, cuyas raíces modernas se remontan a una explosión en Chicago que cambió el mundo. A partir de ese hecho comenzó a conmemorarse el Día Internacional de los Trabajadores.

Usualmente se celebra el día de los derechos de los trabajadores o, como se conoce en muchas partes del mundo, el Día del Trabajo.

Es una pregunta complicada. Originalmente, el primero de mayo era una fiesta pagana para celebrar el inicio del verano. En las tradiciones gaélicas se conoce como “Beltaine” (o en su versión anglicana, “Beltane”). Con el paso del tiempo, diferentes grupos adaptaron la celebración a las creencias de sus culturas específicas. Los europeos y estadounidenses usualmente celebraban de una manera más secular con diversiones como la danza del maypole y coronas de flores. Esto sin duda da un poco más de contexto cultural a todas las jovencitas que se pasean en los festivales de verano con margaritas gigantes en la cabeza.

Nota: en mayo en el hemisferio sur está llegando el invierno. Así que el primero de mayo como una celebración de verano es, en mayor parte, algo del hemisferio norte.

En muchas partes del mundo el primero de mayo es un día feriado y parte de su historia es más bien espinosa.

El día 1 de mayo ha compartido la fecha con el Día Internacional de los Trabajadores desde la década de 1880. En ese momento, los movimientos laborales en todo el mundo luchaban por condiciones de trabajo justas: jornadas laborales de ocho horas y sindicatos. La fecha fue elegida porque se alineaba con el aniversario de las manifestaciones de la Plaza Haymarket en Chicago, donde la policía mató a cuatro personas en una protesta pacífica después de que alguien tirara una bomba a la multitud. El evento se conoce como la revuelta de Haymarket.

El evento tuvo un gran impacto en los movimientos por los derechos laborales de todo el mundo.

Para honrar a quienes participaron en las protestas de Haymarket, la Conferencia Internacional Socialista declaró en 1889 el 1 de mayo como el Día Internacional de los Trabajadores.

En Estados Unidos, el Día del Trabajo (Labor Day) se celebra el primer lunes de septiembre. Se volvió día feriado nacional en 1894.

Debido a su más reciente historia, el Día Internacional de los Trabajadores, o primero de mayo, es usualmente una día de protestas para los sindicatos de todo el mundo. La gente sale a marchar y a veces sus manifestaciones apasionadas pueden volverse violentas. En 2014, Turquía intentó prohibir las manifestaciones de trabajadores citando cuestiones de seguridad. En todo Europa, eventos similares han atraído una fuerte presencia policial.

En Estados Unidos también se han presentado disturbios y protestas. Una de las más notables fue en las marchas del primero de mayo en Seattle que, aunque intentaban ser pacíficas, se tornaron violentas en el pasado.

De una manera extraña, algunas de esas manifestaciones se superponen con las raíces más festivas de este día: las protestas planeadas en Seattle incluían un concierto de rock, y el Desfile del Primero de Mayo en Minneapolis incluye coloridas carrozas y flotadores festivos y juerguistas que usan disfraces satíricos relacionados con los asuntos laborales y políticos de la época.

En realidad no. Cuando un piloto hace el llamado de auxilio (que en inglés suena como “mayday”), en realidad están haciendo uso de una expresión en francés: m’aidez, que en español significa “ayúdame”.

Nada mal unas pequeñas lecciones de francés junto con un poco de historia en este día, ¿eh?.

