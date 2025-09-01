Xi Jinping y Vladimir Putin, hombro a hombro mientras China se presenta como un líder global alternativo

Por Simone McCarthy, CNN

El líder chino, Xi Jinping, lanzó un ataque velado contra Estados Unidos este lunes al criticar sus “prácticas intimidatorias” y presentar a su país como un nuevo líder de la gobernanza mundial, en un momento en que la política de “Estados Unidos primero” del presidente Donald Trump está poniendo patas arriba al mundo.

“Las reglas de unos pocos países no deben imponerse a otros”, declaró Xi ante más de 20 líderes mundiales reunidos en una cumbre de dos días, orquestada para destacar el liderazgo global de China y su estrecha y duradera alianza con Rusia, mientras ambos vecinos buscan reequilibrar el poder global a su favor, a expensas de Estados Unidos y sus aliados.

La reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái (SCO, por sus siglas en inglés), respaldada por Beijing y Moscú, en la ciudad portuaria norteña de Tianjin, es el mayor evento diplomático del año en China, y congrega a figuras políticas de peso, como el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el primer ministro de la India, Narendra Modi, y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan.

En la cumbre, Xi prometió 2.000 millones de yuanes (US$ 280 millones) en subvenciones a los estados miembros de la SCO este año, y 10.000 millones de yuanes (US$ 1.400 millones) adicionales en préstamos a un consorcio bancario de la SCO durante los próximos tres años.

“Debemos aprovechar la fortaleza de nuestros grandes mercados y la complementariedad económica entre los Estados miembros y mejorar la facilitación del comercio y la inversión”, declaró Xi a los líderes mundiales reunidos en la cumbre de la SCO.

Más tarde ese mismo día, Xi presentó una nueva Iniciativa de Gobernanza Global, continuación de sus tres iniciativas anteriores sobre seguridad, desarrollo y civilización que, en conjunto, sirven como un esbozo general de su visión de un orden internacional renovado.

“Espero trabajar con todos los países por un sistema de gobernanza global más justo y equitativo”, declaró Xi, comprometiéndose a aumentar la representación y la voz de los países en desarrollo y a practicar el multilateralismo, haciéndose eco de los antiguos llamamientos del Sur Global.

“Debemos seguir derribando muros, no erigiéndolos; buscar la integración, no la disociación”, añadió.

La visión de Xi se opone a lo que Beijing considera los cimientos de un orden mundial liderado por Estados Unidos, oponiéndose a alianzas como la OTAN –que, en su opinión, existen para imponer el sistema basado en normas de Occidente– y cuestionando el concepto de derechos humanos universales, a la vez que busca reestructurar el poder en la ONU y otros organismos que considera injustamente dominados por Occidente.

Sin mencionar directamente a Estados Unidos, Xi prometió oponerse a la hegemonía, la “mentalidad de la Guerra Fría” y las “prácticas intimidatorias”, expresiones que Beijing suele emplear para criticar a Estados Unidos.

En momentos en que Trump alarma a las naciones con su guerra comercial global, sus retiradas de organizaciones internacionales, los recortes drásticos de la ayuda exterior y sus amenazas en redes sociales, Beijing considera que Estados Unidos está socavando el orden internacional que se esforzó por construir, y ve una oportunidad para impulsar su propia visión como alternativa.

“Debemos abogar por un mundo multipolar, equitativo y ordenado, y por una globalización económica universalmente beneficiosa e inclusiva, y hacer que el sistema de gobernanza global sea más justo y equitativo”, declaró Xi en su discurso inaugural.

Haciéndose eco de las declaraciones de Xi, Putin dijo que la SCO sentó las bases para un “nuevo sistema” de seguridad en Eurasia, posicionándolo como una alternativa a las alianzas lideradas por Occidente, contra las que se ha opuesto durante mucho tiempo.

El nuevo sistema “reemplazaría los obsoletos modelos eurocéntricos y euroatlánticos, consideraría los intereses del mayor número posible de países, sería verdaderamente equilibrado y no permitiría que algunos Estados intentaran garantizar su seguridad a expensas de otros”, declaró Putin.

La cumbre es una muestra del estrechamiento de los lazos entre China y Rusia, así como de la amistad forjada a lo largo de los años por sus dos líderes autocráticos.

La profunda conexión personal entre ambos quedó de manifiesto el domingo por la noche, cuando Xi y su esposa, Peng Liyuan, ofrecieron un banquete de bienvenida a los líderes asistentes.

Las imágenes publicadas por la agencia estatal de noticias rusa RIA mostraron a Xi y Putin gesticulando animadamente y sonriendo mientras conversaban en el evento, mostrando una faceta diferente del líder chino, habitualmente comedido, y una actitud cálida y relajada con su homólogo ruso.

Luego, ambos caminaron hombro con hombro tras posar para una foto junto a otros líderes reunidos, y Xi le hizo un gesto a Putin para que lo acompañara, según mostraron las imágenes publicadas por el Kremlin.

La cumbre de la SCO también representa la primera oportunidad de los líderes para reunirse desde el encuentro de Putin con Trump en Alaska a principios de este mes, y se produce en un momento en que Putin resiste la presión occidental para poner fin a su ofensiva en Ucrania.

La semana pasada, las fuerzas de Moscú llevaron a cabo su segundo mayor ataque aéreo hasta la fecha contra Ucrania.

Putin aprovechó su discurso este lunes en la cumbre de la SCO para reiterar sus argumentos sobre la guerra en Ucrania, afirmando que la crisis “no surgió como resultado de la agresión rusa contra Ucrania, sino como consecuencia de un golpe de Estado en Ucrania, apoyado y provocado por Occidente”.

Moscú lanzó una invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, después de que las tropas rusas se apoderaran previamente de Crimea y de amplias zonas del este de Ucrania.

El líder ruso elogió los esfuerzos de China e India para facilitar la resolución de la crisis y describió el “entendimiento” alcanzado con Trump en la reunión de Alaska como una vía para “abrir el camino hacia la paz en Ucrania”.

“Durante las reuniones bilaterales programadas para hoy y mañana, por supuesto, informaré a mis colegas con mayor detalle sobre los resultados de las negociaciones en Alaska”, declaró Putin, añadiendo que ya había informado a Xi “en detalle” durante un almuerzo el domingo.

Observadores afirmaron que el líder ruso habría aprovechado la reunión para demostrar que no está solo en el escenario global.

“Putin intentará presentar la resiliencia de Rusia y el respaldo de China como prueba de que las sanciones y el aislamiento occidentales no han funcionado”, declaró Li Mingjiang, profesor asociado de la Escuela de Estudios Internacionales S. Rajaratnam de Singapur, antes de la reunión.

“Al mismo tiempo, intentará profundizar la alineación estratégica con Beijing, en particular para garantizar el suministro chino de bienes y equipos de doble uso a Rusia y para demostrar que Moscú cuenta con socios fuertes, incluso mientras Washington intensifica sus esfuerzos para poner fin a la guerra”.

China se ha convertido en un pilar clave del apoyo diplomático y económico para el régimen de Putin desde los primeros días de la invasión de Ucrania, incluso a pesar de afirmar su neutralidad en el conflicto.

Empresas chinas han adquirido grandes cantidades de petróleo ruso a precios rebajados y le han proporcionado un comercio crucial, incluyendo bienes de doble uso que, según los líderes occidentales, han impulsado la base industrial de defensa de Rusia. Beijing defiende su “comercio normal” con Rusia.

A principios de este verano, Trump amenazó con atacar esa alianza, afirmando que China podría enfrentarse a importantes aranceles sobre sus productos si continuaba comprando combustible a Rusia mientras libra la guerra.

Pero incluso cuando Estados Unidos impuso dichas sanciones a India la semana pasada, hasta ahora ha frenado esa amenaza mientras busca un acuerdo comercial más amplio con Beijing.

El enorme arancel del 50 % impuesto por Trump a India ha deteriorado las relaciones con Modi y ha acelerado un acercamiento incipiente y cauteloso entre Nueva Delhi y Beijing. El líder indio se reunió con Xi el domingo en su primer viaje a China en siete años, mientras ambos países enfrentan duros aranceles estadounidenses y el escrutinio occidental sobre sus relaciones con Rusia.

Modi destacó este lunes sus vínculos con su anfitrión y el líder ruso en la cumbre de la SCO, abrazando a Putin antes de acercarse para saludar a Xi. Los tres líderes compartieron entonces una conversación entre sonrisas y risas.

Modi y Putin también mantuvieron una reunión privada de casi una hora en la limusina presidencial rusa, el Aurus, de camino a sus conversaciones formales, según medios estatales rusos.

“India y Rusia siempre han colaborado estrechamente, incluso en los momentos más difíciles”, declaró Modi al inicio de la reunión. “Hemos mantenido un diálogo constante sobre la situación en Ucrania. Acogemos con satisfacción todos los recientes esfuerzos por la paz”.

Un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de la India indicó que ambos líderes discutieron los últimos acontecimientos relacionados con Ucrania. “(Modi) reiteró su apoyo a las recientes iniciativas para abordar el conflicto en Ucrania y enfatizó la necesidad de acelerar el cese del conflicto y encontrar una solución de paz duradera”, declaró el ministerio.

Los observadores dicen que Xi ve la reunión –y un desfile militar masivo que organizará este miércoles en Beijing, al que se espera que asistan Putin, Kim Jong Un de Corea del Norte y otras dos docenas de líderes– como un impulso diplomático en un momento crítico.

Las autoridades chinas promocionaron la SCO de este año como la más grande hasta la fecha, anunciando antes del evento que participarían 20 líderes de Asia y Medio Oriente. Además de Rusia, China e India, la SCO incluye a Irán, Pakistán, Belarús, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán.

