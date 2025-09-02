Fifth Harmony se reúne en el concierto de los Jonas Brothers

Por Lisa Respers France, CNN

La “pausa indefinida” de Fifth Harmony tuvo un paréntesis el fin de semana.

El ahora cuarteto, que incluye a Ally Brooke, Dinah Jane, Lauren Jauregui y Normani, se reunió para presentarse en un concierto de los Jonas Brothers el domingo en Dallas, Texas.

La exintegrante Camila Cabello, quien dejó Fifth Harmony en 2016, no estuvo presente.

Según informes, el grupo interpretó “Worth It” y “Work From Home”.

“¿Dónde estabas el 31 de agosto de 2025?”, dice el pie de foto de un video en las redes sociales de Fifth Harmony. “Gracias @jonasbrothers por invitarnos. Se sintió increíble estar de vuelta 💖”.

Su sitio relanzado ofrece mercancía con la frase.

En 2016, el cuarteto publicó un comunicado para explicar lo “dolidas” que estaban por la salida de Cabello del grupo.

“Sabemos que están dolidos y confundidos, nosotras también”, dijeron las integrantes en una carta compartida en redes sociales. “Sabemos que quieren respuestas. Y las merecen, ya que son tan parte de este grupo como nosotras cuatro”.

Las integrantes restantes anunciaron después que entrarían en pausa.

“Después de seis años de trabajo duro, sin parar, nos… dimos cuenta de que para mantenernos auténticas con nosotras mismas y con ustedes, necesitamos tomarnos un tiempo ahora para hacer una pausa en Fifth Harmony y así poder perseguir proyectos en solitario”, dijeron en un comunicado publicado en sus redes sociales. “Estamos muy emocionadas y agradecidas de poder tomar este tiempo para aprender y crecer creativamente y realmente encontrar nuestro camino como individuos”.

Las cinco integrantes originales de Fifth Harmony también han lanzado proyectos en solitario.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.