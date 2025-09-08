5 conclusiones de la Semana 1 de la NFL

Por Federico Leiva, CNN en Español

Volvió el fútbol americano. La temporada de touchdowns comenzó el pasado jueves con el debut del campeón, los Eagles de Filadelfia, en un partido que se complicó más de lo previsto para los actuales monarcas de la NFL.

La primera jornada de la 2025/2026 se cierra con el Vikings vs. Bears de este lunes en Chicago, pero ya dejó varias perlitas que conviene rescatar.

Esperar algo de los Cowboys para luego quedarse en la orilla se ha vuelto una moneda en curso para los seguidores del equipo de Dallas, pero lo cierto es que los liderados por Dak Prescott dieron la cara en el juego inaugural de la temporada en Filadelfia.

Enfrente estaban los campeones, que, a pesar de no ser el mismo equipo que ganó el Super Bowl en febrero, sigue siendo firme candidato al título.

Y la realidad es que los Cowboys tuvieron presencia: avanzaron más yardas totales, más yardas por pase, tuvieron mejor eficacia en terceras oportunidades y cometieron menos infracciones. El resultado es que perdieron, claro, pero apenas por cuatro puntos. ¿La diferencia? El juego terrestre de los Eagles liderado por Jalen Hurts y Saquon Barkley.

Uno de los mayores interrogantes de la pretemporada era qué tanto empeorarían los Lions (con un renovado staff técnico) y que tanto mejorarían los Packers en la “división de la muerte”, que integran con los Bears y los Vikings.

La respuesta llegó en un enfrentamiento cara a cara en la semana 1, y los de Green Bay salieron amplios vencedores por 27 a 13.

Los Packers fueron mejores en la carrera, especialmente defendiendo el juego terrestre de los de Detroit, que tuvieron a un Jared Goff muy decente, pero impreciso en los momentos claves: una intercepción y una pérdida de posesión por downs sepultó las chances de los Lions.

¿Habrá visto Brasil el principio del fin de la dinastía de los Chiefs? Solo el tiempo lo dirá, pero, por lo pronto, sí que vio algo pocas veces visto en el último tiempo: a los de Kansas City con marca perdedora.

Como si fuesen un quinto y sexto tiempo de aquel fatídico Super Bowl donde fueron arrollados de principio a fin por los Eagles, a Mahomes y compañía les costó medio tiempo encontrar ritmo en ataque ante los Chargers: fueron todos despejes en los primeros 15 minutos y goles de campo en los segundos.

Los de Los Ángeles limitaron mucho el ataque terrestre del rival y obligaron a los Chiefs a ir por aire, con suerte dispar para Mahomes: cerró con 258 yardas, pero completó poco más de la mitad de los pases que intentó (24 de 39).

Nobleza obliga, los Chargers hicieron lo que nunca hacen: cerrar los partidos.

El duelo entre dos equipos que siempre prometen mucho y nunca cumplen lo terminaron ganando los Bills de Buffalo. Esa tónica que ha marcado a estas dos franquicias en los últimos años se vio en el partido mismo: unos Ravens de Baltimore que parece que arrollan y que terminan perdiendo los partidos importantes.

Fue 41 a 40 para los de Buffalo en casa, tras ir perdiendo 19-34 al final del tercer cuarto.

Los últimos 15 minutos fueron una debacle total de los de Baltimore y una lección de los Bills.

A ambos equipos los perseguirá una pregunta después del duelo del domingo: para los Bills, como todos los años, ¿será esta por fin la vez que lleguen al Super Bowl?; para los Ravens, si no pudieron ganar con 169 yardas de Derrick Henry por tierra y 143 de Zay Flowers por aire, ¿cuándo lo harán?

Después de un par de años de ausencia (o eso le gustaría decir a él, después del fracaso de su paso por los Jets), Aaron Rodgers volvió oficialmente a la NFL. Lo hizo con un juego de lujo ante, claro, los mismos Jets.

El veterano mariscal de campo lideró la remontada de los Steelers de Pittsburgh en casa ajena con un sólido performance: 22 pases correctos sobre 30, 244 yardas, 4 anotaciones y ninguna intercepción.

Los Jets, cabe decir, jugaron un buen partido, pero en el fútbol americano no se puede ganar si tus touchdowns valen seis puntos y los del rival siete.

