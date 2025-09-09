Las 5 cosas que debes saber este 9 de septiembre: nacionalización de empresas, inmigración y despliegue militar de Venezuela

CNN en Español

Trump intensifica los operativos contra la inmigración ilegal. Venezuela reforzará el despliegue militar en cinco estados. ¿Qué esperar del nuevo iPhone? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Cuando el presidente Donald Trump anunció en agosto con “gran honor” que el Gobierno de Estados Unidos se convirtió en propietario de cerca del 10 % de las acciones de Intel, fabricante de microprocesadores, algunos economistas levantaron las cejas, sorprendidos ante el intervencionismo de la Casa Blanca en el mercado. La medida también generó comentarios en América Latina, una región más acostumbrada a la participación del Estado en el ámbito empresarial… y a su polémico impacto económico, más negativo que positivo.

La conversación sobre inminentes operativos contra la inmigración ilegal va en aumento en Chicago, después de que las acciones de deportación se intensificaran en Boston y el zar de la frontera prometiera una ofensiva mucho más amplia en los próximos días. El Departamento de Seguridad Nacional anunció el lanzamiento de la “Operación Midway Blitz” para “apuntar contra los inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales”.

Venezuela anunció que reforzará la presencia militar en cinco estados del norte del país para mejorar su seguridad y combatir al narcotráfico, informó este domingo el ministro de Defensa, Vladimir Padrino. El anuncio surge en medio de tensiones con Estados Unidos, que recientemente desplegó buques de su armada en el Caribe.

La idea del presidente Donald Trump de que podría, de alguna manera, convencer a su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, de llegar a un acuerdo de paz fue, en el mejor de los casos, excesivamente generosa consigo mismo y con el jefe del Kremlin. Y aunque esta mala interpretación de la situación le ha costado mucho a Ucrania, Washington ha aprendido lecciones valiosas a medida que Putin deja claras sus intenciones. Análisis.

La Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes publicó el lunes por la noche registros del patrimonio de Jeffrey Epstein, incluida una colección de cartas regaladas al fallecido delincuente sexual convicto por su 50° cumpleaños que incluía una nota con el nombre del presidente Donald Trump.

Carlo Acutis, el primer santo “millennial” de la Iglesia católica, nació en…

A. Turín

B. Roma

C. San José

D. Londres

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

Nuevo iPhone 17: qué esperar, fecha de lanzamiento, precios, colores y más

Apple presentará este martes su nueva línea de teléfonos iPhone 17 en su evento anual de otoño boreal. Hay gran expectativa sobre los cambios que incluirá su dispositivo insignia tanto en sistema operativo como en diseño.

La policía mata a un padre prófugo y halla a sus tres hijos tras años escondidos en la naturaleza de Nueva Zelandia

Un padre fugitivo que se escondía con sus tres hijos en la densa naturaleza de Nueva Zelandia murió en un enfrentamiento armado con la Policía. La acción puso fin a casi cuatro años de búsqueda de la familia.

La familia Murdoch resuelve disputa de sucesión del imperio mediático

Lachlan, el hijo elegido por Rupert Murdoch, seguirá al frente del negocio familiar, anticipándose a un desafío previsto de sus hermanos por la inclinación política del imperio mediático conservador.

US$ 20.000.000.000.000

Es la cifra en la que aumentó el valor del mercado inmobiliario de Estados Unidos (20 billones de dólares) en cinco años.

“Esto no es defenderse, no es ni siquiera atacar, es exterminar a un pueblo que está indefenso”

—Lo dijo el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, al anunciar que su Gobierno pondrá en marcha “de manera inmediata” nueve medidas con las que “añadir presión al primer ministro israelí Netanyahu” y con el objetivo de detener lo que él considera “genocidio en Gaza”.

La razón por la que Ricky Martin recibió el primer Latin Icon Award en los premios VMA de MTV

Los premios MTV Video Music Awards reconocieron el talento y legado de Ricky Martin: recibió el primer Latin Icon Award por sus contribuciones para la internacionalización de la música latina. El cantante además puso a bailar a los asistentes en el evento con varios temas que destacaron en su carrera.

👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta del quiz es: D. Carlo Acutis —el adolescente italiano que desde este 7 de septiembre es el primer santo millennial de la Iglesia católica— nació en Londres, en 1991, en una familia acomodada.

