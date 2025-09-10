Anna Wintour comparte lo que realmente piensa sobre “The Devil Wears Prada”

Por Lisa Respers France, CNN

Ahora que ha nombrado a su sucesora como editora jefe de Vogue, Anna Wintour parece un poco más relajada.

Al menos, ahora está más dispuesta a hablar sobre la exitosa película de 2006 “The Devil Wears Prada”.

Basada en la exitosa novela homónima de 2003 escrita por Lauren Weisberger, quien anteriormente trabajó como asistente personal de Wintour en la revista Vogue, la película cuenta la historia de una aspirante a escritora (Anne Hathaway) que consigue un trabajo en una importante revista de moda bajo la dirección de una editora implacable.

Meryl Streep interpretó a Miranda Priestly, quien se asume está basada en Wintour. El personaje se convirtió en sinónimo de jefes difíciles de complacer, sin importar la industria, y Streep obtuvo una de sus muchas nominaciones al Oscar por su actuación.

En el pasado, Wintour parecía reacia a hablar del tema. Sin embargo, durante una reciente aparición en el podcast “The New Yorker Radio Hour”, la influyente figura de la moda bromeó con el presentador David Remnick diciendo que “fui al estreno vestida de Prada, sin tener idea de qué iba a tratar la película”.

“Primero que nada, era Meryl Streep, lo cual es fantástico”, dijo Wintour. “Y luego fui a ver la película y la encontré muy entretenida. Fue muy divertida”.

Y aunque le dijo a Remnick, quien es editor de The New Yorker, que “la industria de la moda estaba muy amablemente preocupada por mí por la película, que iba a mostrarme de una manera difícil”.

Wintour parece que lo encontró encantador y que ya hizo las paces con ello.

“Al final tenía mucho humor, mucha inteligencia, tenía a Meryl Streep”, dijo Wintour. “Quiero decir, estaba Emily Blunt [quien interpretó a la asistente principal Emily Charlton en la película]. Todos estuvieron increíbles. Y al final, pensé que fue un retrato justo”.

En 2009, le dijo a David Letterman que la película era “ficción” y señaló que “como dice mi editor en la película, no siempre soy cálida y cariñosa”.

“Lo que me gustó de la película es que realmente mostró todo el trabajo duro que implica hacer la revista”, reconoció en ese momento.

Una secuela de “The Devil Wears Prada” comenzó a filmarse en junio. La nueva película contará nuevamente con Streep, junto a Hathaway, Blunt y Stanley Tucci.

