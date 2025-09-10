Embajada de EE.UU. en México advierte a migrantes por presunta ruta de “viajes ilegales” para cruzar al país

CNN en Español

La Embajada de Estados Unidos en México alertó a migrantes por una presunta ruta de “viajes ilegales” para cruzar desde Puebla a Los Ángeles. “No caigas en la trampa, eso solo pone tu vida en peligro”, advirtieron las autoridades.

“Un video en TikTok muestra la ruta migrante de Puebla a Los Ángeles. El trayecto combina auto, avioneta y finalmente un cruce en lancha, anunciando salidas desde Tehuacán, Puebla, mostrando la logística de estos viajes ilegales”, anunciaron las autoridades en una publicación de X.

CNN contactó a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México para pedir más información y está a la espera de respuesta.

La Embajada de Estados Unidos en México afirma que se trata de “una trampa” que pone en peligro la vida de los migrantes.

De acuerdo con la información, hay ofrecimientos en redes sociales de un cruce ilegal “usando celulares y drones para vigilar las patrullas y burlar las cámaras de seguridad en la frontera con EE.UU.”

“Aunque parezca bien preparado el viaje, la seguridad en la frontera es más fuerte que nunca y no podrás pasar”, asegura la Embajada.

En los últimos meses, el Gobierno de Donald Trump ha endurecido las medidas de control a la inmigración y uno de los ejes es la frontera entre México y EE.UU.

México sigue siendo el país de origen con más inmigrantes no autorizados en el país, de acuerdo con estimaciones del Centro de Investigaciones Pew.

