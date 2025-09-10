Trump no tiene problema en dejar vencer su control sobre la Policía de Washington, dicen funcionarios de la Casa Blanca

Por Alayna Treene, CNN

El presidente Donald Trump no tiene inconveniente en dejar que caduque este miércoles su control de 30 días sobre el Departamento de Policía Metropolitana de Washington, dijeron a CNN funcionarios de la Casa Blanca, principalmente porque considera que la ciudad ha tomado medidas para cooperar.

Los funcionarios argumentaron que el decreto firmado la semana pasada por la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, que establece una colaboración indefinida con las fuerzas del orden federales, cumple con sus objetivos sin necesidad de una extensión que normalmente requeriría la aprobación del Congreso.

Trump había prometido previamente presionar a los legisladores para que aprobaran la continuidad de la federalización de la policía de Washington. Pero después del decreto de Bowser, los funcionarios dijeron que abandonó los planes de presionar a los legisladores republicanos para que impulsaran un proyecto de ley que habría requerido cierto apoyo demócrata en el Senado.

“Ella se comprometió a coordinarse indefinidamente con las fuerzas del orden federales”, dijo uno de los funcionarios. “La palabra clave es ‘indefinidamente’. Eso es lo que queremos”.

La Casa Blanca, señalaron los funcionarios, discutió sus planes revisados con el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. El republicano de Louisiana había dicho previamente que la Cámara no votaría para extender la emergencia criminal que permitió la federalización temporal de la Policía Metropolitana, y dijo a los periodistas que su “entendimiento es que no es necesario”.

Aun así, el Comité de Supervisión de la Cámara, liderado por los republicanos, estaba considerando este miércoles más de una docena de proyectos de ley que limitarían aún más la autogestión de Washington, imponer castigos más severos y revertir reformas de justicia penal en la ciudad.

Entre las iniciativas figuran medidas que despojarían a los residentes del derecho a elegir a su fiscal general, que apuntan contra los campamentos de personas sin vivienda, que buscan “embellecer” la ciudad y que reducen la edad a la que los menores pueden ser juzgados como adultos. El lenguaje de la legislación aún no ha sido finalizado y podría enmendarse durante el debate del miércoles.

En una carta a los líderes del comité, Bowser dijo que la legislación propuesta podría hacer que el distrito sea “menos eficiente, competitivo y receptivo”, “menos seguro” y “menos democrático”.

Por su parte, el fiscal general de Washington, Brian Schwalb, dijo que el proyecto de ley “desplazaría la capacidad de los residentes del distrito para tener voz en la selección de los líderes locales”. Argumentó que la legislación, en cambio, avanzaría “a favor de instalar a un fiscal general que rinda cuentas no a los residentes del distrito, sino al presidente”.

Bowser ha sostenido que Washington no necesita una “emergencia federal” y rechazó la caracterización de su decreto hecha por funcionarios de la Casa Blanca. Dijo que su intención era trazar un camino de salida de la toma de control federal, y que estableció “un marco de cómo saldremos de la emergencia. La emergencia termina el 10 de septiembre. La única forma de extenderla legalmente es a través del Congreso”.

Quedan dudas sobre cuánto tiempo planea el presidente mantener a los militares de la Guardia Nacional en las calles de Washington. La presencia de la Guardia Nacional en la ciudad no está sujeta a las mismas limitaciones estrictas de tiempo que establece la ley federal.

Como informó CNN, se esperaba que las órdenes militares de los miembros de la Guardia Nacional desplegados en Washington se extendieran hasta diciembre.

Se espera que el departamento de policía de la ciudad vuelva a su “status quo” previo a la emergencia una vez que expire la orden de Trump, dijo Bowser el miércoles. Eso incluiría dejar de asistir al Gobierno federal en operaciones de control de inmigración.

“El control migratorio no es lo que hace la Policía Metropolitana y, con el fin de la emergencia, no será lo que haga en el futuro”, afirmó.

