Charlie Kirk enfrentó amenazas personales y disturbios en campus universitarios en los últimos años

Mientras Charlie Kirk movilizaba a jóvenes conservadores en los campus universitarios, enfrentó numerosas amenazas personales en los últimos años.

Y en sus visitas a los campus a menudo era recibido con protestas apasionadas que en ocasiones derivaban en caos y violencia, lo que llevó a algunas universidades a adoptar estrictas medidas de seguridad en torno a sus apariciones.

Mientras las autoridades continúan investigando el mortal tiroteo contra Kirk durante su visita al campus en Utah el miércoles –la primera de otra gira nacional por universidades– aún no han informado si enfrentaba alguna amenaza específica o reciente antes del evento.

En 2023, la Universidad de California en Davis (UC Davis) limitó las entradas para un evento de Kirk a 1.000 personas, y los asistentes tuvieron que pasar por detectores de metales y se les impidió el acceso si llevaban mochilas.

Ese evento estuvo plagado de enfrentamientos: alguien se abalanzó sobre un policía, manifestantes rompieron cristales en las puertas del recinto y miembros de los Proud Boys —un grupo de extrema derecha— se enfrentaron con manifestantes, según informes de medios locales. Meses antes, en el mismo campus, una pelea de 100 personas provocó la cancelación de un evento con otro orador de Turning Point USA.

Algunas amenazas previas contra Kirk o los eventos de su grupo provocaron la respuesta policial.

En octubre pasado, la policía de Tempe, Arizona, arrestó a un hombre que presuntamente amenazó en línea a Charlie Kirk y Donald Trump Jr., quienes habían viajado a la ciudad para un mitin político. Los registros del tribunal municipal muestran que los cargos presentados contra el hombre fueron retirados después.

En 2022, las autoridades arrestaron a un hombre de Texas después de que amenazara con un “día de venganza” para los asistentes a un evento de Turning Point en Florida, al que tenía entrada para asistir. Fue condenado a cinco años de prisión el año pasado.

Otras aparentes amenazas llevaron a los anfitriones a cancelar eventos planificados.

En 2021, una iglesia en Puyallup, Washington canceló una visita de Kirk debido a lo que el pastor principal de la congregación describió en un video en línea como “amenazas de violencia física contra nuestro liderazgo, nuestros vecinos y sus propiedades”. Ese mismo año, Kirk publicó en el sitio web de su organización que un local en Eugene, Oregon, había cancelado un evento tras lo que él calificó como amenazas más violentas.

En una publicación en X el jueves, Turning Point USA afirmó que Kirk había recibido “miles” de amenazas a lo largo de su vida. “Pero siempre priorizó alcanzar al mayor número posible de jóvenes estadounidenses antes que su propia seguridad”, dijo el grupo.

Otros miembros y seguidores de Turning Point USA también han enfrentado violencia en campus.

En 2019, un activista que reclutaba estudiantes para una sección de Turning Point USA en la Universidad de California en Berkeley denunció que fue atacado, según la policía del campus.

Kirk condenó la agresión en ese momento.

El exrepresentante republicano Bob McEwen, miembro del consejo asesor de Turning Point USA, dijo a CNN que Kirk y su familia siempre tenían un equipo de seguridad protegiéndolos.

McEwen dijo que a Kirk le dijeron solo unos días antes de su muerte que probablemente necesitaría seguridad por el resto de su vida, a lo que Kirk puso los ojos en blanco y dijo, “Sí, me temo que sí”, relató McEwen.

“Y esa era una parte que (la esposa de Kirk) Erika, creo, esperaba evitar, pero entendía el sacrificio por la causa del país, y eso es lo que tienen que hacer los presidentes, y las personas en quienes confían”, dijo McEwen.

