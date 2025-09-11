Netanyahu promete que no habrá Estado palestino al firmar plan para expandir asentamientos en la Ribera Occidental

Por Eugenia Yosef y Hira Humayun, CNN

El primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu prometió que no habrá un Estado palestino mientras firmaba un plan ceremonial para expandir asentamientos en la Ribera Occidental.

Hablando en el asentamiento de Ma’ale Adumim, en la Ribera Occidental ocupada, Netanyahu dijo: “No se establecerá un Estado palestino. Todo este lugar es nuestro. Lo preservaremos: por nuestra herencia, por nuestra tierra y por nuestra seguridad”.

El discurso de Netanyahu ocurre antes de que varios países europeos se hayan comprometido a reconocer un Estado palestino en una próxima conferencia previa a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a finales de este mes.

Mientras estaba en Ma’ale Adumim, firmó un documento comprometiéndose a expandir el asentamiento, incluido el recientemente aprobado plan E1. Adyacente a Ma’ale Adumim, el plan E1 ha estado suspendido durante décadas porque hace que un Estado palestino contiguo sea prácticamente imposible, dividiendo la Ribera Occidental en dos y separándola de Jerusalén Oriental, que los palestinos aspiran a que sea la capital de su futuro Estado.

El plan para desarrollar E1 fue aprobado el mes pasado, con el ministro de Finanzas de extrema derecha, Bezalel Smotrich, diciendo que esto había “borrado” la idea de un Estado palestino.

Netanyahu firmó un documento ceremonial que compromete la expansión del asentamiento de Ma’ale Adumim, junto con E1. La construcción de viviendas en asentamientos puede tomar años, sin embargo, el líder israelí prometió avanzar rápidamente.

“Pero entre la aprobación y la ejecución real en el Estado de Israel, puede pasar mucho tiempo”, dijo Netanyahu en el evento de este jueves. “Y por eso hoy está ocurriendo algo muy grande aquí, porque este proyecto de hecho duplicará el tamaño de la ciudad de Ma’ale Adumim. Habrá 70.000 residentes aquí. Este es un cambio importante”.

“Ma’ale Adumim fue y es una ciudad, parte de nuestra tierra”, dijo. “Y habrá muchos más Ma’ale Adumim en nuestra tierra”.

