¿Qué se sabe del atacante que disparó y mató a Charlie Kirk? Así avanzan la investigación y la búsqueda del sospechoso

La persona que mató al destacado activista conservador Charlie Kirk sigue prófuga, después de lo que la Policía definió como un “ataque selectivo” ocurrido el miércoles en un campus universitario de Utah. Los investigadores que buscan al atacante están en una carrera contrarreloj.

“Cada hora que pasa, el asesino se aleja más, tiene una mejor oportunidad de buscar refugio, apoyo… y, por supuesto, de viajar”, ​​dijo McCabe, analista sénior de aplicación de la ley de CNN.

La mañana de este jueves, los investigadores informaron que recuperaron el arma que se cree fue utilizada en el ataque y que tienen buenas imágenes de video del presunto responsable.

El arma es un “rifle de cerrojo de alta potencia” que fue “recuperado en una zona boscosa a donde el atacante había huido”, dijo Robert Bohls, agente especial a cargo de la oficina de campo del FBI en Salt Lake City.

También recuperaron una huella de calzado, una huella de palma de la mano y huellas de un antebrazo que serán analizadas. El FBI cree que el sospechoso es hombre.

Sin embargo, cuando se le insistió sobre si conocen la identidad del atacante, Bohls dijo que no podía revelar detalles de la investigación en curso. Lo que sí aseguró es que el atacante no está escondido en el bosque donde se encontró el rifle.

El comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah, Beau Mason, dijo por su parte que el sospechoso se integró bien en el entorno universitario y “parece tener edad universitaria”.

Kirk recibió un disparo mortal mientras hablaba en un evento en la Universidad del Valle de Utah, una universidad pública en la ciudad de Orem.

Las autoridades creen que solo hubo una “persona involucrada” en la muerte a tiros de Kirk, dijo el gobernador Spencer Cox.

“En este momento, no hay información que nos lleve a pensar que hubo una segunda persona involucrada”, afirmó Cox en una conferencia de prensa el miércoles. “A quien haya hecho esto: te encontraremos, te juzgaremos y te haremos responsable con todo el peso de la ley”, añadió.

Sobre el presunto atacante, McCabe dijo: “El peligro que representa ese sujeto es inmenso”.

“Se trata de una persona que cometió un acto extremadamente violento… frente a miles de personas y lo llevó a cabo con gran destreza”, añadió.

“Esta persona sabe que, en las mejores circunstancias, la captura significa prisión perpetua. Incluso podría significar la pena de muerte”, dijo McCabe. “Así que, ante semejante riesgo, esta persona desea escapar más que nada en el mundo. Y cualquiera que le obstruya la fuga arriesgará su vida”.

Además, de acuerdo con John Miller, analista jefe de Seguridad e Inteligencia de CNN, la planificación, destreza y ejecución del atacante estarían complicando la investigación.

Miller explicó a Kaitlan Collins, de CNN, que los francotiradores han sido estudiados de cerca por el Gobierno y suelen ser personas “metódicas, pacientes y autosuficientes”.

“Este tipo de individuo probablemente planeó ingresar sin ser detectado, pasar desapercibido, efectuar el disparo, cumplir su objetivo, llevarse el arma y dejar pocas pruebas, por lo que creo que las autoridades están teniendo muchas dificultades para avanzar en la investigación”.

El disparo, realizado desde un edificio del campus a unos 180 metros de distancia, impactó en el cuello de Kirk, una zona de estructuras vitales, casuando su muerte.

El hecho de que solo se haya realizado un disparo indica que “la persona tiene experiencia con armas de fuego”, dijo Miller, lo que podría ayudar a los investigadores a esclarecer el caso.

“Se trata de alguien que sabía exactamente lo que hacía y probablemente es conocido por otras personas, lo que podría jugar a favor de las autoridades”, añadió Miller. “Por su experiencia en el manejo de armas, no era un principiante”.

Horas después del ataque, dos personas que inicialmente fueron consideradas sospechosas en el tiroteo fueron liberadas.

Las autoridades pudieron obtener un “buen video” de la persona que creen que es el asesino de Kirk, dijo el jueves el comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah, Beau Mason.

“Tenemos un buen video de este individuo. No lo publicaremos por el momento”, dijo Beau. “Estamos trabajando en algunas tecnologías y maneras de identificar a este individuo”.

“Si no tenemos éxito, nos pondremos en contacto con ustedes, los medios de comunicación, y lo haremos público para que nos ayuden a identificarlo. Pero confiamos en nuestras capacidades por ahora”, indicó.

Agregó que las autoridades desean “avanzar de manera que todos estén seguros y que este proceso avance de manera adecuada”.

El FBI, que está cooperando con sus socios policiales locales y estatales en Utah en la investigación, instó a cualquier persona que tenga “información, fotos y videos” del asesinato a compartir archivos en un formulario en línea.

El tiroteo de Kirk ocurre después de una serie de casos de violencia política en EE.UU., incluida la muerte de una legisladora de Minnesota y su esposo en junio, un ataque incendiario en la casa del gobernador de Pensilvania en abril y el ataque contra Trump durante las elecciones presidenciales en julio pasado.

