El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, afirma que el ataque con drones rusos no fue un error. Trump sugirió lo contrario

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, calificó este viernes la incursión de drones rusos en su país como un “ataque” y afirmó que no fue un error, pocas horas después de que su par estadounidense, Donald Trump, sugiriera que la violación del espacio aéreo podría haber sido accidental.

“Nos gustaría pensar que el ataque con drones contra Polonia fue un error. Pero no lo fue. Y lo sabemos”, afirmó Tusk en una publicación en las redes sociales.

Esto se produce después de que Trump dijera a los periodistas en la Casa Blanca este jueves que “podría haber sido un error, pero, en cualquier caso, no me gusta nada lo relacionado con toda esta situación, aunque espero que llegue a su fin”.

Aviones de combate de la OTAN derribaron varios drones rusos que violaron el espacio aéreo polaco el 10 de septiembre durante un ataque a la vecina Ucrania, lo que supuso la primera vez que la alianza disparaba desde el inicio de la guerra.

