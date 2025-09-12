Este es el récord de boxeo de “Canelo” Álvarez antes de pelear con Terence Crawford

Por CNN en Español

El pugilista Saúl “Canelo” Álvarez es uno de los mejores en el mundo del boxeo. El mexicano es el actual campeón mundial de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Como boxeador profesional, Álvarez se ha enfrentado a rivales como José Miguel Cotto, Matthew “Magic” Hatton, José Manuel “Josesito” López, Julio César Chávez Jr., y Gennady “GGG” Golovkin, entre otros.

Este sábado 13 de septiembre será el turno de Terence “Bud” Crawford, el boxeador estadounidense que llega a este combate invicto, con 41 peleas y 41 triunfos, 31 de ellos por nocaut. En juego habrá tres cinturones de campeón mundial del peso supermediano.

Hace poco más de cuatro meses, el mexicano venció por decisión unánime al cubano William Scull en Riad, en su primera pelea fuera de México o EE.UU., una noche en la que recuperó el título de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) —luego de perderlo en septiembre de 2024 por no enfrentarse en ese momento contra Scull.

Canelo tiene programados dos combates más en Arabia Saudita en 2026.

¿Contra quién ha perdido “Canelo” en su carrera profesional?

La primera derrota fue con el boxeador Floyd Mayweather el 14 de septiembre de 2013. El púgil mexicano tenía 23 años y llegaba invicto al cuadrilátero. El estadounidense le hizo frente al mexicano desde el comienzo y el tapatío no pudo encontrar la oportunidad de conectar. Tras llegar a 12 rounds, el jurado fue quien puso el nombre de Floyd en lo más alto.

Y la segunda fue el 7 de mayo de 2022, luego de que “Canelo” Álvarez enfrentara al ruso Dmitry Bivol en la categoría de semipesado. El mexicano ya había peleado en esta división en 2019 (vs. Sergey Kovalev), pero esta vez perdió por decisión tras 12 rounds, con un Bivol mostrando superioridad en ese peso.

