Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco acusado de liderar un grupo criminal, es arrestado en Paraguay

El mexicano Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad del estado de Tabasco acusado de liderar el grupo criminal La Barredora, fue arrestado el viernes en Paraguay, informó la Secretaría de Seguridad federal de México en un comunicado.

La Secretaría dijo que Bermúdez tiene una orden de aprehensión por asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.

CNN busca averiguar si Bermúdez cuenta con representación legal y cómo se declara.

En julio, la Secretaría dijo que Bermúdez enfrentaba una orden de aprehensión y que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) había emitido una notificación roja para apoyar en su búsqueda y captura. En ese momento, también declaró que el Gobierno mexicano tenía registros de que el exfuncionario había salido del país en enero.

La Secretaría dijo a CNN que aún no hay información sobre cuándo podría comenzar el proceso para extraditar a Bermúdez a México.

En el comunicado, señaló que el gobierno de Paraguay colaboró en la detención, junto con unidades de inteligencia de varias dependencias del Gobierno mexicano.

Bermúdez encabezó la Secretaría de Seguridad de Tabasco, un estado del sureste de México, durante la administración de Adán Augusto López como gobernador.

En julio, tras conocerse las acusaciones contra Bermúdez, López —ahora líder de los senadores del partido Morena— dijo que cualquier irregularidad debe ser investigada y que está dispuesto a cooperar con las investigaciones.

CNN contactó a López para pedir comentarios y está en espera de respuesta.

