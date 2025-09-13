Las autoridades pidieron ayuda en la búsqueda del asesino de Charlie Kirk. La intuición de un padre condujo al arresto

Por Dalia Faheid, CNN

Al igual que miles de estadounidenses cautivados por la búsqueda del atacante que mató al activista político conservador Charlie Kirk, un padre de Utah había visto las fotos y el video del sospechoso publicados por las autoridades.

El hombre en las imágenes, vestido con una camiseta negra adornada con un águila y la bandera estadounidense, podía verse saltando del tejado de un edificio de la Universidad de Utah después del tiroteo y corriendo hacia una zona boscosa. Su rostro estaba parcialmente oculto por unas gafas de sol oscuras y una gorra de béisbol.

Pero el padre lo reconoció.

“Tyler, ¿eres tú? Este se parece a ti”, le preguntó a su hijo, según un agente del orden informado sobre la investigación.

Su hijo, Tyler Robinson, de 22 años, le confesó que había disparado a Kirk, según declaró el agente a CNN.

“Me suicidaría antes que entregarme”, respondió Robinson cuando su padre lo instó a entregarse a las autoridades, según la fuente.

El padre convenció a Robinson de que confiara en un pastor de jóvenes que trabaja con la Oficina del Sheriff del Condado de Washington y el Servicio de Alguaciles de EE.UU., según la fuente policial.

Un amigo de la familia finalmente se contactó con la Oficina del Sheriff del Condado de Washington, a más de tres horas del lugar del tiroteo en Orem, Utah. La oficina transmitió la información a las autoridades del Condado de Utah y al FBI.

Esa noche, horas después de que las autoridades dijeran que “no tenían idea” de adónde había ido exactamente el sospechoso, Robinson fue detenido. Eran las 10 p.m. del jueves en Utah; aproximadamente dos horas antes, funcionarios estatales y federales habían dado una conferencia de prensa pidiendo ayuda al público para encontrarlo.

“Lo encontramos”, dijo el gobernador de Utah, Spencer Cox, en una conferencia de prensa el viernes por la mañana.

Para entonces, el FBI había recibido más de 7.000 pistas y consejos, la mayor cantidad recibida por la agencia desde el atentado con bombas en la Maratón de Boston en 2013, según el gobernador. Pero ese único consejo del padre de Robinson y un amigo de la familia supuso un avance importante en la búsqueda.

Las autoridades tardaron más de 30 horas en localizar a Robinson, quien, según alegan, disparó a Kirk desde un tejado sobre un evento de 3.000 personas en la Universidad del Valle de Utah. El disparo impactó en el cuello de Kirk a unos 150 metros de distancia y le causó la muerte.

Tras casi 200 entrevistas, la colaboración de 20 agencias del orden público, el anuncio de una recompensa de US$ 100.000 y una búsqueda intermitente en la que dos personas fueron interrogadas y puestas en libertad, el FBI y el Departamento de Seguridad Pública de Utah finalmente creyeron haber atrapado al autor del ataque selectivo.

En todo el país, el asesinato de la conocida figura política y personalidad mediática —el último de una serie de incidentes de violencia política— sembró conmoción y confusión. Un espantoso video del tiroteo, que provocó que la multitud gritara y huyera, se difundió por las redes sociales. En Utah y otros lugares, muchos estaban esperando que se identificara a un sospechoso en un caso con varios giros inesperados.

El miércoles, horas después del ataque, las autoridades creían tener a un sospechoso bajo custodia. Esta persona fue interrogada y posteriormente puesta en libertad, al igual que otra persona detenida ese mismo día.

Mientras se prolongaba la búsqueda masiva, las autoridades compartieron videos e imágenes del posible agresor, y le solicitaron información al público para agilizar la búsqueda.

“No podemos hacer nuestro trabajo sin la ayuda del público”, declaró Cox el jueves por la noche, horas antes de que Robinson fuera detenido.

El presidente Donald Trump, quien ha reconocido a Kirk por impulsar y movilizar el voto juvenil a su favor, declaró el jueves que los investigadores estaban “logrando grandes avances”.

“Quienquiera que haya hecho esto: te encontraremos, te juzgaremos y te haremos rendir cuentas con todo el peso de la ley”, prometió Cox.

Investigadores del FBI evaluaron pruebas forenses y analizaron más de 11.000 pistas. Unas 40 horas después del tiroteo, las autoridades anunciaron que pudieron cumplir la promesa de Cox a través del padre de Robinson.

“Básicamente, alguien muy cercano a él lo entregó”, dijo Trump en “Fox and Friends” el viernes por la mañana.

Varias pistas llevaron a Robinson a las autoridades: su ropa, una conversación durante la cena que tuvo con un familiar y comentarios que hizo en una plataforma de mensajería.

Menos de cuatro horas antes del evento en el campus, en el que Kirk sería el orador, Robinson llegó a la UVU en un Dodge Challenger gris con una camiseta granate lisa, pantalones cortos claros, una gorra negra y calzado claro, dijo Cox, citando imágenes de vigilancia de la UVU.

Posteriormente, se cambió de ropa en el tejado y saltó, dejando huellas de sus palmas de las manos, manchas de las que las autoridades esperaban recolectar ADN, y también una huella de zapato, según una declaración jurada de la policía. En algún momento, Robinson volvió a ponerse la misma ropa con la que llegó.

Al día siguiente, cuando las autoridades detuvieron al sospechoso, Robinson vestía un atuendo similar al que se ve en el video de vigilancia. Un familiar confirmó que Robinson tenía un Dodge Challenger gris.

“Cuando lo arrestaron, la ropa coincidía con la que llevaba puesta antes del tiroteo aquí en la UVU”, dijo Cox.

Robinson, estudiante de tercer año de un programa de aprendizaje de electricidad que creció en la pequeña comunidad suburbana de Washington, Utah, se había politizado en los últimos años, declaró uno de sus familiares a los investigadores, según la declaración jurada.

En una cena familiar, Robinson les había dicho a sus familiares que Kirk daría un discurso en la UVU y que no estaba de acuerdo con sus opiniones, según declaró un familiar a los investigadores. Robinson no tenía afiliación partidaria y no había votado en las dos últimas elecciones, según consta en los registros de votantes.

Se cree que Robinson envió mensajes en Discord indicando que necesitaba buscar un rifle de un punto de recogida, dejarlo en un arbusto, vigilar la zona donde se encontraba y envolverlo en una toalla, según la declaración jurada.

Los mensajes, que el compañero de piso de Robinson mostró a los investigadores, también mencionan el grabado de balas y la singularidad de la mira telescópica y el rifle, según las autoridades. Otro mensaje indicaba que se había cambiado de ropa.

Posteriormente, los investigadores descubrieron un rifle de cerrojo envuelto en una toalla. Inscripciones como “¡Oye, fascista! ¡TE ATRAPÉ!” y “Si lees esto, eres GAY. Jajaja” estaban grabadas en casquillos sin disparar encontrados junto al rifle, informaron las autoridades.

Robinson se encuentra detenido sin derecho a fianza en la Cárcel del Condado de Utah por varios cargos iniciales, incluyendo homicidio agravado, disparo de arma de fuego y obstrucción a la justicia, según las autoridades. Se espera que enfrente cargos formales y comparezca por primera vez ante el tribunal el martes.

Tras su arresto, Robinson habló inicialmente con algunas autoridades, pero guardó silencio rápidamente el viernes por la mañana tras contratar a un abogado, según informaron a CNN fuentes familiarizadas con el asunto.

Cox había declarado el miércoles que las autoridades solicitarían la pena de muerte contra el sospechoso del tiroteo.

“Hay una persona responsable de lo ocurrido, y esa persona se encuentra ahora bajo custodia, será acusada pronto y rendirá cuentas”, declaró Cox.

Con información de John Miller, Holmes Lybrand, Emma Tucker y Holly Yan, de CNN.