Revelan cuáles eran las 15 canciones favoritas de David Bowie
Por Lisa Respers France, CNN
No debería sorprender a nadie que David Bowie tuviera un gran gusto musical.
El nuevo Centro David Bowie, que abrirá en el V&A East Storehouse de Londres, contará con una exposición que incluye una lista de algunas de las canciones favoritas de Bowie, según Rolling Stone.
“Memo para programa de radio — lista de discos favoritos” formará parte de la exhibición e incluye las siguientes canciones:
- Ralph Vaughan Williams – “Fantasia on a Theme by Thomas Tallis”
- Richard Strauss – “Four Last Songs”
- Alan Freed and His Rock ’N’ Roll Band – “Right Now Right Now”
- Little Richard – “True Fine Mama”
- The Hollywood Argyles – “Sho Know a Lot About Love”
- Miles Davis – “Some Day My Prince Will Come”
- Charles Mingus – “Ecclusiastics”
- Jeff Beck – “Beck’s Bolero”
- Legendary Stardust Cowboy – “I Took a Trip on a Gemini Spaceship”
- The Beatles – “Across the Universe”
- Ronnie Spector – “Try Some, Buy Some”
- Roxy Music – “Mother of Pearl”
- Edgar Froese – “Epsilon in Malaysian Pale”
- The Walker Brothers – “The Electrician”
- Sonic Youth – “Tom Violence”
La apertura del centro coincide con el lanzamiento de una caja de 12 discos, “David Bowie 6. I Can’t Give Everything Away (2002 to 2016)”.
Bowie murió en 2016 a los 69 años, tras una batalla de 18 meses contra el cáncer.
