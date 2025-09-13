¡Son cuatrillizos! El crucero más grande del mundo tendrá tres naves hermanas de tamaño gigante

Por Maureen O’Hare, CNN

En nuestro resumen de viajes de esta semana: la capital europea con un laberinto submarino debajo de sus calles, por qué una empresa de surf de Abu Dhabi cree haber encontrado “la ola perfecta” y el auge de los cruceros XXL.

El crucero más grande del mundo, Icon of the Seas, ha sido el mayor éxito que Royal Caribbean ha lanzado jamás, según declaró el director ejecutivo a Terry Ward, en un reportaje para CNN a principios de este año.

Ahora, la familia de la Clase Icon se expande con tres barcos gemelos igualmente robustos.

Star of the Seas entró en servicio en agosto con itinerarios por el Caribe oriental y occidental, haciendo escala en la isla privada de Royal Caribbean, Perfect Day at CocoCay.

Legend of the Seas, que albergará a Category 6, el parque acuático más grande en el mar, fue lanzado por primera vez a principios de este mes, antes de su debut en agosto de 2026.

El cuarto miembro de la clase Icon, un megabuque aún sin nombre que, al igual que los demás, tendrá más de 300 metros de eslora y capacidad para unos 5.610 pasajeros, comenzó oficialmente su construcción el 8 de septiembre.

La ceremonia de colocación de la quilla tuvo lugar en el astillero Meyer Turku (Finlandia), dos años antes de su debut en 2027.

Se espera que más de 37 millones de pasajeros tomen un crucero en 2025 y, según dijo a CNN un portavoz de la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros, parece haber más cruceros en pedido que nunca.

Experiencias de viaje únicas, donde el barco es tan atractivo como el destino, son la forma en que los grandes proveedores se aseguran de destacar en un mercado cada vez más competitivo.

Embarcaciones de gran tamaño que pueden funcionar como “ciudades en el mar”, con un sinfín de restaurantes, bares, cines y toboganes acuáticos para explorar, están demostrando ser una forma lucrativa de atraer turistas.

El barco más nuevo de Norwegian Cruise Line, el Norwegian Aqua, comenzó a navegar desde Puerto Cañaveral, Florida, este abril con capacidad para 3.600 pasajeros. La línea de cruceros ha encargado cuatro barcos aún más grandes, con capacidad para 5.000 personas cada uno, cuya entrega comenzará en 2030.

Ese mismo mes, MSC Cruceros inauguró el MSC World America con capacidad para 6.762 viajeros, que navega en itinerarios por el Caribe desde la Terminal de Cruceros MSC Miami, la más grande de América del Norte.

Carnival Cruise Line también está adoptando la filosofía de “a lo grande o no”. Planea lanzar su clase de crucero más gigantesca hasta la fecha en 2029, cuando reciba el primero de tres barcos con capacidad máxima para casi 8.000 huéspedes.

Los surfistas han estado persiguiendo la idea de la “ola perfecta” desde al menos la década de 1960, pero en el destino premium de deportes acuáticos Surf Abu Dhabi, creen que han encontrado una versión de ella.

Utilizando la tecnología ideada por Kelly Slater, el surfista profesional más exitoso de la historia, el centro alberga la ola artificial más larga del mundo, pero surfearla no es barato. Una sesión de piscina con seis olas cuesta US$ 950, o un poco más de US$ 150 por ola.

En otras partes de Abu Dabi, un lugar soleado, la gente corre por los centros comerciales y se acerca a la playa para nadar por la noche. Es una forma de mantenerse en forma cuando las temperaturas veraniegas superan los 40 grados Celsius (104 Fahrenheit).

La industria mundial del turismo de surf generó US$ 68.300 millones en 2024 y se proyecta que alcance los US$ 95.930 millones para 2030. Siargao, la “capital del surf de Filipinas”, espera aprovechar esta oportunidad.

La isla ya cuenta con una atractiva combinación de belleza natural, comunidad y aventura, pero ahora se prevé la construcción de una terminal de cruceros, la ampliación del aeropuerto y el desarrollo de complejos turísticos de mayor tamaño.

Amran es de un pequeño pueblo de Minnesota y nunca había volado en avión. Un programa gratuito la dejó a ella y a otras nueve personas en Times Square. El Proyecto de Intercambio Estadounidense busca brindar a los niños una perspectiva completamente nueva sobre cuánto tienen en común los estadounidenses.

Un superyate de lujo se hundió frente a las costas de Turquía, minutos después de su botadura.

Todos a bordo fueron rescatados sanos y salvos. Vea las impactantes imágenes aquí.

La capital europea con un laberinto submarino escondido bajo sus calles.

Además, está calentado por fuentes geotermales.

Cómo el distrito Castro de San Francisco se convirtió en la capital de la América LGBT.

Obtuvo la corona por primera vez hace 60 años.

Fue escenario del deslizamiento de tierra más mortífero del mundo.

Ahora es una puerta de entrada para turistas.

