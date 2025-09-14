El asesinato de Charlie Kirk está obligando a los políticos a tomar decisiones difíciles sobre su seguridad

Por Michael Williams, CNN

El asesinato de Charlie Kirk está obligando a las figuras políticas y a quienes los protegen a tomar decisiones difíciles, sopesando si el acceso del público a ellos justifica el riesgo en este momento tan peligroso a nivel nacional.

Desde la muerte de Kirk, varias campañas o grupos políticos han cancelado eventos por extrema precaución. Y a medida que se acercan las elecciones intermedias, los candidatos se verán cada vez más obligados a ponderar su necesidad de conectar con los votantes frente a la realidad de hacer política en un momento de crecientes amenazas, intentos y asesinatos.

“La arena en la que acaban de entrar, esas amenazas —todo— está sobre la mesa”, dijo Rob Savage, ex agente especial a cargo de la oficina del Servicio Secreto en Los Ángeles. “Porque esto se ha vuelto demasiado cargado políticamente”.

El tiroteo contra Kirk el miércoles, perpetrado por un atacante apostado en una posición elevada durante un evento al aire libre en la Universidad del Valle de Utah —similar al intento de asesinato contra Donald Trump el año pasado en un mitin en Butler, Pensilvania— probablemente lleve a los organizadores a trasladar sus eventos a interiores como reacción inmediata. Pero expertos en seguridad dijeron a CNN que las amenazas pueden manifestarse en cualquier lugar y que las soluciones no son tan simples como mudarse a un espacio cerrado, colocar personal en los techos o desplegar drones.

Caleb Gilbert, dueño de una empresa de protección ejecutiva cuyos clientes han incluido magnates tecnológicos, celebridades y familias de altísimo patrimonio, dijo que la muerte de Kirk fue “una ilustración profundamente penetrante de la fragilidad de las personas en riesgo cuando un adversario decidido quiere hacer daño”.

“Al final del día, podemos tener guardias, armas, rejas, inteligencia —podemos tener todo perfectamente alineado, y podemos hacerlo bien en 20 lugares a la semana durante años— y los actores malintencionados solo necesitan acertar una vez”, dijo.

Asesinatos recientes o intentos han ocurrido en mítines políticos, pero también en campos de golf, viviendas, prácticas de béisbol y supermercados. Y las amenazas no se limitan a figuras políticas nacionales o candidatos; también se han extendido a personas con menos recursos, incluidos funcionarios estatales y locales, miembros de juntas escolares, jueces, influencers políticos y sus familias.

La Iniciativa Bridging Divides de la Universidad de Princeton, que rastrea la violencia política en Estados Unidos, ha registrado más de 300 casos de amenazas y acoso contra funcionarios locales este año, un aumento del 9 % respecto al año pasado. Tendencias similares están surgiendo para funcionarios estatales y federales, así como jueces.

Matt Gorman, exdirector de comunicaciones del comité de campaña republicano en la Cámara de Representantes, dijo que la amenaza de violencia política es una “realidad persistente y aterradora” para los legisladores, y que los miembros de la Cámara ya habían recibido un aumento en los fondos de seguridad tras un mortal ataque en junio contra legisladores estatales de Minnesota. El miedo entre funcionarios electos actuales o potenciales está “totalmente justificado”, señaló Amanda Litman, presidenta de Run for Something, que impulsa a jóvenes demócratas a postularse a cargos públicos.

Para quienes hacen amenazas, dijo, “ese miedo es el objetivo”.

En los días posteriores al asesinato de Kirk, varios funcionarios estatales reportaron haber recibido amenazas de bomba, al igual que universidades históricamente negras (HBCU, por sus siglas en inglés) y otras instituciones de todo el país, así como la oficina del Comité Nacional Demócrata en Washington.

La representante Alexandria Ocasio-Cortez, demócrata de Nueva York, y el senador Ruben Gallego, demócrata de Arizona, cancelaron eventos este fin de semana por extrema precaución, según dijeron sus campañas. Ben Shapiro, comentarista conservador, pospuso una firma de libros prevista en la Biblioteca Presidencial Ronald Reagan en California horas después del tiroteo. La Fundación Young America, que trabaja con jóvenes conservadores, también canceló un evento con Shapiro en Santa Bárbara el jueves.

Parte del trabajo más importante de los equipos de seguridad que protegen a figuras públicas controvertidas ocurre antes de que sus clientes aparezcan en eventos: analizar las amenazas recibidas, clasificar su nivel de gravedad e investigar si la persona que las emitió tiene capacidad de ejecutarlas o vive cerca del lugar del evento.

Los autores de asesinatos políticos casi siempre revelan señales de sus intenciones a amigos, familiares o en comunidades en línea antes de llevarlas a cabo. “Tienden a filtrar sus intenciones a quienes los rodean”, pero quienes los escuchan “invariablemente piensan: ‘Oh, solo está hablando de más’, cuando en realidad están siendo muy serios en su deseo de atacar a sus adversarios”, dijo Joshua Sinai, profesor de práctica en inteligencia y estudios de seguridad global en la Capitol Technology University.

Por eso iniciativas como “Si ves algo, di algo” son tan importantes, aunque puedan sonar a cliché. El sospechoso del asesinato de Kirk, Tyler Robinson, de 22 años, fue capturado tras una persecución de más de un día, después de que su padre lo reconociera en las fotos difundidas por el FBI. El padre contactó a un amigo de la familia, quien a su vez avisó a las autoridades.

El asesinato de Kirk probablemente generará el mismo escrutinio sobre posiciones elevadas fuera de los perímetros asegurados que el intento casi exitoso contra Trump en Butler. Gilbert dijo que su empresa probablemente desplegará observadores antfrancotiradores discretos en los eventos al aire libre de sus clientes. Estos equipos están entrenados para escanear techos en busca de amenazas, aunque no tengan capacidad de responder de forma letal.

“Tienes la ventaja táctica si puedes identificar a alguien que no encaja en ese entorno”, dijo Gilbert. “Todo lo que necesitamos es detectar a alguien que sea una anomalía para esa multitud; entonces podemos enviar a nuestros agentes uniformados a hacer un seguimiento, estrecharle la mano y ver qué pasa”.

Gilbert dijo que lleva años usando otras herramientas, como drones, para identificar amenazas en eventos al aire libre. Pero no son una solución infalible y deben considerarse parte de un plan más amplio.

“Cada evento al aire libre es único y requiere una preparación profesional para identificar y mitigar amenazas”, dijo Kevin Dye, supervisor retirado del Servicio Secreto y profesional de protección ejecutiva. “Aunque los drones han recibido mucha atención últimamente, requieren integrarse a un plan de seguridad completo. Incluso si hubiera drones, se necesitaría un plan integral de comunicaciones para garantizar notificaciones oportunas de cualquier amenaza”.

Los equipos de seguridad deben enfrentar una gama de amenazas en constante evolución que encaran sus clientes. Los profesionales de la protección también han tenido que lidiar con atentados, incendios, embestidas con autos, ciberataques y otras formas de causar daño de cerca. Los ataques de largo alcance, como los dirigidos contra Kirk y Trump, son el resurgimiento de un fenómeno poco visto desde la serie de atentados con francotiradores que mataron a figuras políticas estadounidenses en la década de 1960. Varios expertos dijeron ver paralelismos entre esa época y la actual.

“La única salvación es que ahora es más difícil conseguir explosivos”, dijo Scott Stewart, vicepresidente de inteligencia protectiva en TorchStone Global y ex agente especial del Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado. “Pero obviamente las armas aún están ahí, y temo que seguiremos viendo esta polarización y este tipo de ataques motivados políticamente, hasta que ocurra algo que nos haga volver a unirnos como país”.

