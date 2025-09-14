Investigan preguntas clave sobre el asesinato de Charlie Kirk tras su funeral

Por Dalia Faheid, CNN

Un estadio deportivo de Arizona se está preparando para albergar un gran homenaje a Charlie Kirk mientras los investigadores revisan mensajes en línea y casquillos grabados en su búsqueda del motivo detrás de la muerte a tiros de uno de los activistas conservadores más destacados del país.

El homenaje está previsto para el 21 de septiembre en el State Farm Stadium de Glendale, con capacidad para 63.400 personas, un testimonio de la influencia del podcaster de derecha, cuyo trabajo su esposa ha prometido continuar.

De pie junto a la silla vacía donde su esposo solía grabar “The Charlie Kirk Show”, Erika Kirk se comprometió el viernes a mantener vivo el legado de su esposo, incluidas sus giras por el campus y su programa de radio, incluso después de su muerte.

“Si antes pensaban que la misión de mi esposo era poderosa, no tienen idea”, dijo Erika Kirk en su primer discurso público tras la muerte de Charlie Kirk el miércoles. “No tienen idea de lo que acaban de desatar en todo el país”.

La promesa de la viuda se produce cuando el sospechoso del asesinato de Kirk, Tyler Robinson, de 22 años, debe comparecer ante el tribunal este martes para enfrentar cargos formales por el tiroteo fatal en un evento del campus de la Universidad del Valle de Utah.

Robinson, un estudiante de tercer año de un programa de aprendizaje de electricidad que creció en la pequeña comunidad suburbana de Washington, Utah, fue arrestado luego de una persecución de 33 horas que captó la atención nacional y generó un frenesí de desinformación en línea.

A medida que se revelan detalles sobre los antecedentes del sospechoso, dolientes de todo el país acuden en masa a las vigilias para rendir homenaje a Kirk, un aliado de Trump de 31 años y cofundador de la organización juvenil Turning Point USA. Kirk había conseguido millones de seguidores gracias a sus debates políticos y su programa de radio.

No está claro si el presidente Donald Trump asistirá al homenaje que celebra la “extraordinaria vida y el perdurable legado” de Kirk en el estadio de los Cardenales de Arizona de la NFL. El presidente declaró el jueves que tiene la “obligación” de asistir al funeral de Kirk.

Mientras tanto, Robinson se encuentra detenido sin fianza en la cárcel del condado de Utah por varios cargos iniciales, incluyendo homicidio agravado, disparo de arma de fuego (delito grave) y obstrucción a la justicia, según las autoridades. El fiscal general de Utah, Derek Brown, no indicó el viernes si las autoridades solicitarían la pena de muerte, pero afirmó que “todo está sobre la mesa”.

Las autoridades pidieron ayuda en la búsqueda del asesino de Charlie Kirk. La intuición de un padre condujo a un arresto.

Las autoridades están trabajando para comprender qué llevó a Robinson a la azotea donde supuestamente mató a tiros a Kirk esta semana.

Mientras la Policía sigue investigando el asesinato, las autoridades han señalado lo que describieron como mensajes antifascistas grabados en casquillos de bala de un rifle encontrado cerca del tiroteo mortal como posible evidencia de un motivo político.

Una bala tenía la inscripción “¡Eh, fascista! ¡Atrapa!”, un mensaje que, según Cox el viernes, “habla por sí solo”.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, dijo el viernes que Robinson se radicalizó “en un período de tiempo bastante corto”.

Un miembro de la familia de Robinson dijo a los investigadores que el presunto atacante “se había vuelto más político en los últimos años” y había criticado a Kirk en una cena familiar reciente, dijo Cox.

Los mensajes en los casquillos también incluían una mezcla de memes y alusiones a videojuegos. Presentaban una serie de flechas que representaban los controles utilizados para ejecutar un ataque en el videojuego “Helldivers 2” y la letra de una popular canción italiana relacionada con los antifascistas. Otros grabados insinuaban conexiones con el troleo en línea, incluyendo uno que decía: “Si lees esto, eres gay, jajaja”.

Robinson fue finalmente arrestado después de que su padre lo reconociera en imágenes difundidas al público y convenciera a su hijo de que se lo contara a un pastor juvenil, según informó una fuente policial a CNN. Un amigo de la familia contactó entonces a la Oficina del sheriff del condado de Washington, según informaron las autoridades.

Se cree que los mensajes que Robinson envió en la plataforma de mensajería Discord también estuvieron entre las pistas que ayudaron a los investigadores a localizarlo como sospechoso, dijeron las autoridades.

Los mensajes indicaban la necesidad de recuperar un rifle de un punto de recogida, dejarlo en un arbusto, vigilar la zona donde se encontraba y haberlo envuelto en una toalla, según la declaración jurada. Los investigadores afirman haber descubierto un rifle de cerrojo envuelto en una toalla cerca del lugar del tiroteo.

Los mensajes de Discord, que el compañero de habitación de Robinson mostró a los investigadores, también hacen referencia al grabado de balas y mencionan que la mira y el rifle son únicos, dijeron los funcionarios.

Y en un chat grupal de Discord después del tiroteo, Robinson bromeó diciendo que su “doble” había llevado a cabo el crimen, informó el New York Times.

Después de que el FBI publicara imágenes de vigilancia de un hombre en una escalera en el campus de la Universidad del Valle de Utah, un conocido en un chat grupal etiquetó el nombre de usuario de Robinson y le preguntó “wya”, que significa “¿dónde estás?”, informó el New York Times.

Robinson respondió en menos de un minuto, escribiendo que su “doble” estaba tratando de “meterme en problemas”, según el informe del New York Times, señalando que el intercambio tuvo lugar alrededor de la 1:00 p.m., hora local, del jueves, horas antes del arresto de Robinson.

CNN no ha confirmado de forma independiente los mensajes en el chat de Discord.

Después de su arresto, Robinson habló inicialmente con algunas autoridades, pero rápidamente guardó silencio el viernes por la mañana después de contratar a un abogado, dijeron previamente a CNN fuentes familiarizadas con el asunto.

En un emotivo homenaje a su esposo, Erika Kirk compartió una serie de fotos y videos en redes sociales donde aparece sosteniendo y besando las manos de su esposo en su ataúd abierto. En una foto, se la ve sentada en una silla, inclinada sobre el ataúd.

“No tienes idea del fuego que has encendido en esta esposa”, dijo en su discurso del viernes. “El llanto de esta viuda resonará en todo el mundo como un grito de guerra”.

La gira programada de Charlie Kirk por los campus universitarios, “The American Comeback Tour”, continuará según lo previsto, dijo Erika Kirk.

“Habrá incluso más giras en los próximos años”, dijo, señalando que Americafest, la conferencia anual de Turning Point USA, todavía se celebrará en Phoenix en diciembre.

“Será más grandioso que nunca”, dijo. “El programa de radio y podcast del que estaba tan orgulloso seguirá adelante”.

Erika Kirk dijo que tuvo que explicar la ausencia de su marido a sus dos hijos pequeños.

El jueves por la noche, su hija de 3 años preguntó: “¿Dónde está papá?”

“’Cariño, papá te quiere muchísimo’”, respondió ella. “No te preocupes. Está de viaje de trabajo con Jesús, así que puede permitirse tu presupuesto de arándanos”.

Amigos, colegas y seguidores también recordaron a Kirk, diciendo que deja un legado de fe y amor.

“Charlie nunca le temió al debate intelectual. Estaba dispuesto a entrar en cualquier ámbito, a debatir con cualquiera y a discutir cualquier tema, y ​​le encantaba”, declaró Kolvet a Michael Smerconish de CNN el sábado. “Le llenaba de energía; sabía que esas interacciones eran lo que la gente ansiaba”.

Kolvet dijo que era “fascinante” ver a Kirk y describió al activista político conservador como alguien que pasaba “todos sus momentos de vigilia aprendiendo, estudiando y tratando de perfeccionar sus habilidades”.

El viernes, Kolvet y otros presentaron una edición conmemorativa del programa de radio y podcast de Kirk. La promoción de Kirk de desafiar las ideas de otros mediante el debate fue el tema central del episodio.

La silla de Kirk permaneció en la mesa, dolorosamente vacía.

Pero ver los objetos personales de Kirk, como sus corbatas y los juguetes que dejaron sus hijos, hizo que Jack Posobiec, un comentarista conservador que trabajó estrechamente con Kirk, se diera cuenta de la pérdida.

“Al ver eso me di cuenta de que no volvería por eso”, dijo.

En los tres días transcurridos desde su muerte, las cuentas de Kirk en internet han ganado millones de seguidores, según datos recopilados por CNN. Los videos de los argumentos políticos de Kirk, en los que promueve al presidente Trump y las prioridades conservadoras, también han experimentado un aumento de audiencia, y muchos de los videos se intercambian entre los fans.

Las palabras “SOY CHARLIE KIRK” se han convertido en un grito de guerra entre los seguidores de Kirk en las plataformas de redes sociales desde su muerte.

Los partidarios de Kirk rindieron homenaje al activista en vigilias en estados como Nueva York, Wisconsin, Virginia, Dakota del Norte y Utah. Este fin de semana también se celebrarán vigilias y círculos de oración en honor a Kirk en varios otros estados, como Florida y Colorado.

“Somos Charlie”, decía el cartel de un doliente en una vigilia el viernes en Provo, Utah. “Y no nos callaremos”.

“Los hombres buenos deben morir”, decía otro cartel. “Pero la muerte no puede aniquilar sus nombres”.

Muchos de los asistentes a las vigilias eran jóvenes universitarios, lo que demuestra su enorme base de seguidores en los campus universitarios. Turning Point USA, donde Kirk era director ejecutivo, cuenta con unas 800 filiales universitarias, según su sitio web.

Una de las personas que estaban de luto, Alexis Breuer, una estudiante de 22 años, dijo que Kirk “llegó en un momento en el que muchos de nosotros teníamos miedo de expresar nuestras creencias y de las reacciones negativas de nuestros compañeros”.

“Él era… alguien de nuestra edad que comprendía la generación a la que pertenecíamos”, declaró a Reuters en la vigilia de Utah. “Fue un ejemplo para nosotros de que no debemos tener miedo. Podemos defender nuestras creencias con elocuencia y paz, sin temor”.

Otro asistente a la vigilia, el estudiante de 24 años Dallin Webecke, dijo que el asesinato fue “muy aterrador”, pero dijo que los partidarios se aferran unos a otros para consolarse.

“No estamos solos y podemos seguir luchando juntos”, dijo a Reuters.

En la Universidad del Valle de Utah, donde 3.000 personas se habían reunido para ver a Kirk hablar el miércoles, muchos aún lidian con el tiroteo. El video del incidente muestra a los estudiantes gritando y huyendo, y las llamadas al 911 recién publicadas revelan el pánico de los espectadores al ver a Kirk ser alcanzado por la bala.

El exrepresentante estatal de Utah Phil Lyman dijo que Kirk sigue siendo una gran influencia mundial incluso después de su muerte y que presenciar el tiroteo “cambiaría la trayectoria” de los estudiantes que se reunieron en el campus para el evento de Kirk.

“Si se cumplen los deseos de Charlie, la situación cambiará de forma muy positiva”, dijo a Fredricka Whitfield de CNN.

La Universidad del Valle de Utah anunció que las clases se reanudarían este miércoles, exactamente una semana después del ataque. La universidad también informó que se ofrecerá terapia de salud mental a los estudiantes.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Casey Tolan, Scott Glover, Curt Devine, Jeff Winter, Isabelle Chapman, Allison Gordon, John Miller, Eric Bradner, Jeff Zeleny, Carma Hassan, Meena Duerson, Matthew J. Friedman, Hanna Park, Zoe Sottile, Taylor Romine y Nouran Salahieh, de CNN.