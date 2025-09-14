Por Pablo Antonio García Escorihuela, CNN en Español

El ocaso se cierne sobre Sierra Nevada, y termina una jornada más de entrenamiento de Saúl “Canelo” Álvarez, quien aún se prepara para su combate ante Terence Crawford.

El púgil tapatío se había empleado a fondo. Terminaba exhausto, con su rostro colorado, visiblemente cansado tras una larga jornada de entrenamientos y entrevistas con los medios previo al combate, en el que eventualmente terminó cediendo sus coronas del peso supermediano en las tarjetas de los jueces, que vieron a su rival como ganador.

Era el recuerdo del atardecer de una carrera, que el propio Álvarez reconoce que está llegando a su final. “Pelearé hasta los 37 años. Me quedan dos años más. Es momento de pensar en la familia”, aseguró en la entrevista que le dio a CNN en Español previo al combate ante Crawford, dejando paso a una pregunta lógica en el público latino, amante del boxeo: ¿quién será el próximo “Canelo” Álvarez?

Eddy Reynoso, el manejador de la carrera del tapatío, aseguró que será muy difícil encontrar a un boxeador igual a Canelo. “Es que, lo que logró en su carrera, subiendo de categoría y dominando la disciplina por tantos años, hacen que Saúl sea único. No creo que exista otro como él”, afirmó también en una nota previa al combate ante el oriundo de Omaha, Nebraska.

Para Mauricio Sulaiman, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, no es una cuestión solamente de nombres, sino más bien, de tiempo. “En México, cada vez que pisas fuerte, salen dos muchachos ya con la pose y en guardia para pelear al boxeo.

Saúl es un histórico, y seguramente vendrán otros que tratarán de seguir su legado”, afirmó Sulaiman.

Sin embargo, la inminencia del ocaso en la carrera de Álvarez hace que la búsqueda de nombres para su reemplazo se acelere, y entre el público latino aún no se aprecia alguno que pudiera calzarse los guantes del tapatío.

“Creo que lo más parecido que he visto, porque aún es joven y está saltando al profesional, es Marco Verde, el medallista de plata de los pasados Juegos Olímpicos”, aseguró Reynoso. “Me recuerda a Saúl, porque levanta esa expectativa, pelea como él desde que estaba muy joven, y creo que puede ser alguien que despierte la misma emoción que Canelo en el futuro”, agregó el preparador.

Canelo, por su parte, prescindió hablar de quién puede ser ese que se calce sus guantes, aunque afirmó que, ahora que está en la etapa final de su carrera, se encargará de apoyar a quién decida seguir sus pasos.

“No te sabría decir quién será. Lo que sí sé, es que me gustaría apoyar al talento joven, ya en una faceta más de empresario, de tratar de enseñarles cómo manejarse, a que puedan hacer las cosas bien para asegurar su futuro, y aportarles más como un consejero, en esa faceta empresarial”, explicó Álvarez en la entrevista previa al combate en el que terminó cediendo con Terence Crawford las cuatro coronas del peso supermediano.

Sin embargo, Crawford mostró todo su respeto hacia Álvarez tras la pelea, y en la entrevista posterior al combate, aseguró que el talento del tapatío es inigualable. “No hay más ‘Canelos’. Él es único. No hay mejores que él. Ganarle me convierte en el mejor libra por libra, porque he logrado superar al mejor.

No hay muchas leyendas como él”, destacó el nuevo monarca supermediano.

Con una foja de 64 victorias en 69 combates, será difícil encontrar un reemplazo para Latinoamérica, cuando el ocaso se convierta en noche y Saúl Canelo Álvarez se baje del ring por última vez en su carrera. El reloj no detiene su paso y la búsqueda de la nueva cara latina del boxeo internacional ya ha comenzado.

