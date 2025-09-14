Rumania condena la “irresponsabilidad” de Moscú tras la violación de su espacio aéreo con un dron ruso

Por Darla Tarasova-Markina, Cristiana Moisescu y Sophie Tanno, CNN

Rumania ha condenado las “acciones irresponsables” de Moscú después de alegar que un dron ruso violó el espacio aéreo rumano durante un ataque a la vecina Ucrania, lo que llevó a Bucarest a desplegar aviones de combate.

El dron ruso utilizado en los ataques contra Ucrania entró en el espacio aéreo rumano a las 6:05 p.m., hora local, el sábado, según el Ministerio de Defensa de Rumania.

El incidente se produce días después de que Polonia derribara drones rusos que habían violado su espacio aéreo a principios de esta semana, lo que llevó a los aliados de la OTAN a comprometerse a reforzar las defensas en el flanco oriental de la alianza.

El dron fue interceptado por dos cazas F-16, que realizaban una misión de patrulla aérea en el norte de Dobrudja y, según el ministerio, estuvieron cerca de derribarlo.

El dron orbitó durante unos 50 minutos, según un comunicado del Ministerio de Defensa, antes de abandonar el espacio aéreo nacional cerca de la ciudad de Pardina, en el norte de Dobrudja, dirigiéndose hacia Ucrania.

El Ministerio de Defensa ruso no ha comentado la versión militar rumana.

Los cazas F-16 tuvieron contacto intermitente con el dron, tanto visual como por radar, según el comunicado. Sus pilotos recibieron autorización para derribarlo, pero decidieron no abrir fuego tras evaluar los riesgos colaterales.

“El Ministerio de Defensa Nacional condena firmemente las acciones irresponsables de la Federación Rusa y enfatiza que representan un nuevo desafío a la seguridad y estabilidad regional en la zona del mar Negro”, señala el comunicado.

El Ministerio de Defensa de Rumania añadió que el incidente demuestra una “falta de respeto por las normas del derecho internacional” por parte de Rusia. También pone en peligro la seguridad de los ciudadanos rumanos y la seguridad colectiva de la OTAN, dijo el ministerio.

Kaja Kallas, alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, condenó la violación del espacio aéreo rumano como “otra inaceptable infracción de la soberanía de un Estado miembro de la UE”.

“Esta continua y temeraria escalada amenaza la seguridad regional”, escribió Kallas en una publicación en X. “Estamos en solidaridad con Rumania. Mantengo un contacto estrecho con el Gobierno rumano”.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, escribió en X el sábado: “Hoy, Rumania envió aviones de combate debido a un dron ruso en su espacio aéreo. Según los datos actuales, el dron penetró alrededor de 10 kilómetros (unos 6 millas) en territorio rumano y operó en el espacio aéreo de la OTAN durante unos 50 minutos”.

A la luz del incidente, Zelensky reiteró los llamados a sanciones contra Rusia y a la defensa colectiva. “No esperen a que decenas de ‘shaheds’ y misiles balísticos lleguen antes de tomar finalmente decisiones”, dijo.

Lauren Said-Moorhouse, de CNN, contribuyó con este informe.