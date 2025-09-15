Aviones F-35 de Estados Unidos llegan a Puerto Rico en medio de la tensión con Venezuela

Por CNN Español

Varios aviones de combate F-35 de Estados Unidos llegaron este fin de semana a Puerto Rico, en medio de la tensión entre Washington y Caracas y el despliegue militar estadounidense en el Caribe bajo el argumento de combatir al narcotráfico.

Al menos cinco cazas furtivos fueron vistos en el aeropuerto regional José Aponte de la Torre, la antigua base Roosevelt Roads, en el municipio de Ceiba, en el noreste de Puerto Rico, según imágenes difundidas por Reuters.

CNN solicitó información a la Guardia Nacional de Puerto Rico y el ejército de Estados Unidos en la isla para tener más detalles de las maniobras, y espera respuesta.

A comienzos de mes, CNN reportó que el Gobierno del presidente Donald Trump planeaba enviar 10 aviones F-35 a Puerto Rico para reforzar las operaciones militares de EE.UU., según dijo un funcionario de la Casa Blanca a CNN. La fuente agregó que la medida busca aumentar la presencia militar en la región, y que se esperan más acciones similares.

La llegada de los F-35 ocurre días después de una visita sorpresa del secretario de Defensa, Pete Hegseth, a Puerto Rico. Al recibirlo, la gobernadora de la isla, Jenniffer González, aseguró que su Gobierno “está comprometido en esta lucha contra el narcotráfico”. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro arremetió contra la gobernadora por respaldar la presencia militar de EE.UU. en el Caribe.

Por su parte, Trump, preguntado por periodistas este domingo si estaba sobre la mesa ayudar a destituir a Maduro estaba sobre la mesa, respondió: “Veremos qué pasa”.

Cuando se le consultó sobre una posible escalada que enviara ataques al territorio continental, Trump no lo negó y dijo: “Mire, Venezuela nos está enviando a sus pandilleros, a sus narcotraficantes y drogas; no es aceptable”. El mandatario ha acusado varias veces sin sustento a Caracas de impulsar la inestabilidad en EE.UU. a través de la actividad criminal, señalamientos que Venezuela ha rechazado.

