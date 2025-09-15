Brian Kilmeade de Fox News, se disculpa tras decir que deberían “matar” a personas sin techo con problemas mentales

Por Brian Stelter

Después de sorprender a muchos al decir que las personas sin hogar con problemas mentales deberían ser condenadas a muerte, el presentador del programa matutino de Fox News, Brian Kilmeade, se disculpó el domingo por lo que llamó un “comentario extremadamente insensible”.

El mea culpa de Kilmeade llegó un día después de que su comentario original —”simplemente mátenlos”— se volviera viral en múltiples sitios de redes sociales.

El segmento “Fox & Friends” se emitió el miércoles por la mañana, pero no pareció atraer una atención generalizada hasta el sábado por la mañana, cuando fue retomado por críticos de Fox News como Aaron Rupar.

El clip, titulado “Brian Kilmeade apoya la eutanasia de las personas sin hogar”, había obtenido más de 20 millones de visitas en X hasta el domingo por la tarde.

Los comentaristas pidieron inmediatamente que la cadena conservadora, que tiene reputación de casi nunca disculparse, tome medidas contra Kilmeade.

En el segmento del miércoles, Kilmeade y los demás presentadores hablaron sobre el asesinato de Iryna Zarutska, ocurrido el mes pasado en Charlotte, Carolina del Norte. La sospechosa del asesinato padecía una enfermedad mental y vivía en un albergue para personas sin hogar, según declaró su madre a CNN.

El copresentador Lawrence Jones dijo que los contribuyentes han donado “miles de millones de dólares a la salud mental y a la población sin hogar”, pero “muchos de ellos no quieren aceptar los programas, muchos de ellos no quieren obtener la ayuda necesaria”.

“No pueden darles opción”, continuó Jones. “O aceptan los recursos que les vamos a dar … o deciden que los van a encerrar en la cárcel. Así tiene que ser ahora”.

Eso fue lo que llevó a Kilmeade a añadir: “O una inyección letal involuntaria o algo así. Simplemente mátenlos”.

La condena fue inmediata tras la viralización del vídeo el sábado. Figuras políticas como el gobernador de California, Gavin Newsom, intervinieron. (Newsom respondió al vídeo con un proverbio: “Quien cierra los oídos al clamor del pobre, clamará y no será escuchado”).

Christine Quinn, directora ejecutiva de WIN, que administra refugios y viviendas de transición en la ciudad de Nueva York, calificó la retórica de Kilmeade como “completamente carente de toda humanidad” y dijo que “solo sirve para dividir”.

Quinn declaró que le gustaría dialogar con Kilmeade sobre estos problemas. O, mejor aún, “venga a ser voluntario en uno de nuestros albergues y vea usted mismo la cara de la falta de vivienda; siempre nos vendría bien su ayuda”.

Kilmeade apareció de forma remota en el programa “Fox & Friends Weekend” del domingo, y Jones le lanzó el balón, sabiendo que Kilmeade tenía que limpiar un poco.

Kilmeade dijo que el miércoles “estábamos discutiendo el asesinato de Iryna Zarutska en Charlotte y cómo detener este tipo de ataques por parte de personas sin hogar y con enfermedades mentales, incluyendo institucionalizar o encarcelar a estas personas para que no puedan volver a atacar”.

“Durante esa conversación, cometí el error de decir que deberían recibir inyecciones letales”, dijo Kilmeade. “Pido disculpas por ese comentario tan cruel. Soy consciente de que no todas las personas con enfermedades mentales y sin hogar actúan como lo hizo el agresor en Carolina del Norte, y que tantas personas sin hogar merecen nuestra empatía y compasión”.

Fox News también publicó la disculpa en su sitio web, diciendo que Kilmeade “admite su culpa”, quizás en un intento de desactivar más consecuencias.

Un portavoz de Fox News no respondió a la solicitud de comentarios de CNN.

