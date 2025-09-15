Las 5 cosas que debes saber este 15 de septiembre: Venezuela – EE.UU., Charlie Kirk, drones rusos en Europa, premios Emmy

Por CNN en Español

Israel bombardea la Ciudad de Gaza sin descanso. Quedan preguntas clave por resolver tras el asesinato de Charlie Kirk. Todos los ganadores de los premios Emmy. Todos los ganadores de los premios Emmy. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó la puerta abierta a una posible escalada contra Venezuela, negándose a descartar una acción militar en medio de las crecientes tensiones entre los dos países. “Mire, Venezuela nos está enviando a sus pandilleros, a sus narcotraficantes y drogas; no es aceptable”, dijo Trump a periodistas el domingo.

El asesinato de Charlie Kirk continúa resonando en todo Estados Unidos, donde los investigadores trabajan para obtener más información sobre Tyler Robinson, el hombre de Utah de 22 años sospechoso de disparar al activista conservador. El martes, Robinson comparecerá ante un tribunal estatal. Esto es lo que sabemos sobre el avance de las pesquisas hasta ahora.

Las fuerzas israelíes atacaron varios edificios de gran altura en la Ciudad de Gaza el domingo, en la ronda más reciente de destrucción desde que Israel ordenó una evacuación completa de la ciudad. Más de 70 personas murieron por las acciones de Israel en un día, según las autoridades de salud del enclave, y miles de personas están desplazadas.

Rumania condenó las “acciones irresponsables” de Moscú después de alegar que un dron ruso violó el espacio aéreo rumano durante un ataque a la vecina Ucrania, lo que llevó a Bucarest a desplegar aviones de combate.

Mientras el mercado bursátil se mantiene cerca de máximos históricos, un cambio en el mercado de bonos refleja crecientes preocupaciones sobre la salud de la economía. Los datos de este mes muestran que el mercado laboral es más frágil de lo estimado, lo que impulsó un repunte en los bonos, con inversores buscando refugios seguros y apostando a que la Reserva Federal recorte las tasas de interés esta semana.

¿Cuántos años cumplió el papa León XIV el domingo?

A. 88

B. 66

C. 70

D. 72

⬇️Conoce la respuesta más abajo.

Todos los ganadores de los premios Emmy 2025

En la edición 77 de los Emmy, “The Studio” fue la más premiada, con 13 galardones, incluyendo el de mejor serie de comedia. “The Pitt” obtuvo el premio Emmy a mejor serie dramática y “Adolescence” ganó como mejor serie limitada.

¿Quién será el próximo “Canelo” Álvarez?

Tras la derrota contra Terence Crawford, el boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez afirmó que, ahora que está en la etapa final de su carrera, se encargará de apoyar a quien decida seguir sus pasos.

¿Por qué cada vez más mujeres recurren a la cirugía de extracción de implantes mamarios?

Lo que sucede cuando las mujeres quieren quitarse los implantes es mucho menos discutido que la decisión de hacerse implantes más grandes. Las mujeres pueden sentirse desanimadas por el costo, las presiones culturales o la presión dentro de la propia industria de la cirugía plástica.

US$ 200 millones

Es la suma de dinero estimada que Bad Bunny ha generado en la economía de Puerto Rico tras su residencia musical de 30 fechas en San Juan.

“A la mi**da ICE. Liberen a Palestina”

— Lo dijo Hannah Einbinder al aceptar el reconocimiento a mejor actriz de reparto en una serie de comedia en los premios Emmy 2025.

Así se vivió el Desfile por la Independencia de México en Los Ángeles

En las calles de Los Ángeles, docenas de personas se unieron para celebrar el Desfile Anual del Día de la Independencia de México a pesar de la incertidumbre por la decisión de la Corte Suprema sobre los patrullajes migratorios en California.

👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta del quiz es: C. Multitudes se reunieron con carteles de felicitación en la plaza de San Pedro para conmemorar el cumpleaños 70 del pontífice.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.