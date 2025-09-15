Polonia dice que la OTAN debería imponer una zona de exclusión aérea sobre Ucrania para protegerse de los drones rusos

Por Tim Lister, CNN

El ministro de Asuntos Exteriores de Polonia ha sugerido que los estados de la OTAN deberían considerar imponer una zona de exclusión aérea sobre Ucrania para proteger el territorio y la población de la alianza contra los drones rusos.

Las declaraciones de Radoslaw Sikorski se producen tras una intrusión la semana pasada de drones rusos en el espacio aéreo polaco. Cazas y defensas aéreas de la OTAN derribaron los drones, que no estaban armados.

Hablando sobre la posibilidad de extender tales misiones al espacio aéreo ucraniano, Sikorski dijo al periódico alemán Frankfurter Allgemeine: “Nosotros, como OTAN y la UE, podríamos ser capaces de hacerlo, pero no es una decisión que Polonia pueda tomar sola; solo puede tomarse con sus aliados”.

“La protección para nuestra población –por ejemplo, contra la caída de escombros– sería naturalmente mayor si pudiéramos combatir drones y otros objetos voladores más allá de nuestro territorio nacional.

“Si Ucrania nos pidiera que los derribáramos sobre su territorio, eso sería ventajoso para nosotros. Si me preguntan a mí personalmente, deberíamos considerarlo”, añadió Sikorski.

Una zona de exclusión aérea ucraniana, que fue promovida por el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, poco después de la entonces invasión rusa a gran escala, fue discutida por los aliados de la OTAN durante el Gobierno de Biden en 2022, pero fue rechazada por temor a que una confrontación directa con aviones de combate rusos pudiera ampliar la guerra.

La propuesta actual de Sikorski parece estar restringida a lidiar con los drones rusos que se acercan a las fronteras de Ucrania con los estados de la OTAN.

Un total de 16 drones fueron encontrados en todo el país después de la incursión del miércoles pasado, según el Ministerio del Interior de Polonia. Cazas polacos y holandeses interceptaron los drones, con la ayuda de fuerzas multinacionales de Italia, Alemania y la OTAN, dijeron las autoridades.

Sikorski dijo al Frankfurter Allgemeine que no era casualidad que tantos drones hubieran aparecido repentinamente sobre Polonia.

“Nuestra fuerza aérea repelió la amenaza durante siete horas. Hasta ahora, hemos escuchado dos explicaciones del Gobierno ruso: que los drones volaron accidentalmente sobre la frontera y que es imposible que los drones rusos vuelen tan lejos”.

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo la semana pasada que había llevado a cabo un ataque contra Ucrania durante la noche del miércoles. Dijo que “no había objetivos en el territorio de Polonia previstos para ser destruidos”, y que los drones que utilizó en Ucrania tienen un alcance de vuelo de no más de 700 kilómetros (435 millas).

Además de la intrusión en Polonia, solo unos días después Rumanía envió cazas tras la incursión de un dron ruso en su espacio aéreo el sábado.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.