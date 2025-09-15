Trump anuncia que enviará fuerzas federales a Memphis y que Chicago será la siguiente

Por Hanna Park, Adam Cancryn y Michelle Watson, CNN

El presidente de EE.UU. Donald Trump dijo este lunes que está tomando acciones ejecutivas para establecer un “Grupo de Trabajo Memphis Seguro” destinado a liderar una ofensiva contra el crimen, dejando a la ciudad de Tennessee preparándose para la posible llegada de la Guardia Nacional mientras el Gobierno de Trump intensifica sus esfuerzos para combatir el crimen en las principales ciudades del país.

Y después de enfocarse anteriormente en Chicago –y luego dar marcha atrás– Trump dijo que enviaría allí un equipo especial similar, sin importar la férrea oposición de los demócratas, incluyendo al alcalde de la ciudad, Brandon Johnson, y al gobernador de Illinois, JB Pritzker.

La medida para establecer el equipo especial en Memphis reflejará el esfuerzo reforzado de las fuerzas del orden que el gobierno federal supervisó en Washington.

La Guardia Nacional y agentes del orden de varias agencias federales serán enviados a Memphis, incluyendo el FBI, ATF, DEA, ICE y Seguridad Nacional, dijo Trump.

“Es muy importante por el crimen que está ocurriendo, no solo en Memphis, sino en muchas ciudades,” dijo Trump desde la Oficina Oval el lunes, donde firmó un memorando presidencial creando el equipo especial poco después. “El equipo será una réplica de nuestros esfuerzos extraordinariamente exitosos aquí, y verán que es muy similar”.

Hablando con CNN, el alcalde de Memphis, Paul Young, dijo el sábado que “no estaba contento” con la llegada de la Guardia Nacional, pero que estaba buscando formas de invertir en la solución del crimen en la ciudad.

El despliegue es parte del esfuerzo más amplio de Trump para expandir su ofensiva contra el crimen a nivel nacional y marcaría el primer esfuerzo de este tipo en un estado republicano, en un momento en que el presidente ha enfrentado un escrutinio creciente por su enfoque en ciudades lideradas por demócratas.

Los republicanos de Tennessee, incluido el gobernador Bill Lee, han dado la bienvenida al anuncio, y Lee dijo el viernes que había estado en contacto con Trump para desarrollar un plan para combatir el crimen en la ciudad.

Esto es lo que sabemos hasta ahora sobre el posible despliegue:

El anuncio de desplegar militares en Memphis llega después de semanas de especulación de que Chicago sería la próxima ciudad objetivo del Gobierno de Trump. Pero los planes de Trump se archivaron anteriormente después de que sus asesores le advirtieran que enviar militares para ayudar con las fuerzas del orden locales sin el visto bueno del gobernador del estado podría crear problemas legales que quieren evitar, dijeron a CNN fuentes familiarizadas con el tema.

El alcalde Young dijo que el anuncio televisado de Trump en Fox News fue la primera confirmación definitiva que escuchó sobre los planes de desplegar la Guardia Nacional en su ciudad.

Young dijo a CNN que se enteró de que la idea estaba siendo considerada cuando la oficina del gobernador republicano Bill Lee le informó a principios de la semana. El alcalde demócrata dijo que había estado hablando con la oficina del gobernador sobre la posibilidad de obtener una mayor presencia de las fuerzas del orden a través de varias agencias federales.

Si bien muchos elementos de la operación aún se están finalizando, se esperaba que los primeros militares fueran desplegados tan pronto como esta semana.

A diferencia de los estados demócratas, el estatus de Washington como distrito federal permite a la administración asegurar más fácilmente la cooperación del alcalde demócrata de la ciudad.

Young dijo a CNN que espera más detalles esta semana, incluyendo el número de militares, la fecha de llegada y sus funciones. Sugirió que la guardia podría ayudar con el control de tráfico en grandes eventos, monitoreo de cámaras de vigilancia o esfuerzos de “embellecimiento” de vecindarios.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo que la decisión del presidente de desplegar militares de la Guardia Nacional en Memphis se debía al crimen.

“En 2024 Memphis tuvo la tasa de crímenes violentos más alta, la tasa de crímenes contra la propiedad más alta y la tercera tasa de homicidios más alta de EE.UU. (Trump) quiere hacer que todas las ciudades de EE.UU. sean seguras de nuevo y es excelente que los funcionarios locales en Memphis estén dando la bienvenida a su ayuda,” dijo el funcionario de la Casa Blanca.

Pocos días antes del anuncio de Trump, la policía de Memphis había reportado avances significativos, con caídas en todas las principales categorías de delitos en los primeros ocho meses de 2025 en comparación con el mismo período en años anteriores. El crimen en general alcanzó su nivel más bajo en 25 años, y los homicidios su nivel más bajo en seis años, dijo la policía.

Los líderes locales han instado al gobernador a reconsiderar el impulso del presidente para enviar militares de la Guardia Nacional a la ciudad. Lee Harris, el alcalde del condado de Shelby, donde se encuentra Memphis, calificó el despliegue como una amenaza para la democracia y los miembros del consejo municipal han pedido la restauración de fondos federales para programas de prevención de la violencia en lugar de una presencia militar.

El representante estatal Justin J. Pearson, cuyo distrito incluye partes de Memphis y el condado de Shelby, dijo el lunes que “no se está desplegando la alfombra roja” para la Guardia Nacional.

“Una ocupación militarizada de nuestra ciudad no es una solución a los problemas que tenemos”, dijo Pearson en una conferencia de prensa del Partido Demócrata del condado de Shelby el lunes en el ayuntamiento de Memphis.

“Lo que necesitamos es erradicar la pobreza, no una ocupación militar”, dijo Pearson. “Así que no traigan a la Guardia Nacional. Denos los recursos que necesitamos para nuestra gente, para nuestra ciudad, para nuestro condado”.

Young recordó una ocasión anterior en la que la Guardia Nacional fue desplegada en Memphis, en 1968 tras el asesinato de Martin Luther King Jr. La Guardia Nacional también estuvo en Memphis en 1978 después de que los sindicatos de policías y bomberos de Memphis se declararan en huelga.

“No queremos invocar esas mismas imágenes aquí”, dijo Young a CNN, refiriéndose al despliegue de 1968.

Desde que desplegó la Guardia Nacional en Los Ángeles en junio y en Washington, el mes pasado, el Gobierno de Trump ha amenazado con enviar militares a varias otras ciudades gobernadas por demócratas como Baltimore y Portland.

La decisión de Trump de imponer control federal sobre la fuerza policial de Washington y desplegar la Guardia Nacional para patrullar la capital marcó una medida sin precedentes y que, según él, era necesaria para combatir el crimen. Pero los críticos la han calificado como una “peligrosa concentración de poder”.

Si bien el crimen ha disminuido en Washington bajo la emergencia federal, no es cierto que “no haya crimen”, como Trump ha repetido a menudo.

La autoridad del presidente sobre la Guardia Nacional y la policía de Washington proviene del estatus federal de la ciudad, pero su poder no se extiende a los estados.

Los intentos anteriores de Trump de desplegar la Guardia Nacional han enfrentado desafíos legales. En junio, envió a 2.000 efectivos de la Guardia de California a Los Ángeles en contra de la voluntad del gobernador Gavin Newsom, citando protestas contra redadas migratorias agresivas.

Newsom llevó la decisión a los tribunales, donde un juez federal dictaminó que el despliegue era ilegal. La administración dijo que apelaría la decisión.

