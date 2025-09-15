Trump sugiere que finalmente llegó a un acuerdo con China sobre TikTok

Por David Goldman, CNN

El presidente Donald Trump sugirió este lunes que llegó a un acuerdo con China para mantener operativa la aplicación TikTok en Estados Unidos, la conclusión de un esfuerzo de años que comenzó durante su primer mandato.

“La gran reunión comercial en Europa entre Estados Unidos y China ha salido MUY BIEN. Concluirá en breve”, dijo Trump este lunes en un posteo en Truth Social. “También se consiguió un acuerdo sobre una ‘cierta’ compañía que los jóvenes de nuestro país querían mucho salvar. ¡Estarán muy felices! Hablaré con el presidente Xi el viernes”.

Diplomáticos chinos y estadounidenses están reunidos en Madrid para discutir sobre comercio y otros asuntos. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien lidera la más reciente ronda de negociaciones comerciales con China en nombre de Estados Unidos, había dicho que TikTok era uno de los temas que probablemente se abordarían.

Trump extendió en varias ocasiones un plazo autoimpuesto para llegar a un acuerdo con China que obligara a vender al menos parte del negocio de TikTok en Estados Unidos a un propietario respaldado por estadounidenses. Un proyecto de ley bipartidista aprobado por el Congreso y firmado por el entonces presidente Joe Biden prohibía TikTok en Estados Unidos a menos que su propietario con sede en China se deshiciera de su participación en los activos estadounidenses de la empresa de redes sociales.

TikTok se apagó brevemente en Estados Unidos el 18 de enero, un día antes de que entrara en vigor la Ley de Aplicaciones Controladas por Adversarios Extranjeros. Pero el 19 de enero, un día antes de que Trump asumiera su segundo mandato, dijo que firmaría un decreto al inicio de su período que garantizaría que las empresas estadounidenses no fueran castigadas por alojar TikTok en sus tiendas de aplicaciones o servidores.

El decreto, firmado el 20 de enero, retrasó durante 75 días la aplicación de la ley. Trump volvió a extender el plazo en junio. El plazo más reciente se había extendido hasta el 17 de septiembre, pero se esperaba ampliamente que Trump volviera a aplazarlo si no se lograba un acuerdo a tiempo.

La ley otorga al presidente una amplia discrecionalidad sobre cómo aplicar la prohibición. Pero críticos han dicho que las extensiones de Trump frustraron la voluntad del Congreso.

Hacia el final de su primer mandato, Trump había defendido prohibir TikTok, una política que nunca logró aprobar pero que Biden eventualmente apoyó y convirtió en ley. Sin embargo, la opinión de Trump cambió después de considerar que la aplicación de redes sociales contribuyó a su victoria electoral en 2024.

