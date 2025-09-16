“Creo que aún podemos tener un acuerdo, creo en evitar la guerra”, dice enviado especial de Trump sobre Venezuela

Por CNN en Español

El enviado del presidente Donald Trump para misiones especiales, Richard Grenell, dijo este martes que aún ve posible que Estados Unidos alcance un acuerdo con Venezuela, así como “evitar la guerra”.

Grenell hizo estas declaraciones durante su participación en el encuentro de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) realizado en Paraguay, donde habló de su labor diplomática y las políticas de Estados Unidos hacia diversos países.

Ante la pregunta sobre cuál es la situación de Estados Unidos con Venezuela, luego de que ambos países han tenido una escalada de tensiones durante las últimas semanas, Grenell dijo que, como diplomático, siempre cree en los resultados que se pueden obtener con el diálogo y la negociación.

“He ido a ver a Nicolás Maduro (presidente de Venezuela), me he sentado enfrente de él, he articulado la posición de ‘Estados Unidos primero’. Entiendo lo que él quiere. Creo que aún podemos tener un acuerdo, creo en la diplomacia, creo que en evitar la guerra”, señaló.

Las declaraciones de Grenell, quien ha negociado la liberación de ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela, entre otros asuntos, se producen un día después de que Maduro dijera que las comunicaciones de su país con Estados Unidos están “deshechas” por lo que describió como “amenazas de bombas, muerte y chantaje”.

Estados Unidos y Venezuela, que no tienen relaciones formales desde 2019, viven una escalada de tensiones que ha incluido el despliegue de buques de guerra estadounidenses en el Caribe y acusaciones de Washington de que Maduro encabeza una presunta red de narcotráfico. Caracas rechaza tajantemente los señalamientos contra Maduro y considera que las maniobras militares en el Caribe amenazan su soberanía.

A comienzos de septiembre Madur señaló que había dos canales de comuniación abiertos con Estados Unidos. Uno era con John McNamara, encargado de asuntos de Venezuela en la embajada de EE.UU. en Colombia, el otro era precisamente con Grenell.

