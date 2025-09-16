Marco Rubio dice que el Departamento de Estado de EE.UU. le negó visas a personas que “celebraron” el asesinato de Kirk

Por Jennifer Hansler, CNN

El Departamento de Estado “sin duda ha estado negando visas” a personas que hayan “celebrado” el asesinato de Charlie Kirk, dijo el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio.

El principal diplomático estadounidense dijo que no sabía si ya se habían revocado algunas visas, pero señaló que esperaba que así fuera.

“Tenemos que abordar el proceso en todos estos casos”, dijo Rubio a la prensa antes de salir de Israel temprano este martes, hora local.

“Estoy seguro de que habrá algunas [visas] que serán revocadas. No faltan idiotas en el mundo que han decidido que es una gran idea asesinar a alguien”, indicó

“Por cierto, es malo que tengamos personas que son ciudadanos estadounidenses que piensen de esa manera”, agregó.

Rubio no proporcionó detalles más específicos sobre la cantidad de visas que se habían negado, cómo el Departamento de Estado determinó que estaban “celebrando” la muerte de Kirk, o la autoridad bajo la cual fueron negadas.

Rubio afirmó que “no se trata solo de Charlie Kirk”.

“Si eres un extranjero y estás por ahí celebrando el asesinato de alguien que estaba hablando en algún lugar, no te queremos en el país”, dijo. “¿Por qué querríamos darle una visa a alguien que piensa que está bien que alguien haya sido asesinado en la plaza pública? Eso, para mí, es simplemente sentido común”, añadió.

Charlie Kirk fue asesinado la semana pasada en un campus universitario de Utah, cuando pronunciaba un discurso ante una multitud. El activista conservador, de 31 años, era un defensor vocal del presidente Donald Trump. Su presunto atacante, Tyler Robinson, fue aprehendido por las autoridades y comparecerá ante la Justicia durante este martes.

