Por qué la esquizofrenia podría ser “la más devastadora de las enfermedades mentales”

Por Kristen Rogers, CNN

Para Henry Cockburn, el inicio de la esquizofrenia se sintió como puro sentido común.

Era febrero de 2002, y el estudiante de arte de 20 años se había alejado de la Universidad de Brighton para satisfacer su deseo de una vida fuera de la ciudad. También quería emprender un viaje de 70 millas (unos 113 kilómetros) descalzo de regreso a su hogar de la infancia en Canterbury.

A unas 15 millas (24 kilómetros) de su caminata, escuchó aviones a lo lejos, y le dijo a CNN que creía “que de alguna manera una fuerza maligna sabía que me había ido”.

Cockburn creía con absoluta certeza que lo estaban siguiendo.

La solución, pensó, era sumergirse en las gélidas aguas de la marea del estuario de Newhaven y nadar lejos de la presencia maligna. Pescadores lo encontraron y lo rescataron justo antes de que se desmayara por hipotermia.

Después de ser reanimado en un hospital general, fue trasladado a un hospital psiquiátrico, donde los médicos le diagnosticaron esquizofrenia. La institución fue la primera de varias donde pasaría los siguientes ocho años.

La esquizofrenia es simultáneamente una de las enfermedades mentales más famosas y una de las más incomprendidas. Afecta al 0,32 % de la población mundial, o alrededor de 24 millones de personas, y es un trastorno cerebral crónico a menudo marcado por psicosis, delirios, alucinaciones, falta de motivación y pensamiento y habla desorganizados, según la American Psychiatric Association. El caso de Cockburn refleja un patrón típico de inicio: en la edad adulta temprana, una ruptura psicológica en creencias falsas, alucinaciones y paranoia, todo lo cual escala con el tiempo.

“Lo vi más como un despertar espiritual y no como esquizofrenia paranoide”, recordó Cockburn. “Casi sentí que estaba huyendo, y si eres parte del sistema y te sales del sistema, al sistema no le gusta eso.

“Estaba un poco molesto y enojado, como, ‘¿Por qué la gente no puede entenderme?’”, agregó Cockburn. “Ahora puedo ver un poco más su punto de vista”.

Parte de la confusión sobre la esquizofrenia puede originarse en el nombre del propio trastorno. Acuñado por el psiquiatra suizo Dr. Paul Eugen Bleuler en 1908, “esquizofrenia” deriva de las palabras griegas “schizo”, que significa “dividir”, y “phrene”, o “mente”. Para describir el grave aislamiento social de algunos pacientes con esquizofrenia. Bleuler también ideó el término “autismo”.

A principios del siglo XX, Bleuler propuso que el trastorno estaba marcado por una “división de las funciones psicológicas” por la cual “la personalidad pierde su unidad”.

La idea de que la esquizofrenia significa una mente dividida ha contribuido a la creencia generalizada en contextos más formales de que la condición es como el trastorno de identidad disociativo, anteriormente llamado trastorno de personalidad dividida o múltiple, dijo el Dr. Daniel Weinberger, director ejecutivo del Lieber Institute for Brain Development. El trastorno de identidad disociativo, causado por un trauma, ocurre cuando dos o más personalidades distintivas controlan el comportamiento de una persona, causando lagunas en la memoria cuando las personalidades cambian.

Más allá de esas percepciones erróneas sobre su naturaleza subyacente, la esquizofrenia es uno de los trastornos de salud mental más estigmatizados, indicó el Dr. Deepak D’Souza, profesor de psiquiatría Vikram Sodhi ’92 y director del Grupo de Investigación de Neurofarmacología de la Esquizofrenia en la Universidad de Yale.

Existe un estereotipo generalizado de que las personas con esquizofrenia son una amenaza para los demás — “la persona sin hogar caminando descalza en invierno gritando a nadie en particular (o el) asesino en masa impulsado por sus síntomas a matar extraños”, dijo el Dr. Jeffrey Lieberman, profesor de psiquiatría Lawrence C.

Kolb en la Universidad de Columbia.

Es la condición que la gente “asocia con la locura, la psicosis y la demencia”, dijo Lieberman, quien es el autor de “Malady of the Mind: Schizophrenia and the Path to Prevention”. Si bien algunos de estos estereotipos se basan en síntomas reales que experimentan algunos pacientes, no reflejan la realidad de todos los pacientes y pueden impedir una visión holística y compasiva de la esquizofrenia como un trastorno tratable que suele ser más perjudicial para el paciente que para los demás.

“La forma en que la sociedad lo ha abordado —desde la antigüedad hasta la época medieval, incluso hasta el siglo XXI— es la de aislar o segregar a las personas con estos trastornos mentales graves”, dijo Lieberman.

Para empeorar las cosas, entre las personas que no tienen esquizofrenia, también existe el uso coloquial popular de “esquizofrénico” o “esquizo” para describir el sentirse contradictorio o abrumado por tener múltiples factores estresantes o responsabilidades simultáneamente.

Las percepciones erróneas y los miedos sobre la esquizofrenia pueden dificultar que las personas reconozcan sus signos y busquen ayuda para sí mismas o para otros, dicen los expertos. Esa ayuda es fundamental ya que el trastorno está asociado con problemas de salud mental concurrentes, una menor calidad y esperanza de vida, y tasas más altas de discapacidad, según el Instituto Nacional de Salud Mental.

En consecuencia, entre algunos expertos existe un creciente interés en cambiar el nombre de este trastorno cerebral crónico. Síndrome de percepción alterada, síndrome del espectro psicótico y trastorno de integración neuroemocional fueron las alternativas más apoyadas en una encuesta de 2021 a casi 1.200 personas, incluyendo a aquellos que habían experimentado enfermedades mentales, familiares, clínicos, investigadores, funcionarios gubernamentales y el público en general.

Los síntomas de la esquizofrenia suelen aparecer entre los 15 y los 25 años, según los expertos.

A las personas les podía ir bien o incluso muy bien en sus vidas, y de repente tienen lo que los expertos llaman un “primer brote” en su capacidad para funcionar normalmente, dijo Weinberger, también profesor de psiquiatría, neurología, neurociencia y medicina genética en la Universidad Johns Hopkins.

“Para mí, (la esquizofrenia) es la más devastadora de las enfermedades mentales —porque ataca antes de que una persona alcance su potencial”, dijo D’Souza.

La investigación sugiere que esta interrupción puede deberse a alteraciones en los procesos normales de neurodesarrollo que ocurren a medida que los adolescentes maduran —especialmente porque el extremo superior del rango de edad típico de aparición es cuando el cerebro completa su maduración, explicó D’Souza. Pero para algunas personas, el escenario para tales cambios puede establecerse tan temprano como en la infancia y requerir 20 años de maduración cerebral para que los efectos se hagan evidentes, dijo Weinberger.

Hay formas de esquizofrenia que pueden comenzar antes, pero es raro, dijo D’Souza.

La esquizofrenia ocurre predominantemente en hombres, añadió. Aun así, “hay un segundo pico interesante en las tasas de esquizofrenia que ocurre a principios de los 50, y eso es predominantemente entre mujeres”, afirmó D’Souza. “Se cree que está relacionado con la menopausia”.

Lo que causa directamente la esquizofrenia no está claro, pero existen varios factores de riesgo conocidos, según Weinberger. Esos incluyen la química cerebral y la genética que aumentan la probabilidad de que, con suficientes factores de riesgo acumulados, alguien desarrolle el trastorno. Muchos estudios de neuroimagen también han mostrado anomalías estructurales en los cerebros de personas con esquizofrenia, pero nada lo suficientemente consistente en todas las poblaciones de pacientes como para convertirse en características distintivas del trastorno.

Un embarazo complicado por factores como la preeclampsia, el trabajo de parto prolongado o el bajo peso al nacer puede duplicar el riesgo de un niño, dijo Weinberger. El estrés y el trauma también pueden aumentar la probabilidad de esquizofrenia.

Tomar drogas que alteran la mente como adolescente o adulto joven es otro factor de riesgo, y los investigadores encuentran cada vez más asociaciones entre el consumo de cannabis y la esquizofrenia.

Ese aumento puede deberse en parte a que hoy la potencia del cannabis varía de cinco a 20 veces lo que solía ser en la década de 1970, dijo D’Souza. Además, “los jóvenes la están usando en un momento en que el cerebro está experimentando una gran agitación”.

Cuando Cockburn fue diagnosticado después de su episodio de natación a los 20 años, acababa de dejar de consumir marihuana unos cuatro días a la semana y alcohol dos o tres días a la semana desde que tenía 14 años, dijo. Cockburn no cree que el consumo de drogas haya causado su esquizofrenia, pero también había comenzado a comportarse de manera inusual —caminando descalzo en invierno— antes de dejar las adicciones.

Los químicos activos del cannabis imitan las moléculas cerebrales naturales llamadas endocannabinoides, que estimulan los receptores cannabinoides; juntos, estos dos elementos representan el sistema endocannabinoide del cerebro. El sistema no está ahí para facilitar el “colocón”, dijo D’Souza, sino para ayudar a regular los niveles y actividades de los neurotransmisores que afectan nuestro estado de ánimo, aprendizaje, temperatura corporal y más. También tiene un papel clave en el neurodesarrollo, controlando dónde migran algunas neuronas, cuáles se eliminan y si alguna se altera de manera poco saludable.

“Imagina que este sistema endocannabinoide funciona normalmente y luego es bombardeado con THC”, comentó D’Souza. Ese es el compuesto delta-9-tetrahiDrocannabinol, el principal ingrediente activo del cannabis, que se cree que es responsable de los efectos psicoactivos de su uso.

Weinberger cree que la investigación sobre el cannabis y la esquizofrenia es controvertida, ya que la causa y el efecto no pueden inferirse de las asociaciones, dijo.

Pero la idea no es nueva, según D’Souza, y citó el trabajo del siglo XIX del psiquiatra francés Dr. Jacques Joseph Moreau, quien detalló que los usuarios de hachís experimentaban delirios, alucinaciones y paranoia, todas cosas ahora asociadas con la esquizofrenia.

Existen varias categorías de síntomas de esquizofrenia, y pueden afectar cómo se sienten, piensan y actúan las personas.

Los delirios, o creer en cosas que no son verdaderas o reales, y actuar en consecuencia son comunes. Pueden ser “extremadamente inquietantes, atormentadores y muy incapacitantes”, dijo Weinberger.

Alguien con delirios puede pensar que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) ha infiltrado su teléfono para espiarlos, dijo Weinberger, y por lo tanto, quitar la batería del teléfono. Cockburn dijo que la primavera pasada estaba leyendo la novela de C.S. Lewis “The Magician’s Nephew” y se fascinó con la capacidad de Aslan, el león, para cantar el mundo de Narnia y crearlo a partir de un vacío oscuro.

“Pensé que así había empezado el mundo”, comentó Cockburn. “Leo libros de fantasía y luego busco la fantasía dentro de la realidad de este mundo”.

Cockburn también sintió que las plantas y los pájaros podían hablarle, y que podía “conversar con los espíritus”, añadió. Una conversación con un árbol tuvo un gran impacto en él: “Me dijo que podía rapear, y eso es lo que empecé a hacer después de eso”.

Durante algunas de las fugas de Cockburn de hospitales psiquiátricos —un hábito que lo llevó a ser admitido en cinco o seis hospitales mentales durante esos ocho años— se desnudaba y exploraba un bosque en un día nevado.

Muchas personas con esquizofrenia también tienen alucinaciones, como hablar con alguien que no está allí, dijo Weinberger. Cockburn a veces veía francotiradores fuera de la ventana de su habitación de hospital, indicó.

Los delirios y las alucinaciones pueden llevar al miedo y la paranoia, señaló Weinberger. Esa paranoia puede hacer que los pacientes piensen que otros están hablando de ellos, conspirando contra ellos, o afectando o leyendo los pensamientos en sus propios cerebros, lo que “los hace sentir muy incómodos en entornos públicos, porque sienten que no están seguros”, añadió. “La mayoría de las personas con esquizofrenia son mucho más propensas a sentirse inseguras que a hacer que tú te sientas así”.

Las alucinaciones también suelen tomar la forma de voces que a veces pueden empezar siendo benignas y oscurecerse con el tiempo, dijeron los expertos. Muchos pacientes a menudo escuchan varias voces que mantienen una conversación sobre ellos.

Cuando las voces le decían a Cockburn que “no había redención para mí”, recordaba: “Tenía días realmente malos en los que sentía que me arrastraban a un mundo sin Dios, supongo, y mi estado de ánimo decaía”.

Las voces también pueden ordenar a alguien que realice acciones difíciles de resistir, incluso cuando son autodestructivas, dijo Weinberger. Probablemente entre el 5 % y el 13 % de los pacientes mueren por suicidio, y a veces eso se debe a seguir órdenes alucinatorias para realizar acciones letales, agregó Weinberger.

En estudios de neuroimagen de pacientes que escuchan voces, “las áreas del cerebro responsables del lenguaje y la generación del habla se iluminan”, explicó D’Souza.

Las personas con esquizofrenia pueden tener déficits cognitivos como dificultad para crear y seguir un plan, procesar información complicada o usar información para llegar a conclusiones apropiadas, dijo Weinberger. El habla desorganizada, los movimientos inusuales y la falta de motivación son otros síntomas comunes, al igual que el aislamiento social, que Cockburn había comenzado a exhibir antes de su primera hospitalización.

“La esquizofrenia es un problema muy incapacitante”, dijo Weinberger.

La esquizofrenia no se puede curar, dijo Lieberman, pero se puede aliviar sustancialmente con una combinación de medicamentos y terapias, aunque acceder a atención multidisciplinaria y conseguir que el seguro la cubra sigue siendo difícil, incluso para los proveedores de atención médica que desean ofrecer esos recursos a sus pacientes.

Los medicamentos más efectivos para los pacientes son los antipsicóticos, según Lieberman, ya que esos medicamentos controlan los elementos de la psicosis que afectan los pensamientos y las percepciones. Las dificultades cognitivas son más difíciles de tratar, dijo Weinberger.

Al mismo tiempo, añadió Weinberger, el mayor obstáculo para el tratamiento es que los pacientes no tomen sus medicamentos, a veces debido a la anosognosia, la falta de conciencia de estar enfermo, que afecta a entre el 50 % y el 98 % de las personas con esquizofrenia. Otras veces, la falta de adherencia se debe a los efectos secundarios incómodos del medicamento. Pero ahora que los expertos comprenden mejor algunos factores causales de la esquizofrenia, otros medicamentos que se están estudiando o desarrollando deberían ser mucho más efectivos y con menos efectos secundarios, dijo Weinberger.

Las terapias efectivas incluyen la terapia conversacional, el entrenamiento en habilidades sociales y la terapia cognitivo-conductual (TCC) para la psicosis, dijeron Weinberger y D’Souza. Con un tratamiento integral, los pacientes pueden aprender a ignorar o responder a los impulsos o voces de formas más saludables.

Desde que Cockburn fue dado de alta de su último hospital en 2011, ha logrado en gran medida justo esto, gracias a la TCC para la psicosis, los medicamentos y el asesoramiento. Justo antes de su entrevista con CNN, había salido a correr. Sintió algo más allá de sí mismo que lo impulsaba a correr más de lo habitual, pero en lugar de obedecer, se dio la vuelta, dijo.

“Me sentí un poco culpable por ello”, afirmó Cockburn. “Pero luego, a medida que me acercaba al final de la carrera, me di cuenta de que no habría podido terminarla si no hubiera regresado en ese momento. Supongo que el sentido común me dominó”.

Las citas no existen para Cockburn, dijo, pero tiene amigos cercanos y familiares y vive con un compañero de piso en Inglaterra. Recibe beneficios por discapacidad del gobierno, pero a veces también se gana la vida con sus pinturas. Todavía sufre ataques de pánico ocasionalmente, pero la reconfortante quietud de sentarse en una habitación oscura y fresca los ayuda a pasar. Cockburn también ha terminado su licenciatura y trata de enfocarse más en lo bueno de la vida que en lo malo.

En 2011, coescribió una memoria con su padre, el periodista Patrick Cockburn, titulada “Henry’s Demons: A Father and Son’s Journey Out of Madness”. El libro fue preseleccionado para un premio por los ahora desaparecidos Costa Book Awards y dramatizado en una obra de radio para BBC Radio 4.

“Suena cursi, pero no se rindan”, aconseja Cockburn a otras personas con esquizofrenia y a sus seres queridos. “Siempre creo que incluso en tus momentos más oscuros, siempre hay alguien que te cuida en algún lugar. No estás solo”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.