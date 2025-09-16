¿Quién es Tyler Robinson, el sospechoso del asesinato de Charlie Kirk?

Por Scott Glover, Curt Devine, Jeff Winter, Isabelle Chapman y Allison Gordon, CNN en Español

Tyler Robinson, quien se crió en un suburbio de Utah, parecía tener por delante un camino prometedor: tenía una familia unida, obtenía buenos resultados en los exámenes y había recibido una beca, según publicaciones en las redes sociales.

Después de graduarse de la escuela secundaria en 2021, filmó un video en el que recitaba con orgullo una carta de la Universidad Estatal de Utah en la que le ofrecían una beca al mérito de cuatro años.

Sin embargo, después de solo un semestre, Robinson abandonó la escuela estatal: se tomó una licencia y nunca regresó.

Ahora, las autoridades están intentando comprender qué sucedió en los años que transcurrieron entre la beca al mérito y la azotea desde donde supuestamente mató a tiros al activista conservador Charlie Kirk esta semana.

El osado asesinato —el último de una serie de intentos frustrados y exitosos contra líderes políticos en los años recientes— ha provocado angustiosas recriminaciones en todo el espectro político estadounidense.

Mientras la policía sigue investigando el asesinato, las autoridades han apuntado a lo que dijeron que eran mensajes antifascistas grabados en casquillos de bala de un rifle encontrado cerca del ataque mortal como posible evidencia de un motivo político.

Una bala tenía la inscripción “¡Ey, fascista! ¡Te atrapé!”, un mensaje que, según el gobernador de Utah, Spencer Cox, “habla por sí solo”.

Un familiar de Robinson declaró a los investigadores que el presunto atacante “se había politizado en los últimos años” y, en particular, que había arremetido contra Kirk en una cena familiar reciente, según Cox.

Pero los mensajes en los casquillos de bala también incluían una mezcla de memes y alusiones a videojuegos, lo que sugería una inmersión profunda en un mundo online empapado de ironía donde los significados pueden ser difíciles de descifrar con precisión.

Esos mensajes incluían una serie de flechas que representaban los controles utilizados para llevar a cabo un ataque en el videojuego Helldivers 2 y la letra de una popular canción italiana vinculada a los antifascistas, pero también popularizada más recientemente en otro juego, Far Cry 2, y con una serie de Netflix.

Quienes conocieron a Robinson compartieron diferentes recuerdos de sus inclinaciones políticas. Un electricista que trabajó con Robinson en un empleo hace apenas unas semanas —y que, al igual que otros que hablaron, pidió no ser identificado debido a lo delicado de la situación— describió a su colega como una persona tímida que “no hablaba a menos que le hablaran”.

Robinson “realmente no hablaba de política… a menos que alguien lo mencionara”, dijo el electricista, y agregó que “no le gustaba mucho Trump ni Charlie (Kirk)”.

Pero hace varios años en la escuela secundaria, Robinson, como su familia, era políticamente conservador y apoyó al presidente Donald Trump antes de las elecciones de 2020, dijo a CNN uno de los excompañeros de clase de Robinson.

“Cuando lo conocí a él y a su familia, eran fanáticos incondicionales de Trump”, dijo el excompañero de clase. “Cuando esto pasó, pensé… No sé qué cambió”, sostuvo.

Los registros de votantes muestran que Robinson está inscrito actualmente sin estar afiliado a ningún partido, aunque nunca emitió su voto, informó el secretario del condado de Washington en un comunicado.

El excompañero de clase describió a Robinson como un apasionado de los videojuegos y con un gran interés por el diseño de estos. Robinson y sus amigos “pasaban la hora del almuerzo jugando a las cartas y a todo eso”, comentó.

Robinson era “callado todo el tiempo” y “un poco bobo”, dijo el compañero, añadiendo que no recordaba que hiciera declaraciones preocupantes ni que se metiera en problemas. “Era divertido estar con él, era divertido hablar con él.

Simplemente era un poco tímido y no se abría muy a menudo”.

Ahora, las personas que conocieron a Robinson están luchando por reconciliar la imagen que tienen de él con las acusaciones formuladas por la policía.

Después de una persecución de 33 horas por parte de una falange de funcionarios federales y locales y pedidos de ayuda al público, un funcionario policial le dijo a CNN que fue la familia de Robinson la que ayudó a organizar su captura después de que su padre lo reconoció en fotos publicadas por el FBI.

Hasta el momento Robinson no ha hablado con los investigadores, dejando a las autoridades la tarea de continuar su trabajo para comprender las raíces del asesinato.

El pueblo natal de Robinson es un tranquilo suburbio de St. George, ciudad ubicada al suroeste del estado.

Sus padres, quienes no respondieron a las solicitudes de comentarios, están registrados como republicanos, según los registros electorales estatales, y son considerados en la comunidad como personas amables y serviciales, según sus vecinos.

Fotos en redes sociales muestran a la familia viajando y disfrutando de actividades al aire libre, incluyendo algunas en las que Robinson y sus hermanos manejaban armas.

Otras instantáneas sugerían que Robinson llevaba mucho tiempo involucrado en la cultura digital: en una de Halloween, su madre comentó que Robinson estaba vestido como “un personaje de un meme”.

Robinson se graduó de la preparatoria Pine View en St. George en 2021, confirmó un portavoz de la institución. Recibió una beca presidencial para residentes de la Universidad Estatal de Utah, según un video de Facebook publicado por su madre donde aparece leyendo una carta sobre el premio.

Un portavoz de la universidad declaró el viernes que Robinson “asistió brevemente a la Universidad Estatal de Utah durante un semestre en 2021”. Cursaba la carrera de preingeniería, pero se tomó una licencia después del primer semestre, añadió.

Robinson se matriculó posteriormente en el Dixie Technical College de St. George, según informó un portavoz de la universidad en un comunicado. Actualmente cursa el tercer año del programa de aprendizaje de electricista y, de acuerdo con los registros estatales, obtuvo su licencia de aprendiz de electricista en 2022.

Robinson vivió recientemente en un complejo de apartamentos en St. George, donde un vecino de 25 años le dijo a CNN que había hablado con él un par de veces, aunque no recordaba que el presunto pistolero tuviera opiniones firmes sobre política.

“Pensé que era republicano, pero supongo que estaba equivocado”, dijo el vecino.

Otro vecino que vivía en el complejo, que también pidió no ser identificado, describió a Robinson como “muy solitario” y dijo que rara vez lo veía afuera. Comentó que Robinson parecía tener al menos un compañero de piso.

La casa de la familia de Robinson estaba en un barrio a 10 minutos en coche. Jesse García, quien vive cerca de la familia de Robinson, dijo que le había parecido una persona normal. García comentó que veía a Robinson por el barrio y no recordaba ninguna señal de violencia política.

“Nunca hubiera pensado eso de él”, dijo García, añadiendo que el arresto de Robinson nos tiene “a mí y a mi familia completamente asombrados”.

Cox afirmó que un familiar de Robinson les contó a los investigadores que, en una cena familiar reciente, Robinson mencionó el próximo evento de Kirk en la Universidad del Valle de Utah, y “hablaron sobre por qué no les gustaba y sus opiniones”, añadió Cox. “El familiar también afirmó que Kirk estaba lleno de odio y lo propagaba”.

Un viaje de aproximadamente tres horas y media es el trayecto desde la ciudad natal de Robinson hasta el campus de Utah Valley, donde supuestamente le disparó a Kirk el miércoles por la tarde mientras el conocido activista estaba realizando un evento.

Después del tiroteo, la policía encontró un rifle de cerrojo abandonado en una zona boscosa cerca del campus.

La policía dijo que los casquillos de bala del rifle tenían frases grabadas, entre ellas: “Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao”, una aparente referencia a una canción antifascista italiana que desde entonces ha adquirido nuevos significados en los videojuegos y la cultura en línea.

Otros grabados insinuaban más conexiones con el trolling y los memes en línea, incluido uno que decía: “Si lees esto, eres gay LMAO”.

Cuando la policía hizo circular imágenes del presunto atacante el jueves, el padre de Robinson se convenció de que le habían mostrado a su hijo y lo confrontaron.

“Tyler, ¿eres tú? Pareces tú”, le preguntó al joven de 22 años, según declaró a CNN un agente del orden con conocimiento de la investigación. Su hijo reconoció que era él, comentó la fuente, y cuando su padre lo instó a entregarse, le sugirió que prefería suicidarse.

Pero después de que su padre lo convenciera de hablar con un pastor de jóvenes, dijo la fuente, Robinson aceptó quedar bajo custodia.

El sospechoso, Tyler Robinson , comparecerá hoy ante el tribunal estatal. Se encuentra detenido sin derecho a fianza en la Cárcel del Condado de Utah por cargos que incluyen homicidio agravado, disparo de arma de fuego (delito grave) y obstrucción a la justicia, según las autoridades.

La Oficina del Sheriff del Condado de Utah dijo a CNN el domingo que Robinson está detenido en una unidad de vivienda especial y permanecerá bajo vigilancia especial en espera de una evaluación de salud mental, un proceso que puede tardar varios días.

Robinson no está cooperando con las autoridades, dijo el gobernador de Utah, Spencer Cox.

Robinson aparentemente confesó haber asesinado al activista de derecha en un pequeño grupo de chat en la plataforma en línea Discord, informó el Washington Post.

Cox dijo a CNN que las autoridades también están investigando si la relación romántica de Robinson con su compañero de habitación, que estaba en transición de hombre a mujer, podría estar relacionada con la motivación del tiroteo.

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, declaró este lunes que el sospechoso dejó una nota diciendo que tenía la “oportunidad de eliminar” a Kirk y “Voy a tomarla”. Añadió que el escrito había sido “destruido” desde entonces, pero fue recuperado por los investigadores.

Patel también dijo que el ADN recuperado de un destornillador y una toalla que fueron encontrados junto al arma utilizada en el asesinato de Kirk coincidían con el sospechoso del asesinato.

Yahya Abou-Ghazala y Rob Kuznia de CNN contribuyeron con el reportaje.

