Cardi B revela que espera un hijo con el jugador de la NFL Stefon Diggs

Después de su reciente victoria en un caso de litigio civil, Cardi B está celebrando una noticia personal.

La rapera y artista ganadora del Grammy reveló este miércoles que está esperando su primer hijo con su novio Stefon Diggs, receptor abierto de la NFL.

“Siento que estoy en un buen momento”, le dijo la cantante a Gayle King en una entrevista con CBS este miércoles.

“Me siento muy poderosa por estar haciendo todo este trabajo. Pero estoy haciendo todo este trabajo mientras estoy creando un bebé, y mi pareja y yo nos apoyamos mucho mutuamente”, agregó.

La noticia llega mientras ella ha estado involucrada en un divorcio contencioso con el también rapero Offset, con quien se casó en septiembre de 2017.

Tienen tres hijos pequeños y se han separado varias veces a lo largo de su relación.

Cardi B habló positivamente de su relación con Diggs, quien juega para los New England Patriots, y le dijo a CBS que él la hace sentir “segura, muy confiada y muy fuerte”.

“Quiero decir, hace como dos semanas literalmente tuve un ataque de pánico. Estaba llorando y llorando y llorando, simplemente porque me estaba poniendo muy nerviosa con, ya sabes, todo el lanzamiento del álbum”, dijo Cardi B.

“La gente me estaba atacando muy fuerte. A veces la gente te ama, a veces te odia. Y la gente estaba diciendo cosas muy feas sobre mí”.

“Am I the Drama?” —su último álbum— está programado para salir este viernes.

