El calor generado por el cambio climático causó 16.500 muertes adicionales en Europa este verano, según un nuevo estudio
Por Laura Paddison
El cambio climático provocó el brutal calor que sufrió Europa este verano y causó 16.500 muertes adicionales en 854 ciudades, lo que supone más del triple de la cifra de fallecidos, según un análisis publicado este miércoles por el Imperial College de Londres y la London School of Hygiene & Tropical Medicine.
Los investigadores utilizaron modelos climáticos, datos meteorológicos, datos de mortalidad y métodos de investigación revisados por pares para calcular cómo el cambio climático influyó en las temperaturas de cada ciudad y afectó al número de muertes.
Descubrieron que el cambio climático generó un aumento de la temperatura de hasta 3,6 grados centígrados (6,5 grados Fahrenheit) y fue responsable del 68 % de las 24.400 muertes estimadas por calor este verano. El informe probablemente solo ofrece una instantánea del número real de muertes, ya que las ciudades analizadas solo representan alrededor del 30 % de la población total de Europa, señalaron los investigadores.
