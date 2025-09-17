La primera dama y la princesa: dos mujeres de alto perfil pero reservadas se preparan para encontrarse

Por Betsy Klein, CNN

Es un hito diplomático.

En medio de toda la pompa de la visita de estado del presidente Donald Trump al Reino Unido, dos figuras de alto perfil harán una aparición especial que seguramente será uno de los momentos más escrutados del viaje.

La primera dama Melania Trump y Catherine, princesa de Gales, son parejas reservadas con una presencia global masiva. Y si bien su aparición conjunta esta semana subraya el esfuerzo del Reino Unido por estrechar lazos con la primera familia en una situación geopolítica delicada, también es un momento clave para ambas mujeres y los roles que desempeñan en el escenario mundial.

Para Trump —que se embarca en su primera visita de estado del segundo mandato de su marido— prepararse para el viaje ha sido “un esfuerzo de meses”, dijo una fuente familiarizada con la planificación de visitas de estado, que incluyó organizar regalos y vestimentas que no fueran contradictorios.

Y para Kate, que regresó a una agenda más liviana de compromisos en septiembre pasado después de reducir sus apariciones para tratamientos de quimioterapia, esto marca un despliegue estratégico de su poder de estrella.

“Aquí hay estrellas claras, y Kate está en la cima de esa lista”, dijo la periodista Elizabeth Holmes, autora de “HRH: So Many Thoughts on Royal Style”.

La primera aparición de las dos mujeres juntas (como lo harán el jueves para una visita a un programa de exploración) “sería de gran ayuda para fortalecer los lazos diplomáticos”, agregó Holmes, mientras se apoyan en la habilidad de la familia real para organizar oportunidades fotográficas memorables.

Cuando el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, entregó personalmente la invitación para la visita de estado del rey Carlos III al presidente Donald Trump en la Oficina Oval en febrero, se pusieron en marcha toda la pompa y solemnidad para la ocasión.

Incluso los presidentes y primeras damas de Estados Unidos que visitan el Reino Unido deben seguir un protocolo riguroso, una larga lista de recomendaciones y temas de conversación, tanto ante las cámaras como fuera de ellas.

Se han estado preparando planes durante meses para seleccionar regalos para sus anfitriones, y el presidente y la primera dama trabajan con sus equipos y el Departamento de Estado en un intercambio diplomático significativo.

Y se sabe que la primera dama estudia y se prepara meticulosamente.

“Si ella hace algún evento público, pero en particular eventos extranjeros, ella sabe que hay un mayor nivel de escrutinio al respecto, simplemente en términos de cobertura”, dijo la fuente familiarizada con el asunto.

“Ella realmente tiene muy buen ojo para lo que se exhibirá públicamente y para saber cómo quiere lucir”, explicó.

Antes de viajes como este, Melania Trump recibirá un memorando con información biográfica sobre los líderes con los que se reunirá y una carpeta más sustancial llena de detalles sobre los intereses personales de sus homólogos y los planes para sus eventos.

También se piensa mucho en lo que vestirá.

La primera dama “ha estado planeando sus atuendos, específicamente su vestido para la cena con el rey y la reina, durante meses”, comentó un funcionario de la Casa Blanca a CNN.

En particular en eventos en los que los protagonistas serán vistos pero no escuchados, el mensaje que transmiten a través de sus elecciones de vestuario es significativo y esos detalles a menudo se comunican con antelación a través de canales diplomáticos.

“Fuimos muy directos, llamando y preguntando: ‘¿Llevará azul hoy? ¿Y qué tono de azul es?’. Y entonces, si ella llevaba azul cielo, nosotros nos vestiríamos de azul marino. Definitivamente no queremos desentonar, queremos complementarnos”, manifestó la fuente familiarizada con la planificación.

Se han hecho planes para un día repleto en el Castillo de Windsor: un saludo ceremonial, un saludo real y una procesión en carruaje por los terrenos del castillo con el rey Carlos y la reina Camila.

Habrá una inspección de tropas, un vuelo especial de la Real Fuerza Aérea Británica, un almuerzo y una ofrenda floral en la tumba de la difunta reina Isabel II antes del grandioso banquete de estado.

Al día siguiente, mientras el presidente se pone manos a la obra con el primer ministro, la primera dama será agasajada con sus propios compromisos reales: visitará la Casa de Muñecas de la reina María y la Biblioteca Real con Camilla y luego se reunirá con los exploradores en los Jardines Frogmore de la propiedad real junto a Kate.

Las dos mujeres tienen una cita con el Jefe Scout Dwayne Fields y miembros del programa Ardillas Scouts mientras aprenden sobre la naturaleza para obtener su insignia “Go Wild”, según el Palacio de Buckingham. La princesa es copresidenta de la Asociación Scout, cargo que ostenta desde 2020.

“Aquí es donde el papel de la familia real se hace tan evidente: están ahí para impresionar, y lo hacen. Nadie lo hace como ellos. Disfrutar de un paseo en carruaje y de todas estas cosas que significarían mucho, especialmente para los Trump, es una verdadera ventaja”, dijo Holmes.

“Siempre se habla de la relevancia de la monarquía en la época moderna. Pues bien, están siendo muy útiles. Este es un buen momento para que hagan lo que hacen”, añadió.

El papel de la princesa es especialmente importante.

“Se esperaría una parte importante de esto, pero dado lo que ha pasado personalmente en los últimos 18 meses, creo que la gente está muy alentada de ver que está dispuesta a asumir estos roles más importantes ahora y estos momentos masivos en el escenario mundial”, continuó Holmes.

La aparición de la primera dama y la princesa el jueves en la naturaleza marca un “contrapunto visual” al fastuoso espectáculo del día anterior y brindará más “momentos humanizadores”, indicó Holmes.

“Todos conocemos a la familia real por sus fabulosas tiaras y demás. Pero esto nos recuerda la importante labor que realizan”, añadió.

Desde su regreso a la vista del público, las apariciones de Kate se han centrado en gran medida en los temas centrales de su cartera real: el apoyo y la educación de la primera infancia, la salud mental de los niños y la importancia de pasar tiempo al aire libre.

La primera dama ha puesto un énfasis similar en el bienestar de los niños durante su mandato, y recientemente envió un llamamiento directo al presidente ruso, Vladimir Putin, en nombre de los niños rusos y ucranianos, entregado personalmente por su esposo en Alaska el mes pasado.

También ha apoyado la legislación contra la pornografía deepfake y la venganza, así como la inversión en jóvenes en hogares de acogida.

“Estoy segura de que (la primera dama) se ha sentado durante horas pensando: ¿cuál es el objetivo de esto? ¿De qué quiero hablar con la princesa? —dijo la fuente familiarizada con los preparativos de la visita de Estado—. Sus intereses políticos se alinean un poco con los niños, así que puedo suponer que se centrarán principalmente en eso”.

También es un momento significativo en la recuperación de la princesa. Emily Nash, periodista real de la revista HELLO!, señala que el evento de reconocimiento es “un paso más” después de que Kate asistiera a partes de una visita de estado a Qatar el año pasado y a una visita de estado a Francia en julio, incluyendo el banquete de estado de esta última.

No es la primera vez que la princesa aparece junto a una primera dama. Kate se reunió con Jill Biden en 2021, visitando una escuela en Cornualles, Inglaterra, durante la cumbre del G7, donde destacaron la educación infantil.

Biden y la entonces duquesa de Cambridge escribieron en un artículo de opinión para CNN que tanto Estados Unidos como el Reino Unido deberían hacer un “cambio fundamental en la forma en que nuestros países abordan los primeros años de vida”.

Kate también se reunió con los Obama, presentando memorablemente a un joven príncipe George vestido con una bata de baño en el Palacio de Kensington en 2016.

Pero este evento marca su primer compromiso con una primera dama de EE.UU. desde que se convirtió en princesa de Gales.

De igual manera, desde que fue nombrado príncipe de Gales, Guillermo ha asumido un papel más importante en la familia a medida que se convierte en un estadista global, sustituyendo a su padre en eventos internacionales, como el funeral del papa Francisco, la reapertura de la Catedral de Notre Dame y las conmemoraciones del Día D. También ha demostrado su propio estilo de liderazgo real con intervenciones en asuntos de actualidad.

Lauren Said-Moorhouse y Alayna Treene de CNN contribuyeron a esta historia.

