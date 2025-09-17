Las 5 cosas que debes saber este 17 de septiembre: asesinato de Kirk, guerra en Gaza y muerte de Robert Redford

CNN Español

El Departamento de Estado “sin duda ha estado negando visas” a personas que hayan “celebrado” el asesinato de Charlie Kirk, dijo el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio. El máximo diplomático estadounidense afirmó que “no se trata solo de Charlie Kirk”. “Si eres un extranjero y estás por ahí celebrando el asesinato de alguien que estaba hablando en algún lugar, no te queremos en el país”, declaró.

El presidente Donald Trump dijo que las fuerzas militares de Estados Unidos han atacado un total de tres barcos que, según él, transportaban drogas desde Venezuela. Hasta el momento se sabía de dos embarcaciones atacadas.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, criticó la decisión de Estados Unidos de descertificar a Colombia en la lucha antidrogas y afirmó que, con esa decisión, las Fuerzas Militares de su país ya no dependerán del armamento de Washington. “Nos descertifican después de que somos los que más incautamos cocaína de toda la historia, los que hemos desmantelado miles de laboratorios. Y eso es político”, expresó Petro.

Los palestinos están huyendo en oleadas de la Ciudad de Gaza, luego de que Israel anunciara el inicio de una ofensiva terrestre ampliada en el área urbana más grande del enclave. La Ciudad de Gaza, que había evitado en cierta medida el destino de ciudades destruidas como Rafah y Khan Younis durante casi dos años de guerra, ahora enfrenta el mismo panorama sombrío.

El asesinato de Alfonsina y Francisco por parte de su padre en Uruguay causó conmoción y desató un debate sobre violencia vicaria, fallas del Estado y la polémica ley de tenencia compartida vigente en el país. Activistas exigen protección efectiva a mujeres y niños, y advierten sobre narrativas instaladas en la sociedad que ponen en peligro a las víctimas de violencia.

¿Cuánto dinero ganó Armand “Mondo” Duplantis por su récord en salto con garrocha?

A. US$ 5.000

B. US$ 10.000

C. US$ 50.000

D. US$ 100.000

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

Quién fue Robert Redford, el galán de Hollywood pionero del cine independiente y defensor del medio ambiente

Robert Redford, el fallecido actor, director y activista ambiental, protagonizó clásicos de Hollywood, ganó un Oscar y fundó el Festival de Sundance, dejando un legado que transformó el cine independiente y la defensa del medio ambiente.

Por qué Machu Picchu podría perder su designación como una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo

El proyecto que organizó la votación de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo advierte que la permanencia “justificable y creíble” de Machu Picchu en la lista está en riesgo y que todo depende de la “toma de decisiones” del Gobierno de Perú.

Astrónomos descubren una cuasiluna cerca de la Tierra

Astrónomos detectaron una cuasiluna cerca de la Tierra y es probable que la pequeña roca espacial haya estado cerca de nuestro planeta, sin ser vista por los telescopios durante unos 60 años, según una nueva investigación.

US$ 15.000 millones

Trump presenta una demanda de US$ 15.000 millones contra The New York Times por difamación y calumnias.

“Cuando subo las escaleras, me quedo sin aliento”

— Lo dijo Usain Bolt, el velocista más importante de la historia, quien ahora se queda sin aliento al subir escaleras, según admitió a la prensa en el Campeonato Mundial de Atletismo. Debido a una rotura del tendón de Aquiles, ya no corre.

Un médico boliviano-palestino cuenta cómo es sobrevivir en Gaza

Refaat Alathamna, un anestesiólogo y especialista en terapia intensiva de origen boliviano que vive en Gaza, narra cómo es el desafío diario de alimentar a sus cinco hijos y atender a sus pacientes en medio de la guerra.

🧠 La respuesta del quiz es: D. Por su nueva medalla de oro, Duplantis ganó un premio de US$ 70.000 y por el nuevo récord otros US$ 100.000.

