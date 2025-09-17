Premios Latin Grammy 2025: los nominados en las categorías principales

Por CNN en Español

Los Latin Grammy anunciaron este miércoles a los nominados de las 58 categorías de los premios. Esta es la lista de los artistas nominados.

El músico puertorriqueño Bad Bunny fue el artista con más nominaciones en los Latin Grammy de 2025, con 12 por su álbum “Debí tirar más fotos”, incluyendo Mejor Álbum del año así como Mejor Grabación del Año y Mejor Canción del Año con las canciones “Baile inolvidable” y “DTMF”.

Lueg de Bad Bunny, los otros artistas que recibieron más nominaciones fueron el dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso, y el compositor mexicano Edgar Barrera, con 10 candiaturas cada uno.

La entrega de los premios Latin Grammy se realizará este 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada.

Álbum del Año

Alejandro Sanz – “¿Y Ahora Qué?”

Bad Bunny – “Debí Tirar Más Fotos”

Carín León – “Palabra de To’s (Seca)”

Ca7riel & Paco Amoroso – “Papota”

Elena Rose – “En las Nubes – Con Mis Panas”

Gloria Estefan – “Raíces”

Joaquina – “Al Romper la Burbuja”

Liniker – “Caju”

Natalia Lafourcade – “Cancionera”

Rauw Alejandro – “Cosa Nuestra”

Vicente García – “Puñito de Yocahú”

Canción del Año

Alejandro Sanz – “Palmeras en el Jardín”

Andrés Cepeda – “Bogotá”

Bad Bunny – “Baile Inolvidable”

Bad Bunny – “DTMF”

Ca7riel & Paco Amoroso – “El Día del Amigo”

Ca7riel & Paco Amoroso – “#Tetas”

Karol G – “Si Antes Te Hubiera Conocido”

Liniker – “Veludo Marrom”

Mon Laferte – “Otra Noche de Llorar”

Natalia Lafourcade – “Cancionera”

Grabación del año

Alejandro Sanz – “Palmeras en el Jardín”

Bad Bunny – “Baile Inolvidable”

Bad Bunny – “DTMF”

Ca7riel & Paco Amoroso – “l Día del Amigo”

Ca7riel & Paco Amoroso – “#Tetas”

Jorge Drexler & Conociendo Rusia – “Desastres Fabulosos”

Karol G – “Si Antes Te Hubiera Conocido”

Liniker con Amaro Freitas & Anavitória – “Ao Teu Lado”

Natalia Lafourcade – “Cancionera”

Zoe Gotusso – “Lara”

Mejor Nuevo Artista

Alex Luna

Alleh

Annasofia

Camila Guevara

Isadora

Juliane Gamboa

Paloma Morphy

Ruzzi

Sued Nunes

Yerai Cortés

Mejor Canción Pop

Andrés Cepeda – “Bogotá”

Ca7riel & Paco Amoroso – “El Día del Amigo”

Nicole Zignago – “Te Quiero”

Shakira – “Soltera”

Yami Safdie & Camilo – “Querida Yo”

Mejor Álbum de Música Urbana

Bad Bunny – “Debí Tirar Más Fotos”

Fariana – “Underwater”

Nicki Nicole – “Naiki”

Papatinho – “MPC (Música Popular Carioca)”

Yandel – “Elyte”

Mejor Interpretación de Reggaetón

Bad Bunny – “Voy a Llevarte Pa’ PR”

Lenny Tavárez – “Brillar”

Nicky Jam – “Dile a Él”

Rauw Alejandro & Alexis y Fido – “Baja Pa’ Acá”

Yandel & Tego Calderón – “Reggaeton Malandro”

Mejor Álbum de Salsa

Gilberto Santa Rosa – “Debut y Segunda Tanda, Vol. 2”

Issac Delgado – “Mira Como Vengo”

José Alberto “El Canario” – “Big Swing”

Los Hermanos Rosario – “Infinito Positivo”

Rubén Blades con Roberto Delgado & Orquesta – “Fotografías”

Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato

Checo Acosta – “Son 30”

Karen Lizarazo – “De Amor Nadie Se Muere”

Los Cumbia Stars – “Baila Kolombia”

Peter Manjarrés & Luis José Villa – “La Jerarquía”

Silvestre Dangond & Juancho de la Espriella – “El Último Baile”

Mejor Álbum de Merengue/Bachata

Alex Bueno – “El Más Completo”

Eddy Herrera – “Novato Apostador”

Milly Quezada – “Live, Vol. 1 (Desde el Teatro Nacional de República Dominicana)”

Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi

Christian Nodal – “¿Quién + Como Yo?”

Mariachi Reyna de Los Ángeles – “Alma de Reyna 30 Aniversario”

Pepe Aguilar – “Mi Suerte Es Ser Mexicano”

Mejor Álbum de Banda

Banda MS de Sergio Lizárraga – “Edición Limitada”

Julión Álvarez y su Norteño Banda – “42 18”

Luis Angel “El Flaco” – “25 Aniversario (Deluxe)”

Mejor Álbum de Música Texana

Bobby Pulido – “Bobby Pulido & Friends Una Tuya y una Mía (Vol. 1 / En Vivo)”

El Plan – “Imperfecto, Vol. 2”

Gabriella – “Yo No Te Perdí”

Grupo Cultura – “Reflexiones”

Juan Treviño – “Juan Treviño”

Marian y Mariel – “El Siguiente Paso (Live Session)”

Mejor Álbum de Música Norteña

Alfredo Olivas – “V1V0”

El Plan & Manuel Alejandro – “El Plan & Manuel Alejandro”

La Energía Norteña – “Pasado, Presente, Futuro”

Los Tigres del Norte – “La Lotería”

Pesado – “Frente a Frente”

Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina

Boza & Elena Rose – “Orion (Sistek Remix)”

Ela Minus – “QQQQ”

Imanbek & Taichu – “Ella Quiere Techno”

Mr. Pauer, Villa Electronika & DJ Polin – “Rulay en Dubai (Extended)”

Rawayana & Akapellah – “Veneka”

Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea

Carín León – “Palabra de To’s (Seca)”

DannyLux – “Leyenda”

Grupo Firme – “Evolución”

Ivan Cornejo – “Mirada”

Tito Double P – “Incómodo”

Mejor Canción Regional

Carín León & Maluma – “Si Tú Me Vieras”

Fuerza Regida & Grupo Frontera – “Me Jalo”

Grupo Frontera – “Hecha Pa’ Mí”

Kakalo & Carín León – “Tierra Trágame”

Los Tigres del Norte – “La Lotería”

Lupita Infante – “¿Seguimos o No?”

Mejor Álbum de pop contemporáneo

Aitana – “Cuarto Azul”

Alejandro Sanz – “¿Y Ahora Qué?”

Elena Rose – “En las Nubes – Con Mis Panas”

Elsa y Elmar – “Palacio”

Joaquina – “Al Romper la Burbuja”

Mejor Álbum de pop tradicional

Andrés Cepeda – “Bogotá”

Jesse & Joy – “Lo Que Nos Faltó Decir”

Natalia Lafourcade – “Natalia Lafourcade Live at Carnegie Hall”

Raquel Sofía – “Después de los 30”

Zoe Gotusso – “Cursi”

Mejor Canción de Rap/Hip Hop

Akapellah con Trueno – “Parriba”

Arcángel – “THC”

Big Soto & Eladio Carrión – “El Favorite de Mami”

J Noa & Vakero – “Sudor y Tinta”

Trueno – “Fresh”

Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana

Alleh & Yorghaki – “Capaz (Merengueton)”

Bad Bunny – “DTM”

FJay Wheeler- “Roma”

Tokischa & Nathy Peluso – “De Maravisha”

W Sound, Beéle & Ovy On the Drums – “La Plena (W Sound 05)”

Mejor Álbum de Rock

A.N.I.M.A.L. – “Legado”

Eruca Sativa – “A Tres Días de la Tierra”

Fito Páez – “Novela”

Leiva – “Gigante”

Marilina Bertoldi – “Luna en Obras (En Vivo)”

Mejor Canción de Rock

A.N.I.M.A.L. – “Legado”

Ali Stone – “TRNA”

Eruca Sativa – “Volarte”

Fito Páez – “Sale el Sol”

Renee – “La Torre”

Mejor Álbum de Pop/Rock

Bandalos Chinos – “Vándalos”

Dani Martín – “El Último Día de Nuestras Vidas”

Diamante Eléctrico – “Malhablado”

Lasso – “Malcriado”

Morat – “Ya Es Mañana”

Renee – “R”

Mejor Canción de Pop/Rock

Debi Nova – “Tu Manera de Amar”

Joaquín Sabina – “Un Último Vals”

Joaquina – “No Llames Lo Mío Nuestro”

Jorge Drexler & Conociendo Rusia – “Desastres Fabulosos”

Lasso – “Lucifer”

Leiva – “Ángulo Muerto”

Mejor canción de raíces

Anita Vergara & Tato Marenco – “Ella”

Bad Bunny – “Lo Que Le Pasó a Hawaii”

Luis Enrique & C4 Trío – “Aguacero”

Monsieur Periné con Bejuco – “Jardín del Paraíso”

Natalia Lafourcade – “El Palomo y la Negra”

Natalia Lafourcade & El David Aguilar – Como Quisiera Quererte

Mejor Canción Urbana

Álvaro Díaz & Nathy Peluso – “XQ Eres Así”

Bad Bunny – “DTMF”

Bad Bunny – “La Mudanza”

Maluma – “Cosas Pendientes”

Trueno & Young Miko – “En la City”

Mejor Álbum de Música Alternativa

Ca7riel & Paco Amoroso – “Papota”

Judeline – “Bodhiria”

Latin Mafia – “Todos los Días Todo el Día”

Marilina Bertoldi – “Para Quien Trabajas Vol. I”

Rusowsky – “Daisy”

Mejor Canción de Música Alternativa

Bandalos Chinos – “El Ritmo”

Ca7riel & Paco Amoroso – “#Tetas”

Judeline – “Joropo”

Latin Mafia – “Siento Que Merezco Más”

Paloma Morphy – “(Sola)”

Mejor Canción en Lengua Portuguesa

Julia Mestre – “Maravilhosamente”

BemLiniker – “Veludo Marrom”

Marina Sena – “Ouro de Tolo”

Milton Nascimento & Esperanza Spalding con Paul Simon – “Um Vento Passou (Para Paul Simon)”

Zé Ibarra – “Transe”

