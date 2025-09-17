Retiran “indefinidamente” del aire el programa de Jimmy Kimmel tras comentarios sobre Charlie Kirk

Por Brian Stelter, Elizabeth Wagmeister y Liam Reilly, CNN

La cadena de televisión ABC de Disney está retirando del aire indefinidamente el programa de entrevistas nocturno de Jimmy Kimmel en medio de una controversia por sus recientes comentarios sobre el presunto asesino de Charlie Kirk.

“Jimmy Kimmel Live será suspendido indefinidamente”, dijo un portavoz de ABC, negándose a compartir más detalles.

Un representante de Kimmel no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El repentino anuncio se produjo el miércoles por la noche después de que al menos un importante operador de estaciones afiliadas a ABC dijera que no transmitiría el programa “en el futuro previsible”.

El operador, Nexstar, dijo que “se opone firmemente a los recientes comentarios hechos por el Sr. Kimmel en relación con el asesinato de Charlie Kirk y reemplazará el programa con otra programación en sus mercados afiliados a ABC”.

Más temprano el miércoles, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) y simpatizante de Trump amenazó con “tomar medidas” contra Disney y ABC por Kimmel.

Durante su monólogo del lunes por la noche, Kimmel sugirió que el presunto asesino de Kirk, Tyler Robinson, podría haber sido un republicano pro-Trump. “La pandilla MAGA (está) intentando desesperadamente caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa menos uno de ellos y haciendo todo lo posible para sacar rédito político de ello”, dijo Kimmel. “Entre los señalamientos, hubo duelo”.

Los comentarios del presentador nocturno de ABC constituyeron “la conducta más enferma posible”, dijo el presidente de la FCC, Brendan Carr, al podcaster de derecha Benny Johnson el miércoles. Carr sugirió que su FCC podría moverse para revocar las licencias de las afiliadas de ABC como una forma de obligar a Disney a castigar a Kimmel.

“Podemos hacer esto por las buenas o por las malas”, dijo Carr. “Estas compañías pueden encontrar formas de cambiar su conducta y tomar medidas sobre Kimmel, o habrá trabajo adicional para la FCC por delante”.

Carr agregó que los radiodifusores, incluyendo ABC, “tienen una licencia otorgada por nosotros en la FCC, y eso conlleva la obligación de operar en interés público”.

En otra parte de la entrevista, Carr atacó a Kimmel calificándolo de “sin talento” y sugirió que los comentarios del comediante nocturno mostraban “una especie de desesperada irrelevancia”. Disney y ABC no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

No es la primera vez que Carr arremete contra ABC en los últimos meses. En julio, el designado por Trump dijo a Fox News que el programa diurno de larga duración “The View” está “ahora en la mira de esta administración” por las duras críticas de la copresentadora Joy Behar al presidente Trump.

Kimmel también ha sido un objetivo frecuente de la ira del presidente Trump. Poco después de que CBS anunciara la cancelación del programa nocturno de Stephen Colbert —una decisión que Carr celebró públicamente— Trump sugirió que “el siguiente será un aun menos talentoso Jimmy Kimmel”.

