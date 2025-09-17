Robert Redford y Paul Newman encontraron algo raro en Hollywood: una amistad verdadera y duradera

Por Lisa Respers France, CNN

Después de que Paul Newman muriera de cáncer de pulmón a los 83 años en 2008, Robert Redford habló con ABC sobre su larga amistad.

Su inicio, explicó, fue cuando protagonizaron juntos la exitosa película de 1969 “Butch Cassidy and the Sundance Kid”.

“Fue simplemente esa conexión al interpretar esos personajes y la diversión de hacerlo lo que realmente inició la relación”, dijo Redford en ese momento. “Y luego, una vez que comenzó la película, una vez que avanzamos, descubrimos otras similitudes que solo se multiplicaron con el tiempo, un terreno común que ambos compartíamos, intereses y demás, y diferencias”.

“Butch Cassidy and the Sundance Kid” fue un híbrido de western y comedia de amigos que presentó a la pareja de actores como forajidos renegados involucrados en un robo de tren que sale mal. La película ganó cuatro premios Oscar, incluido el de mejor guion original.

Al igual que sus personajes unidos en la pantalla, lo que seguiría en la vida real serían décadas de amor y admiración entre ambos, quienes fácilmente podrían haber sido rivales dada su posición como galanes de Hollywood convertidos en protagonistas.

Redford murió el martes “en su casa en Sundance, en las montañas de Utah, el lugar que amaba, rodeado de quienes amaba”, según un comunicado de su publicista Cindi Berger, presidenta y directora ejecutiva de Rogers and Cowan PMK. Tenía 89 años.

Los dos hombres tenían mucho en común.

Al igual que Newman, Redford comenzó su carrera en el teatro antes de pasar al cine. Ambos se tomaban muy en serio su oficio y fue el talento de Redford, recordó, lo que llevó a Newman a luchar para que el joven actor interpretara a Sundance Kid junto a su Butch Cassidy.

“Él dijo: ‘Quiero trabajar con un actor’”, contó Redford. “Y eso fue muy halagador para mí, porque así es como ambos veíamos nuestra profesión, que la actuación se trataba de técnica y la tomábamos en serio”.

Redford a menudo le atribuía a Newman el haberlo ayudado a convertirse en la estrella polifacética que llegó a ser, porque Newman había apostado por él en esa película.

Su energía de compañeros los llevó a otra película que ahora también es considerada un clásico, “The Sting” de 1973, lo que consolidó aún más su amistad.

Ambos querían ser respetados por su oficio más que por su considerable atractivo físico.

Eran hombres de familia dedicados y, en un momento, vivieron a poco más de un kilómetro de distancia el uno del otro en Connecticut. También compartían su inclinación por la filantropía: Redford se enfocó en el medio ambiente y el cine independiente, y Newman fundó la empresa de alimentos Newman’s Own, cuyas ganancias donaba a la caridad.

Redford alguna vez reflexionó sobre el compromiso de Newman con The Hole in the Wall Gang Camp, que Newman fundó en 1988 para ayudar a niños con enfermedades crónicas.

En un video en apoyo al campamento, Redford dijo que incluso antes de trabajar con Newman, lo veía “no tanto como un héroe, sino como un tipo que defendía lo que creía correcto”.

“Al interpretar amigos, nos hicimos amigos”, dijo Redford. “Y pude experimentar de primera mano lo que eso significaba para Paul”.

El hombre que era una estrella más grande que él antes de su primera película juntos, y que luchó para que Redford obtuviera el papel en “Butch Cassidy and the Sundance Kid”, le mostró a Redford “lo que significaba para él el arte de la actuación, lo que significaba su familia, que era todo”, dijo en el video.

“Así que no podría decir suficientes cosas buenas sobre Paul, excepto que tenía un sentido del humor terrible”, agregó Redford. “Y lo peor era que se reía de sus propios chistes malos”.

El cariño era mutuo.

Durante una aparición en “Film 82”, Newman compartió que elegir a Redford fue inicialmente idea de su esposa, la actriz Joanne Woodward, quien, después de leer el guion y declararlo “maravilloso”, le dijo que “el único que puede interpretarlo es Bob Redford”.

“Nos divertimos mucho juntos”, dijo Newman sobre Redford. “Nos complementamos muy bien.”

Los dos tenían la costumbre de hacerse “bromas pesadas excéntricas”, añadió Newman.

Según él, Redford una vez le envió un Porsche por su cumpleaños, pero uno que se había estrellado contra un árbol a 210 km/h y no tenía transmisión.

“Simplemente lo dejaron en mi entrada con un gran lazo alrededor”, recordó Newman. “Así que mandé compactar todo el auto.”

Pero eso no fue todo. Con la ayuda del agente inmobiliario que le había alquilado la casa a Redford en ese momento, Newman entró a la vivienda y dejó el gran auto compactado dentro del vestíbulo.

“Se necesitaron cinco personas para meter esa cosa en su casa”, dijo Newman. “Y, por supuesto, él finalmente ganó esa porque nunca admitió que había algo en su casa”.

