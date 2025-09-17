Trump dice que designará a Antifa como una organización terrorista

Por Donald Judd, Kevin Liptak y Alayna Treene, CNN

El presidente Donald Trump dijo que está designando al movimiento antifascista de extrema izquierda Antifa como una organización terrorista, anunciando la medida en su plataforma Truth Social en las primeras horas del jueves por la mañana, hora del Reino Unido.

No estaba claro de inmediato qué mecanismo usaría Trump para hacer la designación, y Antifa carece de una estructura centralizada o liderazgo definido, lo que hace incierto quién o qué sería específicamente el objetivo.

“Me complace informar a nuestros muchos Patriotas de EE.UU. que estoy designando a ANTIFA, UN DESASTRE RADICAL DE IZQUIERDA, ENFERMO Y PELIGROSO, COMO UNA IMPORTANTE ORGANIZACIÓN TERRORISTA”, escribió Trump. “También recomendaré firmemente que quienes financian a ANTIFA sean investigados a fondo de acuerdo con los más altos estándares y prácticas legales. ¡Gracias por su atención a este asunto!”

Un funcionario de la Casa Blanca dijo a CNN: “Esta es solo una de muchas acciones que tomará el presidente para abordar las organizaciones de izquierda que fomentan la violencia política”.

Trump —quien se encuentra en el extranjero para una visita formal de Estado — adelantó la medida a principios de esta semana en declaraciones desde la Oficina Oval tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

Varios funcionarios de la administración han señalado, tras el asesinato de Kirk, que apuntarán a lo que afirman es un esfuerzo coordinado de la izquierda para incitar a la violencia. Las medidas han provocado protestas de algunos demócratas, quienes alegan que Trump está creando un pretexto para reprimir la disidencia o puntos de vista opuestos.

Tampoco estaba claro de inmediato qué efecto práctico, si es que hay alguno, tendría la supuesta designación. En su primer mandato, Trump prometió designar a Antifa como una organización terrorista, y su entonces secretario de Justicia, William Barr, dijo que sus actividades constituían “terrorismo interno”.

Pero Antifa, abreviatura de antifascistas, no es un grupo estructurado, sino más bien un movimiento social más nebuloso. Y aunque es ilegal proporcionar “apoyo material” a grupos designados por el Gobierno como organizaciones terroristas extranjeras, no existe una ley análoga para grupos nacionales.

El término Antifa se utiliza para definir a un amplio grupo de personas cuyas creencias políticas se inclinan hacia la izquierda —a menudo la extrema izquierda— pero que no se alinean con la plataforma del Partido Demócrata, informó previamente CNN. El grupo no tiene un líder oficial ni sede central, aunque grupos en ciertos estados celebran reuniones regulares.

Además de designar a ciertos grupos de izquierda como organizaciones terroristas, Trump también planteó a principios de esta semana la posibilidad de revocar el estatus de exención de impuestos para organizaciones sin fines de lucro progresista, y su secretaria de Justicia ha considerado la posibilidad de presentar cargos penales contra grupos o individuos que supuestamente estén atacando a conservadores.

“Antifa es terrible. Hay otros grupos”, dijo Trump el lunes en la Oficina Oval. “Tenemos algunos grupos bastante radicales, y se han salido con la suya con el asesinato”, agregó sin citar pruebas ni dar detalles.

Trump también dijo que había estado hablando con la secretaria de Justicia, Pam Bondi, sobre la posibilidad de presentar cargos de asociación ilícita contra grupos de izquierda que, según él, estaban financiando a agitadores de izquierda.

“Le he pedido a Pam que investigue eso en términos de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO, por sus siglas en inglés), presentar casos RICO”, dijo, y agregó: “Deberían ir a la cárcel, lo que están haciendo a este país es realmente subversivo”.

