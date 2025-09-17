Una semana después del asesinato de Charlie Kirk, los estudiantes de la Universidad del Valle de Utah regresan a clases

Por Lauren Mascarenhas, CNN

Los estudiantes de la Universidad del Valle de Utah (UVU) regresaron a clases este miércoles, pocos días después del asesinato del destacado activista conservador Charlie Kirk de un disparo en un evento en el campus, lo que puso a la comunidad en el centro de la atención nacional.

Nyasha Paradzai, estudiante de tercer año de la UVU, manifestó que estaba haciendo fila frente a Kirk, esperando para debatir con él en el evento del campus, cuando fue asesinado.

“Estaba literalmente a unos pocos metros de él y cuando ocurrió el trágico tiroteo, estaba directamente enfrente, así que vi cómo sucedió”, comentó Paradzai a CNN en una entrevista el martes.

Cuando Paradzai oyó el disparo que impactó en Kirk, el estudiante internacional de Zimbabue quedó confundido. Era la primera vez que oía un disparo.

“En mi mundo no se oyen armas”, dijo Paradzai.

“Esto fue muy nuevo para mí, no solo escucharlo, sino que le dispararan a alguien justo frente a mí y que se desangrara (…), fue horrible”, confesó.

Desde ese día, Paradzai dijo que ha estado atravesando entre “innumerables recuerdos del evento, (hay) innumerables cosas que me han hecho revivirlo”.

“En este momento estoy trabajando para sacar esa imagen horrible de mi cabeza, porque, ya sabes, casi cada vez que cierras los ojos la vuelvo a ver”, apuntó.

La sombría tarea de regresar a un campus que ha sido escenario de violencia armada mortal es una experiencia demasiado familiar para los estudiantes en Estados Unidos.

Sólo en lo que va del año en Estados Unidos se han producido 47 tiroteos en escuelas (24 de ellos en campus universitarios) que han dejado 19 personas muertas y al menos otras 77 heridas, según el análisis de CNN de los acontecimientos informados por Gun Violence Archive, Education Week y Everytown for Gun Safety.

Paradzai dijo que el tiroteo selectivo no necesariamente ha afectado su sensación de seguridad ni su orgullo por su escuela; solo espera que no anime a otros a actuar con violencia hacia voces con las que difieren.

Paradzai es uno de los aproximadamente 45.000 estudiantes que asisten a la Universidad del Valle de Utah, ubicada en Orem, a unos 64 kilómetros de Salt Lake City, lo que la convierte en la universidad más grande del estado.

Es una universidad de admisión abierta que se caracteriza por su actitud acogedora hacia todo tipo de estudiantes, invitados e ideas. “UVU: Un lugar para ti”, reza el lema de la universidad.

A pesar de su tamaño, los estudiantes dicen que UVU realmente no ha estado en el radar nacional, a menudo eclipsada por las grandes universidades del estado con equipos deportivos de alto perfil.

Así fue hasta la semana pasada.

Tras varios días de búsqueda, el sospechoso acusado de matar a Kirk fue arrestado y el martes fue acusado formalmente de homicidio agravado, entre otros delitos. Ahora la universidad reabre sus puertas a los estudiantes, y ofrece a sus estudiantes terapia y otros servicios de apoyo para una comunidad conmocionada.

“No creo que sea algo que vayamos a olvidar de la noche a la mañana. Es algo con lo que tendremos que lidiar durante las próximas semanas, meses, quizás los próximos dos años”, dijo Paradzai.

Tiana Lao, estudiante de tercer año de la UVU, asistió al evento con su amiga íntima y compañera de piso. Estaban a pocos metros de Kirk cuando le dispararon, según declaró a CNN.

“Mi amiga y yo aún podemos oír el disparo con claridad. No podemos sacárnoslo de la cabeza. Es algo que no podemos olvidar”, manifestó Lao.

Ella y su amiga regresaron al campus el viernes para cumplir con una de las muchas solicitudes de entrevistas con los medios que habían llegado desde el incidente.

“Pensé que estaría bien hasta que llegué”, comentó. “Me temblaban las manos. Y el corazón me latía a mil”.

En los minutos y horas posteriores al tiroteo, videos gráficos y en primer plano del momento en que Kirk fue alcanzado se difundieron por internet. Ver esos videos una y otra vez ha provocado una reacción visceral que Lao dijo que no esperaba.

“Simplemente pienso (que) si me siento así, si recibo este tipo de respuesta y estaba sentada a unos metros de él, no me puedo imaginar cómo se debieron sentir los que estaban frente a él”, sostuvo.

Lao cree que la seguridad podría haber sido más estricta el día de la aparición de Kirk y espera que la universidad intensifique las medidas en este sentido a medida que los estudiantes regresan a clases con los ojos de la nación puestos en ellos.

Lao confesó que no ha podido pensar con claridad desde el tiroteo.

“Me preocupa que me vuelva a pasar lo mismo que cuando vi esos videos y volví al campus. Me preocupa no poder concentrarme bien. Me preocupa estar demasiado temblorosa y que mi corazón vuelva a latir con fuerza, afirmó.

Afortunadamente, la universidad ha sido “relajada” en lo que respecta a aquellos que necesitan una adaptación como extensiones en las entregas de tareas a la luz del incidente, añadió.

Lao dijo que actualmente no habla con algunos amigos que celebraron la muerte de Kirk.

“Siento que estoy personalmente conectada con este evento. Estuve allí, así que me entristece que la gente esté celebrando”, mantuvo.

A pesar de sus manos temblorosas y su corazón acelerado, cuando las clases se reanuden en el campus el miércoles, Lao dijo que estará allí.

“Realmente quiero volver a como era antes”, dijo.

Erik Nystul, miembro del cuerpo docente de la UVU, regresó al campus el lunes, cuando los profesores se reunieron en una asamblea virtual para discutir cómo apoyar a los estudiantes en el futuro.

Como director de pasantías gubernamentales del Instituto Herbert de Políticas Públicas de la universidad, la oficina de Nystul tiene vista al patio donde asesinaron a Kirk.

“Cuando llegué al campus, deseé que estuviera vacío, que no hubiera señales de que algo hubiera sucedido allí”, declaró Nystul a CNN el martes. “Pero no podemos retroceder en el tiempo”.

Mientras cursa una maestría en administración pública en la UVU, Nystul también imparte clases a estudiantes, a quienes a veces ve desde la ventana de su oficina descansando, conversando y tomando la siesta al sol. Como exalumno de la UVU, tiene sus propios recuerdos de ese patio.

“Lo que me encanta de ese patio es que, cuando todo está normal, tenemos una fuente. Me encanta porque puedes estar afuera cuando hace buen tiempo y, de alguna manera, aísla el ruido”, afirmó. “Se convierte en el lugar más tranquilo del campus”.

La universidad trabaja para restaurar esa sensación de paz. Además de servicios de consejería y apoyo, se ha programado una “Vigilia por la Unidad” para el viernes.

“Juntos lamentaremos la pérdida. Juntos sanaremos. Y juntos avanzaremos para restaurar un entorno seguro y de apoyo para cada miembro de este campus y de nuestra comunidad”, escribió la presidenta de la UVU, Astrid S. Tuminez, en una carta a la comunidad universitaria compartida con CNN.

En el cabildo abierto del lunes, Tuminez enfatizó que el personal docente debería mostrar “un cuidado excepcional” a los estudiantes tras el tiroteo, dijo Nystul.

Los profesores discutieron opciones para aliviar la carga de los estudiantes afectados por el tiroteo, incluyendo retrasar o cancelar tareas, ajustar el plan de estudios, ofrecer opciones de aprendizaje en línea y más, describió.

Cuando se trata de reforzar la seguridad, la universidad podría tener que considerar un contexto de creciente violencia política cuando reciba a oradores invitados en el futuro, señaló Nystul.

“Nunca antes habíamos tenido que buscar francotiradores”, lamentó.

