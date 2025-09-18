Algunos viajeros estadounidenses están “suplantando banderas” y los canadienses están furiosos

Por Vivian Song, CNN

Chelsea Metzger no pretendía fingir ser canadiense.

Fue solo después de una acalorada confrontación con canadienses y un sorprendente intercambio con un taxista local durante sus vacaciones en República Dominicana, a principios de este año, que la turista estadounidense del norte del estado de Nueva York recurrió a mentir sobre su nacionalidad por primera vez.

Metzger, de 33 años, y su prometido estaban en un bar francocanadiense en El Pueblito, en febrero, donde se transmitía la final del torneo de hockey 4 Nations Face-Off, entre Canadá y Estados Unidos.

Cuando el equipo estadounidense marcó un gol, el solitario “¡Oh, Estados Unidos!” de Metzger no cayó bien.

“Una pareja canadiense me gritó, diciendo que Estados Unidos es egoísta y que lo está arruinando todo para Canadá y el mundo”, declaró Metzger a CNN. La chica empezó a llorar y dijo: “No creo que los estadounidenses se den cuenta de que lo que está pasando realmente nos afecta aquí”.

Metzger intentó defenderse, explicando que no votó por Trump. Pero los ánimos se caldearon bajo los efectos del alcohol. Finalmente, la situación se calmó y la pareja regresó para disculparse con una ráfaga de tragos.

“Le dije que lo entiendo. Como alguien que no votó por esto, nos está afectando a todos. Todos estamos sintiendo las consecuencias y, por desgracia, lo único que podemos hacer ahora mismo es aguantarlo juntos”.

Al intentar parar un taxi durante el mismo viaje, un conductor local los confundió con canadienses hasta que ella lo corrigió. En lugar de recogerlos, les dijo secamente: “Bueno, que tengan un buen día” y se marchó.

Así que, durante unas semanas, Metzger se presentó como canadiense.

La hoja de arce ha sido durante mucho tiempo un poderoso accesorio diplomático para los viajeros canadienses, conocidos por coser la bandera canadiense en sus maletas para distinguirse de los estadounidenses.

Pero en los últimos meses, algunos turistas estadounidenses han revivido una práctica de décadas de hacerse pasar por canadienses para evitar el sentimiento antiestadounidense en el extranjero bajo la administración Trump. Se esconden tras la hoja de arce, identificándose falsamente como canadienses y exhibiendo la bandera canadiense en sus maletas, en un fenómeno conocido como “flag jacking”.

Y los canadienses están furiosos.

“Por alguna razón, los estadounidenses creen que somos su pasaporte de respaldo. El primer absolutismo moral de doble acción del mundo. Simplemente aplícalo con cuidado y verás cómo desaparece la vergüenza”, dice Tod Maffin, un comentarista cultural canadiense que destripa a los estadounidenses que se aprovechan de la bandera en un breve video que ha tenido más de 100.000 visitas en sus redes sociales desde que se subió hace menos de tres meses.

El mordaz mensaje de Maffin no perdona a nadie, ni siquiera a los estadounidenses liberales y progresistas que protestan por no haber votado por Trump y que simplemente intentan hacerse pasar por canadienses porque se sienten avergonzados o inseguros.

“Y miren, los entendemos. Muchos de ustedes han salido a la calle, luchando por algo mejor. Algunos simplemente intentan viajar sin que les griten en la aduana. Lo entendemos”, dice Maffin.

Pero la bandera canadiense no es un escudo ni una capa de invisibilidad, continúa. “Declararse canadiense no es una medida de seguridad. Es arte escénico”.

Los días en que los canadienses ofrecían un hombro compasivo como “canadienses de apoyo emocional” a sus vecinos no partidarios de MAGA —una tendencia en línea que surgió tras la elección de Trump en 2024— parecen haber terminado.

La intermitente guerra arancelaria de Trump, sus amenazas de anexar Canadá y convertirlo en el estado número 51, y su obsesivo menosprecio al ex primer ministro Justin Trudeau han endurecido la postura de los canadienses contra su vecino y han reavivado una forma de nacionalismo canadiense que no se había visto en décadas.

“Las amenazas externas son las que estimulan las respuestas nacionalistas”, explica Robert Schertzer, profesor asociado de Ciencias Políticas en la Universidad de Toronto. “Es lo que los sociólogos llaman efervescencia colectiva, un afloramiento espontáneo del sentimiento”.

En Canadá, esta efervescencia colectiva se ha manifestado en abucheos al himno nacional estadounidense en eventos deportivos, boicots a los viajes y productos estadounidenses, y ondear la bandera canadiense, mensajes que refuerzan lo que puede parecer una verdad incómoda tanto para canadienses como para estadounidenses.

“El nacionalismo canadiense, en esencia, tiene un componente antiestadounidense”, afirma Schertzer, explicando que las emociones asociadas con el nacionalismo pueden ser tan poderosas como las vinculadas a la religión.

“Por lo tanto, cuando un estadounidense finge ser canadiense, es comprensible que una persona que siente este orgullo nacional y se siente estimulada por amenazas externas responda emocionalmente a ello”.

A principios de este año, Trudeau también definió la identidad nacional de Canadá por lo que no es.

“Los canadienses están increíblemente orgullosos de ser canadienses”, declaró a Jake Tapper, de CNN, en enero. “Una de las maneras en que nos definimos con mayor facilidad es: ‘Bueno, no somos estadounidenses’”.

Por eso, los canadienses están particularmente indignados ante la idea de que cualquier estadounidense se apropie de su bandera y la reclame como propia. En el debate en línea, canadienses indignados ofrecen una larga lista de razones por las que esta práctica —que algunos estadounidenses presentan como un truco para viajar o se ríen de ella como una broma inofensiva— es ofensiva y arrogante.

Es un cosplay, un robo y apropiación cultural, una burla a la bandera canadiense, y arruina la buena voluntad canadiense y la reputación del país en todo el mundo. Es fraudulenta, arrogante, cobarde y pretenciosa, dicen.

Algunos argumentan que esta práctica se aprovecha de los lazos históricos de Canadá con naciones como los Países Bajos, que fue liberada por las tropas canadienses durante la Segunda Guerra Mundial y donde los canadienses son particularmente apreciados.

Y resulta irónico a la luz del excepcionalismo estadounidense. Si Estados Unidos es el mejor país del mundo, preguntan los canadienses en línea, ¿por qué los estadounidenses ocultan su nacionalidad y se esconden detrás de otra bandera?

“A medida que la situación en Estados Unidos seguía evolucionando, vimos a muchos estadounidenses hablando de viajes internacionales y la idea de disfrazarse de canadiense surgió con frecuencia”, declaró Maffin a CNN desde su casa en Nanaimo, Columbia Británica.

“Intenté expresar lo que muchos canadienses han pensado durante generaciones. No somos una capa que se ponga para confundir a la gente sobre su origen. Canadá es un país. No somos una tienda de disfraces”.

Muchos viajeros que recorrieron Europa con mochila en las décadas de 1990 y 2000 pueden dar fe de este fenómeno, cuando algunos jóvenes estadounidenses se hacían pasar por canadienses. Este acto de subterfugio fue particularmente común en la década de 2000, en medio de la impopular política exterior de Estados Unidos y la invasión de Afganistán e Iraq.

En un episodio de 2005 de “Los Simpson” ambientado en Italia, Lisa Simpson cose una bandera canadiense en su mochila porque: “Bueno, algunos en Europa tienen la impresión de que Estados Unidos ha tomado decisiones estúpidas en los últimos cinco años. Así que, durante la próxima semana, soy de Canadá”.

Eso fue lo que hizo Chelsea Metzger este año. Inventarse una historia de fondo no le fue difícil. Con los años, hizo varios amigos canadienses durante su viaje anual de un mes a la República Dominicana, incluyendo a una amiga del pequeño pueblo de Janetville. Adoptar ese pueblo de Ontario parecía una excusa creíble y funcionaba la mayoría de las veces, excepto cuando un compatriota estadounidense la retó al oír su acento.

Otra estadounidense de Michigan contó a CNN que, durante sus viajes a Grecia, ella y su amiga le mintieron al camarero y le dijeron que eran canadienses después de que se burlaran de ellas por ser estadounidenses demasiadas veces durante sus vacaciones europeas este verano.

Cuando les preguntó de qué parte de Canadá eran, su amiga respondió sin pensarlo dos veces: Ontario. Lo que no esperaban era que el camarero supiera más de la provincia que ellas y empezara a enumerar con entusiasmo lugares que ellas desconocían por completo. Su plan se vino abajo rápidamente.

“Después de eso, decidimos no repetirlo porque era bastante incómodo no poder demostrarlo. Era una idea absurda”, dijo Grace, una republicana, de 22 años, que pidió ser identificada solo por su nombre de pila por temor a represalias.

Pero para canadienses como Maffin, la práctica de hacerse pasar por falsos canadienses es problemática porque corre el riesgo de manchar la reputación global de Canadá.

“Casi no hay lugares en este mundo donde puedas aparecer de repente, decir que eres de Canadá y no ser bienvenido”, dijo. “No se puede decir lo mismo de los estadounidenses. La solución es arreglar tu propia casa, no venir a la nuestra y ponerte nuestra ropa”.

