DC y Marvel se unen para lanzar un cómic sobre Batman y Deadpool

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

Todo fan de las historietas lo sabe: nunca verás juntos al Capitán América y a Superman en una misma historia, pues pertenecen a editoriales distintas. Sin embargo, esto es precisamente lo que hicieron DC Comics y Marvel Comics, sellos rivales, con su primer lanzamiento conjunto en décadas, que sale a la venta este jueves.

Se trata de “Marvel/DC: Deadpool/Batman #1”, con su historia principal escrita por Zeb Wells y dibujada por Greg Capullo. El cómic combina a dos los superhéroes más famosos de cada sello editorial: Batman, introducido en 1939, es el justiciero enmascarado de Ciudad Gótica, que combate el crimen sin poderes sobrehumanos, solo con su astucia, destreza física y tecnología de punta provista por su vasta fortuna; y Deadpool, antihéroe irónico que, tras una mutación, posee la capacidad de regenerar su cuerpo, lo que lo hace prácticamente inmortal. Cuesta imaginar un dúo de personajes de cómics más diferentes.

La estrategia es que Marvel Comics lance el volumen 1 este septiembre y que DC Comics publique su versión titulada “DC/Marvel: Batman/Deadpool #1” en noviembre, con una historia principal escrita por el legendario Grant Morrison —uno de los grandes escritores que ha tenido Batman en las historietas— y dibujos de Dan Mora.

La novedad es que este primer cruce incluirá otros emparejamientos “imposibles” en algunas historias menores dentro de la trama, como la del Capitán América uniéndose a la Mujer Maravilla, Daredevil con Flecha Verde y Jeff el Tiburón Terrestre con Krypto el superperro.

En la edición de noviembre, además de Deadpool y Batman, también aparecerán cruces, como los de John Constantine con Doctor Strange y el de Harley Quinn combatiendo al lado de Hulk.

La última vez que DC y Marvel trabajaron en conjunto fue en septiembre de 2003, con la saga de historietas “JLA/Avengers”, que juntó a los dos grupos estelares de superhéroes de ambos sellos editoriales: La Liga de la Justicia y los Vengadores.

La idea de colaborar en ciertas ediciones entre DC y Marvel data de 1976, cuando ambos sellos editoriales lanzaron “Superman vs. The Amazing Spider-Man”. Estos cruces son considerados hitos por los lectores de historietas y se convierten en ejemplares de colección.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.