El CEO de Hyundai expresó su “sincera empatía” por los trabajadores detenidos en redada de ICE

Por Vanessa Yurkevich, CNN

El director ejecutivo de Hyundai, cuya planta en Georgia fue allanada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a comienzos de este mes, expresó este jueves su empatía hacia los más de 300 trabajadores surcoreanos que fueron detenidos entonces.

“Quiero expresar nuestra sincera empatía por los trabajadores de las compañías proveedoras asociadas que fueron detenidos. Entendemos el estrés y las dificultades que esto ha causado a ellos y a sus familias”, dijo el CEO José Muñoz en la primera presentación para inversionistas de Hyundai en EE.UU., realizada este jueves en Nueva York.

Más de 300 trabajadores surcoreanos fueron detenidos por ICE durante un operativo en la planta conjunta de Hyundai con la empresa surcoreana LG Energy Solution en Ellabell, Georgia, a inicios de septiembre. La operación fue la mayor en un solo sitio en la historia del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.

Tras eso, los trabajadores fueron devueltos a Corea del Sur la semana pasada. Muñoz había dicho anteriormente que el allanamiento retrasaría la apertura de la planta de vehículos eléctricos, aún en construcción, entre dos y tres meses. Está previsto que la planta se inaugure en 2028 y la misma representa el mayor proyecto de desarrollo económico en la historia de Georgia, señaló Muñoz.

Este jueves, Hyundai reafirmó sus planes de inversión en la segunda fase del complejo en Georgia, por un total de US$ 2.700 millones y la creación de 3.000 nuevos empleos.

Muñoz aludió a la necesidad de que existan vías legales para que trabajadores migrantes participen de esa nueva inversión.

“Esperamos que EE.UU. y Corea del Sur puedan trabajar en soluciones mutuamente beneficiosas para los viajes de negocios a corto plazo, especialmente para la experiencia técnica especializada”, dijo Muñoz. “No importa si hablas inglés o coreano, siempre que puedas comunicarte en el lenguaje universal de los datos”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.