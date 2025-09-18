La Comisión Federal de Comercio demanda a Live Nation y Ticketmaster por prácticas “ilegales de reventa de boletos”

Por Jordan Valinsky, CNN

El Gobierno federal de Estados Unidos y siete estados demandaron a Ticketmaster y a su empresa matriz, Live Nation Entertainment, por no frenar a los revendedores de boletos, lo que obliga a los clientes a “pagar sustancialmente más que el valor nominal” por conciertos y eventos populares.

La Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) presentó una serie de acusaciones contra Live Nation en un comunicado el jueves, entre ellas la de aplicar precios “engañosos”, en los que los consumidores a menudo terminan pagando más de lo anunciado, y sostuvo que las afirmaciones de la compañía sobre “límites estrictos” en la compra de boletos son falsas, ya que “los revendedores superaron de manera rutinaria y sustancial esos límites”.

Las acciones de Live Nation (LYV) cayeron más de 2 % en la jornada del mediodía. La empresa no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de CNN.

“El entretenimiento en vivo estadounidense es el mejor del mundo y debería ser accesible para todos nosotros”, dijo en un comunicado Andrew Ferguson, presidente de la FTC. “No debería costar un ojo de la cara llevar a la familia a un partido de béisbol o al concierto de tu músico favorito”.

Ticketmaster domina el mercado, con el control de la boletería de alrededor del 80 % de los principales recintos de Estados Unidos. Los consumidores gastaron casi US$ 83.000 millones en boletos de la compañía entre 2019 y 2024, según la FTC.

La agencia también apuntó contra las tarifas de la empresa. Señaló que a menudo son ocultas y no aparecen hasta el final de la compra, y que pueden llegar hasta 44% del costo final del boleto. Ticketmaster recaudó US$ 16.000 millones en tarifas entre 2019 y 2024.

La FTC afirma que las prácticas de Live Nation y Ticketmaster violan un decreto firmado durante el primer mandato del presidente Donald Trump en 2016, llamado Better Online Ticket Sales (BOTS) Act, una ley que permite a la agencia actuar contra individuos y compañías que usan bots para comprar boletos de conciertos al por mayor y revenderlos.

Trump firmó un decreto similar en marzo, pocos meses después de iniciar su segundo mandato. En ese momento, dijo que no sabía mucho sobre la especulación de precios, “pero lo investigué, y es un gran problema”.

El tema de la especulación atrajo más atención durante la gira Eras Tour de Taylor Swift en 2022, cuando los precios de reventa alcanzaron decenas de miles de dólares. Los precios desorbitados provocaron una fuerte reacción contra Ticketmaster —el mayor sitio de boletería y promotor de conciertos del país— por parte de legisladores que acusaron a la empresa de actuar como un monopolio.

