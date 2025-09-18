“Perjudicadas, expuestas, escrutadas”: cómo las nuevas normas de pruebas de sexo están afectando a las atletas

Por Amy Woodyatt, CNN

La corredora ugandesa de media distancia Docus Ajok soñaba con ser campeona olímpica.

Competía profesionalmente desde 2014, representando con orgullo a su país en los Juegos de la Commonwealth, los Campeonatos Mundiales de Atletismo y los Juegos Mundiales Universitarios.

En 2019, contó que su federación nacional le pidió que se sometiera a una prueba de testosterona, siguiendo las instrucciones de World Athletics (WA), el organismo rector del atletismo mundial. Parecía tan rutinario como cualquier otra cosa en su carrera hasta ese momento, pero ese sería el final de todo lo que había conocido profesionalmente.

Poco después, Ajok contó que Uganda Athletics, el organismo rector nacional, le comunicó que ya no podía competir en las carreras de 800 y 1.500 metros, citando las instrucciones de WA.

Contó a CNN Sports que nunca le mostraron los resultados de la prueba, pero que, al no poder competir, sus sueños se hicieron añicos.

Ajok dijo que, después de la prueba, le prohibieron competir. “Empezaron a publicar normas y reglamentos que proponían medidas médicas”, añadió.

“Solía ​​ayudar a mi familia con los gastos médicos, la matrícula escolar, a mis hermanos y muchas otras cosas, incluso algunas para mí misma. Ahora no recibimos nada. Ahora luchamos para sobrevivir”.

La historia de Ajok es similar a la de la velocista keniana Maximila Imali, quien demostró ser una gran promesa en atletismo y se clasificó para los 800 metros planos en el Campeonato Mundial Juvenil de Atletismo, destacando en sus eliminatorias, pero falló en las finales. Decidida a mejorar, tenía la mira puesta en más competiciones.

Pero en 2014, todo se vino abajo cuando, según ella, un funcionario de Athletics Kenya le indicó que se hiciera un análisis de sangre y un examen físico, a petición de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF, por sus siglas en inglés), ahora conocida como WA.

Varios meses después de esas pruebas, su representante le comunicó por teléfono que no podría competir en los 800 m, alegando altos niveles de testosterona en sangre. A continuación, enumeró todas las carreras en las que no podía competir y compartió una carta de la IAAF explicando el reglamento.

“Mi carrera terminó así como así. Nadie lucha por mí. Mi país me dejó como estoy. Soy como un tiempo pasado: ya no soy esa persona que traía gloria al país”.

“Ahora no puedo hacer nada. No puedo mantenerme a mí misma ni a mi familia; mi familia depende de mí. Tengo un hijo que depende de mí”, declaró a CNN. “El atletismo lo es todo para mí”.

CNN Sports se ha puesto en contacto con Uganda Athletics y Athletics Kenya para solicitar comentarios.

Al igual que Ajok e Imali, varias atletas ya no pueden competir en la categoría femenina en el Campeonato Mundial de Atletismo, que se celebra actualmente en Tokio, Japón.

La organización de atletismo WA anunció a principios de este año que, a partir del 1 de septiembre, cualquier persona que desee competir en la categoría femenina de sus eventos de élite deberá someterse a una prueba única, consistente en un frotis bucal o un análisis de sangre, que analizará las muestras genéticas de las atletas. Esto determinará si contienen el gen SRY, o un sustituto genético del cromosoma Y, según la organización.

La decisión se produce tras una reunión del Consejo Mundial de Atletismo (WAC) donde, junto con una serie de otros cambios de política, el consejo acordó adoptar varias condiciones recomendadas de “elegibilidad en la categoría femenina”, según confirmó WA en un comunicado de prensa.

La mayoría de las personas con el gen SRY viven como hombres, pero hay algunas excepciones.

“El gen SRY es un gen clave, probablemente el gen clave, en el cromosoma sexual Y que dirige al embrión en desarrollo hacia la vía de desarrollo masculino”, explicó Alun Williams, profesor de genómica del deporte y el ejercicio en la Universidad Metropolitana de Manchester.

“Pero hay algunas —una proporción muy pequeña, pero con pocas excepciones— y ahí es donde se complica la situación”.

Las variaciones en la expresión del gen SRY son solo una de una amplia gama de variaciones en cromosomas, hormonas y anatomía que ocurren naturalmente en el desarrollo humano. Las personas con estas variaciones a veces se conocen como intersexuales y presentan rasgos que pueden no coincidir con las definiciones binarias típicas de femenino o masculino. Estas variaciones a veces se denominan diferencias en el desarrollo sexual o DSD (por su siglas en inglés).

Williams afirmó que las estimaciones sugieren que entre el 0,02 % y el 2 % de la población presenta diferencias en el desarrollo sexual, según la definición. Con una población mundial de más de 8.000 millones de personas, esto podría significar que hay decenas de millones de personas en todo el mundo así.

Payoshni Mitra, directora ejecutiva de la organización de derechos de los atletas Humans of Sport, declaró a CNN Sports que, a veces, los atletas desconocen que padecen DSD.

“Estas regulaciones han afectado de forma desproporcionada durante décadas a los atletas del Sur Global. En estos países, los atletas carecen de un sistema de apoyo que les ayude a comprender exactamente qué está sucediendo”, afirmó.

Según su reglamento, World Athletics afirma que: «‘hombre biológico’ significa alguien con un cromosoma Y, y ‘mujer biológica’ significa alguien sin cromosoma Y, independientemente de su sexo legal o identidad de género».

No obstante, Williams explica: “Algunas personas tienen un gen SRY que funciona normalmente, pero con una variación rara en uno de varios otros genes necesarios para que tenga sus efectos habituales, por lo que se desarrollan esencialmente como mujeres a pesar de tener el gen SRY”.

Williams explicó que, en la mayoría de las personas, los cromosomas sexuales, otros genes, los órganos sexuales, los órganos internos y los órganos externos están alineados como masculinos o femeninos, pero que las personas con DSD tienen “algunas combinaciones diferentes de ellos”, lo que resulta en un “amplio abanico de posibilidades”.

La política y el escrutinio internacional han llevado a las asociaciones de atletismo a adoptar diversos enfoques para permitir o excluir a las mujeres con DSD de la competición en el deporte femenino.

El nuevo reglamento de World Athletics establece que los “varones biológicos” que “no han experimentado el desarrollo sexual masculino, incluyendo cualquier tipo de pubertad masculina”, siguen siendo elegibles para competir en la categoría femenina.

CNN Sports preguntó a World Athletics si contaba con definiciones de “desarrollo sexual masculino” y “pubertad masculina”, a lo que el organismo rector no ofreció ninguna explicación sobre cómo evalúa estas etapas del desarrollo.

Mientras tanto, las mujeres que World Athletics considera que padecen DSD (y que también presentan cromosomas XY) y que cumplieron previamente con los criterios de elegibilidad del organismo rector pueden competir en las competiciones del Ranking Mundial siempre que mantengan una concentración de testosterona en sangre inferior a 2,5 nanomoles por litro en todo momento y cooperen plenamente con los esfuerzos de World Athletics para revisar la concentración de testosterona en sangre.

Las atletas con DSD que no padecen síndrome de insensibilidad androgénica completa y que no hayan competido previamente ni cumplido con los criterios de elegibilidad de World Athletics no podrán competir en el ranking mundial femenino según la nueva normativa.

Esto significa que, con la nueva normativa, es posible que algunas atletas emergentes con DSD nunca puedan participar en una carrera femenina de élite.

En 2023, WA anunció nuevas regulaciones que prohíben a los atletas que han pasado por lo que denominaron “pubertad masculina” participar en las competiciones de clasificación mundial femenina. WA afirmó que la exclusión se aplicaría a los “atletas transgénero de hombre a mujer que han pasado por la pubertad masculina”.

Ahora, a partir del 1 de septiembre, WA ha combinado el marco de elegibilidad para atletas con DSD y transgénero, con un grupo de trabajo que afirma que “la supresión de testosterona en personas con DSD 46XY y transgénero 46XY solo puede mitigar parcialmente la ventaja general masculina en el atletismo”.

“Nuevas evidencias aclaran que ya existe una brecha de rendimiento atlética significativa antes del inicio de la pubertad”, alega el documento.

Sin embargo, algunos científicos destacados discrepan con estas conclusiones.

El biólogo molecular Williams explicó: “Casi no hay evidencia directa sobre la cantidad de ventaja en el rendimiento que podría tener una persona con DSD, y esto probablemente varía mucho entre los tipos de DSD”.

A medida que ha aumentado la participación femenina en el deporte de élite, también ha evolucionado el escrutinio de sus cuerpos, especialmente si no encajan en las nociones de feminidad de un lugar o época determinados.

Por ello, a mediados de la década de 1960, los organismos reguladores comenzaron a introducir pruebas de sexo para excluir a algunas mujeres de las competiciones, alegando sin pruebas que eran hombres.

Las primeras pruebas de sexo sistemáticas tuvieron lugar en el Campeonato Europeo de Atletismo de 1966 en Budapest, donde las mujeres se sometieron a un examen visual de sus genitales y rasgos sexuales secundarios. Estos exámenes, a veces denominados “desfiles de desnudos”, se justificaban con la idea de identificar a hombres que se hacían pasar por mujeres, pero tanto atletas como expertos los consideraban degradantes y humillantes.

Dos años después, en los Juegos Olímpicos de Verano de la Ciudad de México, el Comité Olímpico Internacional (COI) introdujo la prueba corporal de Barr, calificándola de “más sencilla, objetiva y digna”. La prueba, que identifica los cromosomas X inactivados para determinar la composición cromosómica de un atleta, se realizaba mediante un hisopado bucal.

“En aquella época, se creía que los cromosomas XY estaban reservados para los hombres y los XX para las mujeres”, comentó a CNN Sports Arne Ljungqvist, quien ha sido presidente de la Comisión Médica del COI.

“Originalmente, se pensaba que podía distinguir entre mujeres (generalmente XX) y hombres (generalmente XY)”, explicó Williams. “Si bien esto funciona para la mayoría de la población, a veces no funciona cuando existe una DSD”.

Se utilizó hasta los Juegos Olímpicos de Verano de Sydney 2000, después de lo cual se suspendieron las pruebas por recomendaciones de la Comisión de Atletas del COI.

Los expertos médicos ahora critican la prueba corporal de Barr por ser inexacta y perjudicial, fallando en reconocer la complejidad de los factores que determinan el sexo.

Ljungqvist, quien presidió la Comisión Médica del COI, aunque no durante la época en que se utilizaban las pruebas de Barr, explicó que, dado que la prueba de Barr se abandonó y ahora se utiliza una nueva prueba de PCR con hisopo para identificar el gen SRY, “los problemas persisten. Se identificará a las mujeres que sí tienen un cromosoma Y”.

“Una de las razones por las que se eliminaron la mayoría de esos métodos fue que identificaban a las personas equivocadas, ya que muchas de esas mujeres XY no tienen ninguna ventaja; presentan una insensibilidad androgénica completa”, explicó.

Algunas personas nacen con el síndrome de insensibilidad androgénica: si padecen el síndrome de insensibilidad androgénica completa, su testosterona no tiene ningún efecto en el desarrollo sexual. Si padecen el síndrome de insensibilidad androgénica parcial, la testosterona podría haber tenido algún efecto en su desarrollo sexual.

La IAAF puso fin a las pruebas de sexo obligatorias en 1992 y el COI abandonó las pruebas generalizadas en 1999, pero continuó realizando evaluaciones médicas caso por caso.

Si bien el presidente de World Athletics, Sebastian Coe, afirmó que las últimas pruebas obligatorias SRY están diseñadas para ser “no invasivas”, muchos de los expertos entrevistados por CNN Sports para este artículo criticaron su uso.

Williams afirmó que existen algunas áreas en las que las pruebas genéticas son aceptables: por ejemplo, cuando se utilizan en investigaciones criminales para identificar sospechosos y víctimas, y en entornos sanitarios para informar a los pacientes sobre sus preocupaciones médicas. Sin embargo, calificó la decisión de realizar pruebas a los atletas de esta manera como “espantosa”.

“No es realmente 100 % voluntario. Es un requisito, para ser elegible para competir a ese alto nivel competitivo es necesario someterse a esta prueba. No beneficia a la persona que se somete a la prueba”, afirmó.

“El impacto en esas personas es enorme, por lo que se necesita una justificación muy sólida para realizarla, que de alguna manera supere las enormes consecuencias que cambiarían la vida de quienes recibirían la información”.

Mitra, defensora de los derechos de los atletas, dijo a CNN Sports que la especulación sobre los resultados de las pruebas de los atletas suele tener mucha repercusión mediática.

“Hemos tenido muchísimos casos de atletas perjudicados por la repentina revelación de su identidad sexual, debido al escrutinio que han recibido como resultado de dicha revelación. El conjunto actual de regulaciones, centradas en el gen SRY, está diseñado para que más atletas se enfrenten a esto”, afirmó.

Mitra añadió que la mayoría de las revelaciones ocurren antes de un gran evento deportivo, como un Campeonato Mundial o unos Juegos Olímpicos, donde los atletas ya están siendo objeto de escrutinio mediático en el período previo a dichas competiciones.

“A veces, los atletas desconocen que tienen DSD. Estas regulaciones, aplicadas durante décadas, han afectado de forma desproporcionada a los atletas del Sur Global”, concluyó. “En estos países, los atletas carecen de un sistema de apoyo que les ayude a comprender exactamente qué está sucediendo”.

“Los atletas serán perjudicados, expuestos y sometidos a escrutinio”.

Debemos comprender que muchos de estos atletas provienen de países con menor protección de los derechos humanos, en particular para las personas que se perciben como parte de la comunidad LGBTIQ+.

La corredora de media distancia ugandesa Ajok contó que, en 2019, Uganda Athletics le informó que debía tomar medicamentos para competir en carreras de media distancia o bien cambiar a carreras más largas.

Ajok comentó que una amiga, también atleta ugandesa, le comentó que, tras tomar medicamentos y someterse a una cirugía para poder competir, se sentía devastada.

“No podía correr como antes. Empezó a tener dolores corporales. No podía dormir por la noche. A veces, cuando duerme, suda toda la noche… Esto ha desorganizado el sistema corporal, o tal vez no funciona con la misma normalidad que antes”.

En un comunicado, un portavoz de World Athletics declaró a CNN Sports: “World Athletics nunca ha sugerido que las atletas con DSD se sometan a cirugía o intervención médica para competir en la categoría femenina. Nuestros protocolos con respecto a las atletas que no son elegibles para competir debido a sus niveles de testosterona están bien documentados y se basan en centros de referencia independientes especializados en la condición particular de la atleta, que se proporcionan a los atletas y a sus representantes para cualquier seguimiento o decisión que la atleta decida tomar”.

Ajok añadió que su amiga, quien era muy conocida por ser atleta, sufrió abusos, estigmatización y se quedó sin apoyo tras su terrible experiencia. Finalmente, se mudó a Europa.

Por ello, Ajok no quiere tomar medicamentos ni operarse.

“No es correcto que cambie mi cuerpo, porque el cambio que quieren que haga no es saludable para mí”.

“Si quisieran que estuviéramos vivos, no podrían obligarnos primero a tomar esa medicación. Han estado observando a quienes la tomaron, cómo se sienten, cómo sufren”.

Imali, de Kenya, siente lo mismo y, al igual que Ajok, dice que no tomará medicamentos ni se operará.

“Es muy doloroso que alguien decida que seas quien quiere que seas. En mi caso, estoy bien siendo como soy y no tengo ningún problema en ser Maximila. Es muy importante que alguien sea quien es”, dijo.

“Ningún médico puede venir a hacerme procedimientos sin mi consentimiento. No estoy enferma. Entonces, ¿por qué vienen los médicos a hacerme procedimientos?”

“Elijo no hacerme nada, ningún medicamento ni nada, porque sé que nací como mujer. Me crié como mujer… Esta supuesta ciencia no puede decidir por mí”.

