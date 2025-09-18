Trump asegura que Charlie Kirk tenía buenas posibilidades de llegar a la Presidencia

Por Betsy Klein, CNN

El presidente de EE.UU., Donald Trump, mencionó al activista conservador Charlie Kirk durante su conferencia de prensa conjunta con el primer ministro británico, Keir Starmer, en la que dijo que creía que Kirk algún día podría haber llegado a presidente.

“La semana pasada, un gran estadounidense, Charlie Kirk, fue vilmente asesinado por decir lo que pensaba. Era un gran joven. Un futuro increíble. Algunas personas decían que podría ser presidente algún día. Yo le dije: ‘Charlie, creo que tienes una buena posibilidad de ser presidente algún día’”, dijo Trump en sus palabras iniciales.

Trump destacó la conexión de Kirk con los votantes jóvenes: “Nunca vi a nadie identificarse con los jóvenes como Charlie, y ellos se identificaban con él, y están devastados”.

El presidente también expresó su agradecimiento a “los muchos ciudadanos británicos que han ofrecido sus condolencias”.

Se espera que Trump y varios miembros de su Gobierno hablen en un servicio conmemorativo para Kirk el domingo en Arizona.

