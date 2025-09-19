¿Quiénes son los favoritos al Balón de Oro 2025?

Por Federico Leiva, CNN en Español

La revista France Football dará a conocer este lunes a los ganadores del Balón de Oro, el premio individual más prestigioso que se entrega en el fútbol mundial.

El galardón tuvo su primera edición en 1956, aunque recién comenzó a incluir a la rama femenina en 2018. Además, se entregan distinciones al mejor futbolista joven masculino, a la mejor futbolista joven femenina, al mejor portero, al mejor goleador y también al mejor entrenador, entre otros.

El Théâtre du Châtelet de París, en Francia, será escenario de la ceremonia y estos son algunos de los candidatos.

En una lista de 30 nominados en la que, por segundo año seguido, no están Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo, la pelea parece reducida a dos nombres: Lamine Yamal y Ousmane Dembélé.

A sus 18 años, el futbolista del Barcelona parece imparable. Se ha hecho la bandera del conjunto culé a fuerza de regates, quiebres de cintura, grandes goles y una personalidad increíble, dada su juventud.

En la última temporada llevó al equipo blaugrana a ganar la Liga de España y la Copa del Rey, y fue uno de sus mejores baluartes en la Champions League, donde Barcelona sucumbió ante el Inter de Milán en una infartante serie de semifinales. Su temporada incluyó 18 goles y 25 asistencias en todas las competencias con su club.

A eso se le suman sus números con la selección de España, con la cual logró un subcampeonato en la Liga de Naciones, tras una derrota ante Portugal. Con el combinado nacional agregó otros cuatro tantos y cinco pases de gol.

Al delantero francés, por su parte, tampoco le faltan pergaminos. Se erigió líder del París Saint-Germain que, por primera vez en su historia, levantó la Champions League, y también se destacó con la selección de Francia en las competiciones europeas.

Comenzó la temporada de manera inmejorable, anotando un gol agónico para que PSG ganara el Trofeo de Campeones de Francia. Más tarde volvería a ganar la Ligue 1 y la Copa de Francia, además de la “Orejona”. Pudo tener su broche de oro en el Mundial de Clubes, donde marchó con paso arrollador hasta caer en la final ante el Chelsea.

En un equipo donde el desequilibrio es ley, él fue el juez y jurado principal. Terminó la 2024/2025 con 35 goles y 16 asistencias con PSG, y otros dos tantos con su selección en la Liga de Naciones. Tiene los números a su favor y también la Champions en el bolsillo, ¿se le dará el Balón de Oro?

Un paso más atrás parece venir Kylian Mbappé. A nivel individual es indiscutible: 44 goles y cinco asistencias en su primer año con el Real Madrid. Sin embargo, le juega en contra el no haber conseguido títulos relevantes en la última campaña.

Los otros nominados son: Viktor Gyökeres (Arsenal), Declan Rice (Arsenal), Robert Lewandowski (Barcelona), Raphinha (Barcelona), Pedri (Barcelona), Harry Kane (Bayern Munich), Michael Olise (Bayern Múnich), Serhou Guirassy (Borussia Dortmund), Cole Palmer (Chelsea), Denzel Dumfries (Inter de Milán), Lautaro Martínez (Inter de Milán), Gianluigi Donnarumma (PSG), Achraf Hakimi (PSG), Khvicha Kvaratskhelia (PSG), Désiré Doué (PSG), Nuno Mendes (PSG), Joao Neves (PSG), Fabián Ruiz (PSG), Vitinha (PSG), Florian Wirtz (Liverpool), Mohamed Salah (Liverpool), Virgil van Dijk (Liverpool), Alexis Mac Allister (Liverpool), Erling Haaland (Manchester City), Scott McTominay (Napoli), Jude Bellingham (Real Madrid) y Vinicius Jr. (Real Madrid).

Las españolas vuelven a ser mayoría y motivos no les faltan. Entre ellas, la que destaca principalmente es una vieja conocida: Alexia Putellas.

La mediocampista del Barcelona dejó atrás las lesiones y tuvo una temporada brillante, con 27 goles y 21 asistencias para ganar el “triplete” de competencias nacionales. Sin embargo, le faltó la frutilla del postre: perdió la final de la Champions League y también la definición de la Eurocopa, algo que le puede jugar en contra en la votación final.

Justamente, su principal rival por el Balón de Oro parece ser una de las futbolistas que se quedaron con el torneo europeo de clubes y el de selecciones más importante: Alessia Russo. La jugadora del Arsenal de Inglaterra viene superándose y tuvo el mejor año de su carrera, con 18 tantos y 17 pases de gol. Lo coronó con otros dos grandes títulos: la Champions League y la Eurocopa 2025, donde fue titular y marcó un gol en el partido en que la selección de Inglaterra venció a la de España por penales.

La lista de 30 candidatas la completan: Mariona Caldentey (Arsenal), Leah Williamson (Arsenal), Chloe Kelly (Arsenal), Steph Catley (Arsenal), Emily Fox (Arsenal), Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal), Caroline Graham Hansen (Barcelona), Patri Guijarro (Barcelona), Claudia Pina (Barcelona), Ewa Pajor (Barcelona), Aitana Bonmatí (Barcelona), Pernille Harder (Bayern Munich), Klara Büh (Bayern Múnich), Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea), Lucy Bronze (Chelsea), Hannah Hampton (Chelsea), Sandy Baltimore (Chelsea), Esther González (Gotham), Cristiana Girelli (Juventus), Temwa Chawinga (Kansas City Current), Melchie Dumornay (Lyon), Lindsey Heaps (Lyon), Barbra Banda (Orlando Pride), Marta (Orlando Pride), Amanda Gutierres (Palmeiras), Clara Mateo (Paris FC), Caroline Weir (Real Madrid) y Sofia Cantore (Washington Spirit).

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.