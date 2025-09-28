Al menos un muerto y nueve heridos por tiroteo en una iglesia en Michigan. La policía mató al atacante

Por Alaa Elassar, Maureen Chowdhury y Christian Sierra, CNN

Al menos una persona murió y otras nueve resultaron heridas en un tiroteo en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en Grand Blanc, Míchigan, según la Policía.

Las autoridades afirman que un hombre armado embistió con un vehículo la fachada de la iglesia durante un servicio religioso multitudinario, comenzó a disparar y luego provocó intencionadamente un incendio que se convirtió en un gran incendio, que fue controlado después. La Policía cree que podría encontrar más víctimas cuando sea seguro entrar en el edificio.

Según la Policía, los agentes intercambiaron disparos con el hombre armado y lo mataron. El atacante fue identificado como un hombre, de 40 años, de Michigan.

La Policía insta al público a evitar el área mientras continúan las labores de emergencia.

Grand Blanc es un suburbio de Flint, Michigan.

La secretaria de Justicia de EE.UU., Pam Bondi, publicó en X que estaba recibiendo reportes sobre el tiroteo ocurrido este domingo en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en Grand Blanc, Michigan.

“Estoy recibiendo informes sobre lo que parece ser un terrible tiroteo e incendio en una iglesia SUD en Grand Blanc, Michigan”, escribió Bondi, y agregó que el FBI y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) estarán asistiendo a las autoridades locales.

“Tal violencia en un lugar de culto es desgarradora y escalofriante. Por favor, únanse a mí para orar por las víctimas de esta terrible tragedia”, añadió Bondi.

El director del FBI, Kash Patel, también publicó en X que la agencia está “siguiendo los reportes del terrible tiroteo e incendio en una iglesia SUD, en Grand Blanc, Michigan”.

Patel confirmó que el FBI asistirá a las autoridades locales.

“La violencia en un lugar de culto es un acto cobarde y criminal. Nuestras oraciones están con las víctimas y sus familias durante esta terrible tragedia”, escribió Patel.

